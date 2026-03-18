Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a luat să planteze flori pe coridor”

Adrian Porumboiu s-a arătat foarte deranjat de faptul că Răzvan Burleanu i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs, criticat în mod destul de aspru în spațiul public după arbitrajul său de la meciul Rapid – Dinamo. Președintele FRF l-a numit pe „centralul” din Carei chiar „cel mai bun arbitru român din istorie”.

Adrian Porumboiu l-a atacat și pe Ilie Dumitrescu, după ce a pus tunurile pe Răzvan Burleanu și Istvan Kovacs

Fostul finanțator de la FC Vaslui a contestat ferm această apreciere și, în plus, l-a atacat în termeni destul de duri la nivel verbal pe Kovacs pentru faptul că acesta tinde să comită destul de frecvent greșeli mari pe plan intern, în condițiile în care în paralel continuă să fie la cel mai înalt nivel în competițiile continentale, fiind astfel bineînțeles încă extrem de apreciat la UEFA.

De asemenea, fostul arbitru român l-a criticat cu această ocazie și pe Burleanu, atât pentru declarația respectivă, cât și pentru faptul că insistă să obțină un al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal, chestiune care nu ar fi permisă de actualul statut al FRF. Nu în ultimul rând, în tirada sa, Porumboiu a lovit și în Ilie Dumitrescu.

Ce a spus Adrian Porumboiu despre Ilie Dumitrescu

După cum se știe deja destul de bine, Astfel, Adrian Porumboiu, după ce anterior avusese o contră în direct cu Ilie Dumitrescu pe seama subiectului reprezentat de activitatea lui Burleanu în fruntea Federației, a transmis că, în viziunea sa, fostul mare fotbalist a făcut o greșeală în momentul în care a acceptat să își asocieze imaginea cu actuala administrație de la FRF.

„Mă deranjează că foști mari fotbaliști, oameni de calitate, stau și se gudură pe lângă un neica nimeni. Nu mai dau nume. Da, cu Ilie Dumitrescu. Nu am știut că îi dădeam replica aseară. M-a sunat cineva și mi-a spus să stau cuminte că l-a luat și pe el acolo în echipă. Nu știu ce să facă, să planteze flori pe coridor, habar nu am. Dar când am auzit treaba asta… Fii, mă, demn, ai fost fotbalist, dar asta nu înseamnă după aceea să te transformi, mă rog, în…

Eu nu am treabă nici cu Ilie, nu am treabă cu nimeni. Dar singura treabă, nici nu reacționam. Putea să își facă 20 de mandate, până în anul 3050, mumificat, 1000 de ani să rămână președinte. Nu mă interesează, problema este alta. A avut obrăznicia să jignească o școală de arbitri, niște arbitri impecabili (n.r. prin comparația cu Istvan Kovacs)”,