Sport

Adrian Porumboiu dă de pământ cu Istvan Kovacs: “A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR”

Adrian Porumboiu l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, spunând că arbitrul român a fost salvat de Sorin Costreie, de la VAR.
Marian Popovici
06.10.2025 | 11:10
Adrian Porumboiu da de pamant cu Istvan Kovacs A dat un penalty penibil La salvat Costreie de la VAR
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Porumboiu dă de pamant cu Istvan Kovacs: “A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR”. Sursa: colaj Fanatik

FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova din a 12-a etapă a SuperLigii. Istvan Kovacs a avut un meci dificil, trei decizii importante fiind întoarse din camera VAR, toate în ceea ce priveşte acordarea unor lovituri de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Să-i spună mulțumesc lui Costreie”

Adrian Porumboiu a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în direct la FANATIK SUPERLIGA şi a precizat că ar trebui să îi mulţumească arbitrului VAR, Sorin Costreie, care a întors corect deciziile dubioase:

Nu se pune problema aşa, pentru că erorile, să le spunem sfidătoare, au fost reglate de arbitrul Costreie. A avut curajul, tupeul, cu regulamentul în mână, să îl corecteze pe Kovacs.

ADVERTISEMENT

Primul 11 metri care s-a dat a fost o glumă de penalty. Nici dacă ai două zile de arbitraj n-ai cum să dai penalty la acea fază. Bravo lui Costreie că a intervenit. Se făcea de râs cu acel penalty, nu poţi să dai când mingea e lovită de fundaşul craiovean.

La al doilea penalty al FCSB-ului a fost unul evident. Dacă nu intervenea Costreie… Trebuia să îi spună mulţumesc frumos”, a spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Adrian Porumboiu a comentat faza penalty-ului Stoian – Screciu: „Înclin să cred că a fost fault la Matei”

Fostul mare arbitru e de părere că faultul din care Tănase a marcat unicul gol al meciului nu trebuia acordat pentru un fault în primă instanţă la David Matei, în jumătatea FCSB-ului:

ADVERTISEMENT
MM Stoica, scene de groază:
Digisport.ro
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"

„Aş vrea să discutăm despre penalty-ul acordat din care s-a marcat golul.  Lovirea adversarului cu piciorul la nivelul gazonului se ia în considerare şi în astfel de situaţii se apreciază locul de contact. Dacă este pe linie sau dincolo de suprafaţa de pedeapsă.

Dar trebuie să vedem dacă a fost sau nu fault la puştiul Matei. Faza a continuat şi s-a ajuns la penalty. După părerea mea, jucătorul îl împinge pe mâna pe David Matei, deci e fault. Dacă acea împingere i-a provocat căderea, este fault”. 

ADVERTISEMENT

Ce notă i-a dat Porumboiu lui Istvan Kovacs după prestația din FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Adrian Porumbiu l-a criticat pe Kovacs că nu a văzut henţul lui Florin Ştefan decât după ce a fost chemat la VAR, dar cu toate acestea i-ar da notă de trecere pentru că nu a influenţat rezultat final:

Mi se pare neverosimil, felicitări pentru nivelul la care arbitrează, dar n-ai cum să nu vezi 11 metri… Poate să fie mama lui Colina sau a oricărui arbitru internaţional, dar trebuie să spui ce s-a întâmplat.

Acum facem plecăciuni în faţa lui Kovacs? N-am nicio problemă cu treaba asta. I-aş da notă de trecere, 7.5 spre 8, până la urmă un lucru este important. Brigada condusă de el nu a influenţat rezultatul final. Nimic altceva”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu dă de pământ cu Istvan Kovacs: “A dat un penalty penibil! L-a salvat Costreie de la VAR”

FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova...
Fanatik
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
Mirel Rădoi a anunțat următorul transfer la Craiova după 0-1 cu FCSB: „Va...
Fanatik
Mirel Rădoi a anunțat următorul transfer la Craiova după 0-1 cu FCSB: „Va ajunge în iarnă”
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu...
Fanatik
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Antrenorul din Liga 1 și-a dat demisia după ce primarul nu a lăsat...
iamsport.ro
Antrenorul din Liga 1 și-a dat demisia după ce primarul nu a lăsat echipa să plece în cantonament: 'S-a așezat în fața autocarului!' Două etape rezistase tehnicianul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!