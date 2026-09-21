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Adrian Porumboiu (75 de ani) nu îi dă nicio șansă lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și râde de Gigi Becali (68 de ani). Fostul patron de la FC Vaslui e convins că roș-albaștrii nu au cum să ia titlul, indiferent de banii pe care latifundiarul din Pipera i-a promis noului antrenor.

Adrian Porumboiu e sigur că Reghecampf nu ia titlul cu FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Gigi Becali a luat această decizie după ce Marius Baciu nu a îndeplinit obiectivul: patru puncte din duelurile cu Petrolul (2-2) și U Craiova (0-5). Roș-albaștrii sunt într-o situație critică, pe locul 10, la 11 lungimi de liderul Dinamo.

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Laurențiu Reghecampf va fi la al treilea mandat pe banca FCSB-ului. La precedentele (2012-2014 și 2015-2017), antrenorul a cucerit nu mai puțin de patru trofee, dintre care și două titluri. Adrian Porumboiu e convins că, sezonul acesta, la titlu se vor bate U Craiova, Dinamo și rapid.

„Nu mă uit la multe meciuri, dar am văzut câteva partide bune. Chiar cea de aseară, dintre Dinamo şi Farul (4-0). Chiar dacă scorul a fost mare, au fost momente foarte frumoase. Am văzut şi Craiova cu FCSB, iarăşi un meci foarte bun, făcut de o echipă net superioară FCSB-ului. Sunt unele meciuri care plictisesc, dar aici mi-a plăcut ce am văzut.

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Dinamo are un fotbal bun, un lot de jucători buni. Să vedem cât va dura treaba asta. După părerea mea, cea mai bună echipă, de departe, e Craiova. E o părere. Joacă bine, o echipă sudată, bună, cu un fotbal destul de bun. Ştiu ce joacă. Ar putea intra şi Rapidul, şi Dinamo şi ne oprim cu intratul”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit

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Înțepături pentru Gigi Becali

De această dată, Adrian Porumboiu presimte că aventura lui Reghe va fi un eșec. Fostul patron de la FC Vaslui și arbitru FIFA nu a ezitat să îl ironizeze pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a promis noului „Îmi place că-i dă un milion (n.r. de euro) lui Reghecampf, dacă ia titlul. Poţi să-i dai şi 10 milioane, că nu-l ia. Şi 20, că n-are cum să-l ia. Sunt prea multe în faţă care au puncte şi joacă bine. Craiova e numărul 1, după aceea vine Dinamo, vine Rapid, lupta e destul de puternică acolo sus”, a mai spus Porumboiu.