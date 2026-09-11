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Adrian Porumboiu (75 de ani) a lansat un atac dur la adresa arbitrului Istvan Kovacs, acuzându-l că a ajuns în poziția actuală prin metode neortodoxe. Fostul arbitru a criticat deciziile lui Kovacs, menționând situații în care acesta nu a acordat penalty-uri clare și s-a plimbat „ca un ou într-o căldare” înainte de a lua decizii.

Adrian Porumboiu, discurs acid împotriva lui Istvan Kovacs

În ultimii ani, Istvan Kovacs a fost principalul arbitru al României. El a primit de la UEFA meciuri foarte importante și este singurul „central” care a condus finalele tuturor celor trei competiții organizate de forul european: Conference League (AS Roma – Feyenoord), Europa League (Atalanta – Bayer Leverkusen) și Champions League (PSG – Inter Milano).

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Adrian Porumboiu îi recunoaște meritele pentru meciurile bune pe care le-a făcut, însă a răbufnit după prestațiile sale din ultima perioadă. , iar fostul „central” : „Eu îi salut meciurile importante pe care le arbitrează, dar când văd că ai faza în fața ta, la 2 metri, nu ai niciun jucător care să-ți obstrucționeze unghiul de vedere, și nu dai penalty. Te duci de trei ori la VAR, te plimbi ca oul ăla într-o căldare, dar nu oul ăla… oul dintr-o parte.

Istvan Kovacs nu putea să ajungă mare decât prin metode neortodoxe. Vassaras i-a creat anumite avantaje lui Istvan Kovacs. Proprietarul de la Olympiacos, pe care l-am cunoscut de două ori când am fost observator acolo, avea un fiu care, întâmplător sau nu, a ajuns mare șef la UEFA acum. Nu mi-e teamă să-i dau numele: el coordonează toată treaba. Iar saltul la nivel UEFA a fost făcut și prin Secretarul General Adjunct al UEFA, care e grec, un fel de „naș” al lui Vassaras. Nu am inventat și nu am preluat astfel de practici. A ajuns acolo – foarte bine. Nu contest că a arbitrat meciuri, nu contest că a ajuns unde a ajuns. Eu nu mai sunt arbitru, nu am nicio treabă. Dar nu se poate…”, a declarat Adrian Porumboiu la

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Adrian Porumboiu îl acuză pe Istvan Kovacs de „jocuri de culise” pentru CFR Cluj

În perioada în care CFR Cluj câștiga campionate după campionate a fost un întreg scandal în ceea ce privește delegarea lui Istvan Kovacs la meciurile „feroviarilor”, întrucât se spunea despre el că, de fapt, ar fi locuit în Cluj-Napoca și nu în Carei, așa cum se arăta pe actul de identitate. Adrian Porumboiu este sigur că legătura „centralului” cu Clujul a făcut ca echipa patronată de Neluțu Varga să aibă atât de mare succes pe plan intern:

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„Oricâte campionate mondiale ar arbitra la rând, nu poate să se apropie de mine în ceea ce privește corectitudinea meciurilor pe care le-am arbitrat și faptul că n-am fost băgat în găleata nimănui, să fac jocurile nimănui. Iar el – și toată lumea știe – acest Kovacs, puteți verifica, când câștiga CFR Cluj campionatul el mereu arbitra meciurile decisive. La ultimul meci, când deja erau campioni, la șampanii era și acest arbitru acolo. Cum poți să crezi tu că acesta poate fi un arbitru care va împărți mai departe dreptate. Toată lumea a știut de el că e băgat cu CFR Cluj”, a mai spus Porumboiu pentru sursa citată.

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Nici Răzvan Burleanu nu a scăpat de iureșul lui Adrian Porumboiu

Printre criticile și acuzele la adresa lui Kovacs, Adrian Porumboiu „s-a ocupat” preț de câteva zeci de secunde și de președintele Federației Române de Fotbal. Fostul arbitru l-a criticat dur pe șeful fotbalului românesc și chiar l-a jignit, numindu-l o „catastrofă”

„A venit păcăliciul ăsta, care e președintele FRF… o catastrofă. Un Ghiță Pristanda, care vine și el să spună 2-3 cuvinte despre corporatism, dar nu are nicio treabă cu fotbalul. Dacă ascult ce zice, intru în derizoriu”, a spus Adrian Porumboiu, printre altele, despre Răzvan Burleanu