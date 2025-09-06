Adrian Porumboiu, dezamăgit de căderea „noului Adailton” din fotbalul românesc: „Bucureștiul ori te urcă, ori te coboară!”

și l-a făcut pe fotbalistul-vedetă de la Vaslui din urmă cu peste un deceniu.

Din „noul Adailton” în „noul Gerlem”. Adrian Porumboiu nu înțelege ce se întâmplă cu Danny Armstrong de la Dinamo

Însă, după supermeciul pe care l-a făcut contra lui FCSB, Danny Armstrong n-a mai avut nicio evoluție notabilă. A jucat bine, s-a pus în folosul echipei, dar n-a mai avut niciun gol și nicio pasă decisivă.

„L-am urmărit și parcă a fost ca o explozie. După derby-ul cu FCSB am zis ‘Uite, domnule, că a apărut Adailton în campionat!’. Acum, parcă s-a transformat în Gerlem”, a spus Adrian Porumboiu, despre amuzamentul celor din studioul FANATIK SUPERLIGA.

Willian Gerlem a fost un alt fotbalist brazilian din lotul lui FC Vaslui, în perioada Adrian Porumboiu. Însă, spre deosebire de Adailton, Gerlem nu a strălucit, ba chiar s-a remarcat în sens negativ. Brazilianul a generat mai multe scandaluri, absențe nemotivate de la echipă și injurii adresate antrenorului Viorel Hizo. Trei ani a aparținut Gerlem de Vaslui, între ianuarie 2009 și ianuarie 2012. În acest timp, Gerlem a jucat 40 de meciuri, în care a marcat de 5 ori și a oferit 9 pase decisive.

Unde s-a pierdut „noul Adailton”: „Bucureștiul ori te înalță, ori te coboară sau doboară”

„Mi-a plăcut când a apărut, așa, stângaci, cu execuții… Mai ales golul acela cu FCSB. Poate s-o fi întâmplat ceva cu el. Bucureștiul ori te înalță, ori te coboară sau te doboară. Îmi pare rău, dar probabil se acomodează și va reveni în formă.

Eu am crezut că e Adailton… Din păcate pentru fotbalul românesc, Adailton este cel mai important fotbalist străin care a evoluat în România. Uitați-vă nu doar la ce juca, ci și la ce palmares impresionant a avut. Și ce fotbalist era. Și unde a jucat, de unde a venit. Câte meciuri în Serie A și în naționala olimpică a Braziliei… Un fotbalist desăvârșit!

M-aș bucura să-l văd pe Armstrong. Tot stângaci, tot aceleași plecări, dar…”, a concluzionat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.