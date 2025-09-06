Adrian Porumboiu, dezamăgit de căderea „noului Adailton” din fotbalul românesc: „Bucureștiul ori te urcă, ori te coboară!”

Danny Armstrong a marcat un hattrick în Dinamo – FCSB 4-3 și l-a făcut pe Adrian Porumboiu să-l compare cu Adailton, fotbalistul-vedetă de la Vaslui din urmă cu peste un deceniu.
Însă, după supermeciul pe care l-a făcut contra lui FCSB, Danny Armstrong n-a mai avut nicio evoluție notabilă. A jucat bine, s-a pus în folosul echipei, dar n-a mai avut niciun gol și nicio pasă decisivă.
„L-am urmărit și parcă a fost ca o explozie. După derby-ul cu FCSB am zis ‘Uite, domnule, că a apărut Adailton în campionat!’. Acum, parcă s-a transformat în Gerlem”, a spus Adrian Porumboiu, despre amuzamentul celor din studioul FANATIK SUPERLIGA.
Willian Gerlem a fost un alt fotbalist brazilian din lotul lui FC Vaslui, în perioada Adrian Porumboiu. Însă, spre deosebire de Adailton, Gerlem nu a strălucit, ba chiar s-a remarcat în sens negativ. Brazilianul a generat mai multe scandaluri, absențe nemotivate de la echipă și injurii adresate antrenorului Viorel Hizo. Trei ani a aparținut Gerlem de Vaslui, între ianuarie 2009 și ianuarie 2012. În acest timp, Gerlem a jucat 40 de meciuri, în care a marcat de 5 ori și a oferit 9 pase decisive.
„Mi-a plăcut când a apărut, așa, stângaci, cu execuții… Mai ales golul acela cu FCSB. Poate s-o fi întâmplat ceva cu el. Bucureștiul ori te înalță, ori te coboară sau te doboară. Îmi pare rău, dar probabil se acomodează și va reveni în formă.
Eu am crezut că e Adailton… Din păcate pentru fotbalul românesc, Adailton este cel mai important fotbalist străin care a evoluat în România. Uitați-vă nu doar la ce juca, ci și la ce palmares impresionant a avut. Și ce fotbalist era. Și unde a jucat, de unde a venit. Câte meciuri în Serie A și în naționala olimpică a Braziliei… Un fotbalist desăvârșit!
M-aș bucura să-l văd pe Armstrong. Tot stângaci, tot aceleași plecări, dar…”, a concluzionat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.