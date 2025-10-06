Adrian Porumboiu dă de pământ cu Istvan Kovacs: “A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR”

din a 12-a etapă a SuperLigii. I , toate în ceea ce priveşte acordarea unor lovituri de pedeapsă.

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Să-i spună mulțumesc lui Costreie”

Adrian Porumboiu a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în direct la FANATIK SUPERLIGA şi a precizat că ar trebui să îi mulţumească arbitrului VAR, Sorin Costreie, care a întors corect deciziile dubioase:

„Nu se pune problema aşa, pentru că erorile, să le spunem sfidătoare, au fost reglate de arbitrul Costreie. A avut curajul, tupeul, cu regulamentul în mână, să îl corecteze pe Kovacs.

Primul 11 metri care s-a dat a fost o glumă de penalty. Nici dacă ai două zile de arbitraj n-ai cum să dai penalty la acea fază. Bravo lui Costreie că a intervenit. Se făcea de râs cu acel penalty, nu poţi să dai când mingea e lovită de fundaşul craiovean.

La al doilea penalty al FCSB-ului a fost unul evident. Dacă nu intervenea Costreie… Trebuia să îi spună mulţumesc frumos”, a spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu a comentat faza penalty-ului Stoian – Screciu: „Înclin să cred că a fost fault la Matei”

Fostul mare arbitru e de părere că faultul din care Tănase a marcat unicul gol al meciului nu trebuia acordat pentru un fault în primă instanţă la David Matei, în jumătatea FCSB-ului:

„Aş vrea să discutăm despre penalty-ul acordat din care s-a marcat golul. Lovirea adversarului cu piciorul la nivelul gazonului se ia în considerare şi în astfel de situaţii se apreciază locul de contact. Dacă este pe linie sau dincolo de suprafaţa de pedeapsă.

Dar trebuie să vedem dacă a fost sau nu fault la puştiul Matei. Faza a continuat şi s-a ajuns la penalty. După părerea mea, jucătorul îl împinge pe mâna pe David Matei, deci e fault. Dacă acea împingere i-a provocat căderea, este fault”.

Ce notă i-a dat Porumboiu lui Istvan Kovacs după prestația din FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Adrian Porumbiu l-a criticat pe Kovacs că nu a văzut henţul lui Florin Ştefan decât după ce a fost chemat la VAR, dar cu toate acestea i-ar da notă de trecere pentru că nu a influenţat rezultat final:

Mi se pare neverosimil, felicitări pentru nivelul la care arbitrează, dar n-ai cum să nu vezi 11 metri… Poate să fie mama lui Colina sau a oricărui arbitru internaţional, dar trebuie să spui ce s-a întâmplat.

Acum facem plecăciuni în faţa lui Kovacs? N-am nicio problemă cu treaba asta. I-aş da notă de trecere, 7.5 spre 8, până la urmă un lucru este important. Brigada condusă de el nu a influenţat rezultatul final. Nimic altceva”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.