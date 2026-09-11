Sport

„A ajuns mare doar pe căi neortodoxe” Adrian Porumboiu, acuzații explozive la adresa lui Istvan Kovacs: „Nu mi-e teamă să-i dau numele”

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după ultimele prestații ale principalului arbitru român, mai ales cea din derby-ul Dinamo - FCSB. Atac cu talpa înainte a fostului mare „central”
Ciprian Păvăleanu
11.09.2026 | 16:00
A ajuns mare doar pe cai neortodoxe Adrian Porumboiu acuzatii explozive la adresa lui Istvan Kovacs Nu mie teama sai dau numele
ULTIMA ORĂ
Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa lui Istvan Kovacs. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu (75 de ani) a lansat un atac dur la adresa arbitrului Istvan Kovacs, acuzându-l că a ajuns în poziția actuală prin metode neortodoxe. Fostul arbitru a criticat deciziile lui Kovacs, menționând situații în care acesta nu a acordat penalty-uri clare și s-a plimbat „ca un ou într-o căldare” înainte de a lua decizii.

Adrian Porumboiu, discurs acid împotriva lui Istvan Kovacs

În ultimii ani, Istvan Kovacs a fost principalul arbitru al României. El a primit de la UEFA meciuri foarte importante și este singurul „central” care a condus finalele tuturor celor trei competiții organizate de forul european: Conference League (AS Roma – Feyenoord), Europa League (Atalanta – Bayer Leverkusen) și Champions League (PSG – Inter Milano).

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu îi recunoaște meritele pentru meciurile bune pe care le-a făcut, însă a răbufnit după prestațiile sale din ultima perioadă. Kovacs a devenit un arbitru care pare din ce în ce mai dependent de monitorul VAR, iar fostul „central” nu a lăsat acest lucru să treacă „netaxat”: „Eu îi salut meciurile importante pe care le arbitrează, dar când văd că ai faza în fața ta, la 2 metri, nu ai niciun jucător care să-ți obstrucționeze unghiul de vedere, și nu dai penalty. Te duci de trei ori la VAR, te plimbi ca oul ăla într-o căldare, dar nu oul ăla… oul dintr-o parte. 

Istvan Kovacs nu putea să ajungă mare decât prin metode neortodoxe. Vassaras i-a creat anumite avantaje lui Istvan Kovacs. Proprietarul de la Olympiacos, pe care l-am cunoscut de două ori când am fost observator acolo, avea un fiu care, întâmplător sau nu, a ajuns mare șef la UEFA acum. Nu mi-e teamă să-i dau numele: el coordonează toată treaba. Iar saltul la nivel UEFA a fost făcut și prin Secretarul General Adjunct al UEFA, care e grec, un fel de „naș” al lui Vassaras. Nu am inventat și nu am preluat astfel de practici. A ajuns acolo – foarte bine. Nu contest că a arbitrat meciuri, nu contest că a ajuns unde a ajuns. Eu nu mai sunt arbitru, nu am nicio treabă. Dar nu se poate…”, a declarat Adrian Porumboiu la Sport Total.

ADVERTISEMENT
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Digi24.ro
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția

Adrian Porumboiu îl acuză pe Istvan Kovacs de „jocuri de culise” pentru CFR Cluj

În perioada în care CFR Cluj câștiga campionate după campionate a fost un întreg scandal în ceea ce privește delegarea lui Istvan Kovacs la meciurile „feroviarilor”, întrucât se spunea despre el că, de fapt, ar fi locuit în Cluj-Napoca și nu în Carei, așa cum se arăta pe actul de identitate. Adrian Porumboiu este sigur că legătura „centralului” cu Clujul a făcut ca echipa patronată de Neluțu Varga să aibă atât de mare succes pe plan intern:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni

„Oricâte campionate mondiale ar arbitra la rând, nu poate să se apropie de mine în ceea ce privește corectitudinea meciurilor pe care le-am arbitrat și faptul că n-am fost băgat în găleata nimănui, să fac jocurile nimănui. Iar el – și toată lumea știe – acest Kovacs, puteți verifica, când câștiga CFR Cluj campionatul el mereu arbitra meciurile decisive. La ultimul meci, când deja erau campioni, la șampanii era și acest arbitru acolo. Cum poți să crezi tu că acesta poate fi un arbitru care va împărți mai departe dreptate. Toată lumea a știut de el că e băgat cu CFR Cluj”, a mai spus Porumboiu pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Nici Răzvan Burleanu nu a scăpat de iureșul lui Adrian Porumboiu

Printre criticile și acuzele la adresa lui Kovacs, Adrian Porumboiu „s-a ocupat” preț de câteva zeci de secunde și de președintele Federației Române de Fotbal. Fostul arbitru l-a criticat dur pe șeful fotbalului românesc și chiar l-a jignit, numindu-l o „catastrofă”

„A venit păcăliciul ăsta, care e președintele FRF… o catastrofă. Un Ghiță Pristanda, care vine și el să spună 2-3 cuvinte despre corporatism, dar nu are nicio treabă cu fotbalul. Dacă ascult ce zice, intru în derizoriu”, a spus Adrian Porumboiu, printre altele, despre Răzvan Burleanu

ADVERTISEMENT
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu:...
Fanatik
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu: „Poate o aduc în Pipera”. Reacția Administrației Prezidențiale
Farul – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Informații de ultimă oră,...
Fanatik
Farul – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv după ce a fugit de la locul unui accident...
Fanatik
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv după ce a fugit de la locul unui accident în 2025. Ce sentință a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Clubul de tradiție din SuperLiga, discuții pentru o colaborare istorică cu Lyon: 'Să...
iamsport.ro
Clubul de tradiție din SuperLiga, discuții pentru o colaborare istorică cu Lyon: 'Să fim echipa a doua a lor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!