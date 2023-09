Adrian Porumboiu, atac la Cristi Balaj şi Istvan Kovacs: “Este un killer! Are obrăznicie şi tupeu”

Adrian Porumboiu i-a atacat dur pe Cristi Balaj și Istvan Kovacs, după ce la meciul cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. „Lupii” au solicitat două penalty-uri la meciul din Gruia.

Adrian Porumboiu, atac la Cristi Balaj după ce i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs: „Îmi schimbasem părerea despre el”

CFR Cluj a câștigat la limită derby-ul cu Petrolul, scor 1-0, în meciul care a închis etapa cu numărul 9 din SuperLiga. „Găzarii” au protestat vehement la adresa arbitrajului, deoarece Istvan Kovacs nu a acordat penalty la duelurile dintre Sava și Musi, dar și la intrarea lui Ajeti asupra lui Gomes.

Mai mult decât atât, , detaliu care l-a „aprins” pe Adrian Porumboiu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare arbitru a avut un discurs dur la adresa președintelui lui CFR Cluj.

„Puteau să spună elegant că a greșit arbitrul, e treaba lui și să nu mai greșească. Chiar dacă echipa a fost avantajată. Îl văd pe Cristi (n.r. Balaj). N-am nimic cu el, chiar dacă am avut ce am avut. Chiar îmi schimbasem părerea despre el, că poate să fie un conducător bun. Tu vii și spui niște lucruri care te contrazic pe tine ca fost arbitru.

„Trebuia să se abțină. A venit să spună că nu a fost 11 metri”

‘Da, mă, a greșit arbitrul, nu a dat penalty’. Cine este arbitru știe. Eu am spus de atâția ani să nu-l mai dea la CFR, ăștia îl dau (n.r. pe Kovacs). Altfel nu ajungem într-o civilizație. Balaj nu mi-a plăcut pentru că a venit să spună că nu a fost 11 metri.

A căutat argumente din care să-l scoată pe Kovacs. Nu câștigă nimeni nimic din treaba asta. Când se va întâmpla să fie împotriva echipei lui va sări în aer. Nu se decredibilizează. Pentru el ca președinte de club trebuia să se abțină pentru că a fost și arbitru. În sinea lui e ferm convins că decizia nu a fost corectă.

N-am nimic cu el, am avut ce am avut. Până la urmă am zis că face un lucru bun ca președinte, dar abține-te. Dincolo în partea cealaltă știm că se sare imediat peste gard. Numai ei știu că au dreptate și n-au dreptate”, a declarat Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu îl face praf pe Istvan Kovacs: „Nu-l suport toată viața mea”

Adrian Porumboiu și-a îndreptat tunurile și spre Istvan Kovacs. Scandalul provocat de „centralul” din Carei vine la doar o zi după ce Sebastian Colțescu a fost pus la zid pentru acordarea penalty-ului care a făcut diferența la meciul Farul – FCSB 0-1.

„(n.r. Kovacs) Are înfrângeri. Eu v-am spus de doi arbitri pe care nu-i suport toată viața mea. Nu am cum să-i suport nici pe Colțescu, nici pe Kovacs. Eu vă dau meciurile pe care le-au făcut.

Știu că e killer. Când primește comanda o duce până la capăt. Are în el îngâmfare, tupeu și obrăznicie încât face ce vrea el să facă”, au fost cuvintele lui Adrian Porumboiu.

