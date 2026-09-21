Sport

Porumboiu râde de Gigi Becali, după ce l-a numit pe Reghecampf antrenor la FCSB: „Poate să îi dea și 20 de milioane, că nu ia titlul”

Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui, nu crede că revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB poate schimba soarta luptei la titlu și îl ironizează pe Gigi Becali
Cristian Măciucă
21.09.2026 | 17:43
Porumboiu rade de Gigi Becali dupa ce la numit pe Reghecampf antrenor la FCSB Poate sa ii dea si 20 de milioane ca nu ia titlul
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Porumboiu râde de Gigi Becali, după ce l-a numit pe Reghecampf antrenor la FCSB: „Poate să îi dea și 20 de milioane, că nu ia titlul”. FOTO: Colaj Fanatik
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Adrian Porumboiu (75 de ani) nu îi dă nicio șansă lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și râde de Gigi Becali (68 de ani). Fostul patron de la FC Vaslui e convins că roș-albaștrii nu au cum să ia titlul, indiferent de banii pe care latifundiarul din Pipera i-a promis noului antrenor.

Adrian Porumboiu e sigur că Reghecampf nu ia titlul cu FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a luat această decizie după ce Marius Baciu nu a îndeplinit obiectivul: patru puncte din duelurile cu Petrolul (2-2) și U Craiova (0-5). Roș-albaștrii sunt într-o situație critică, pe locul 10, la 11 lungimi de liderul Dinamo.

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Laurențiu Reghecampf va fi la al treilea mandat pe banca FCSB-ului. La precedentele (2012-2014 și 2015-2017), antrenorul a cucerit nu mai puțin de patru trofee, dintre care și două titluri. Adrian Porumboiu e convins că, sezonul acesta, la titlu se vor bate U Craiova, Dinamo și rapid.

„Nu mă uit la multe meciuri, dar am văzut câteva partide bune. Chiar cea de aseară, dintre Dinamo şi Farul (4-0). Chiar dacă scorul a fost mare, au fost momente foarte frumoase. Am văzut şi Craiova cu FCSB, iarăşi un meci foarte bun, făcut de o echipă net superioară FCSB-ului. Sunt unele meciuri care plictisesc, dar aici mi-a plăcut ce am văzut.

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 Dinamo are un fotbal bun, un lot de jucători buni. Să vedem cât va dura treaba asta. După părerea mea, cea mai bună echipă, de departe, e Craiova. E o părere. Joacă bine, o echipă sudată, bună, cu un fotbal destul de bun. Ştiu ce joacă. Ar putea intra şi Rapidul, şi Dinamo şi ne oprim cu intratul”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit primasport.ro.

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Înțepături pentru Gigi Becali

De această dată, Adrian Porumboiu presimte că aventura lui Reghe va fi un eșec. Fostul patron de la FC Vaslui și arbitru FIFA nu a ezitat să îl ironizeze pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a promis noului un bonus în valoare de 1.000.000 de euro pentru îndeplinirea obiectivelor. „Îmi place că-i dă un milion (n.r. de euro) lui Reghecampf, dacă ia titlul. Poţi să-i dai şi 10 milioane, că nu-l ia. Şi 20, că n-are cum să-l ia. Sunt prea multe în faţă care au puncte şi joacă bine. Craiova e numărul 1, după aceea vine Dinamo, vine Rapid, lupta e destul de puternică acolo sus”, a mai spus Porumboiu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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