Adrian Porumboiu, dezvăluiri halucinante despre Mircea Sandu: „Mai dă-i în mă-sa pe țiganii ăia de la Rapid!”

Adrian Porumboiu, dezvăluiri uluitoare despre Mircea Sandu în podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia! Cum i-a cerut fostul președinte al FRF unui arbitru să îi „taxeze” pe cei de la Rapid.
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.05.2026 | 22:47
Adrian Porumboiu (75 de ani) a dezvăluit un episod uluitor cu Mircea Sandu (73 de ani) în prim-plan, de pe vremea când acesta din urmă era președintele Federației Române de Fotbal. Totul a pornit de la faptul că fostul patron de la FC Vaslui a fost întrebat în legătură cu activitatea depusă de grecul Kyros Vassaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Adrian Porumboiu, episod uluitor cu Mircea Sandu în prim-plan

Astfel, Porumboiu a transmis că acesta nu ar trebui în viziunea sa să fie prea aspru criticat pentru problemele existente în arbitrajul românesc, din simplul motiv că el nu a făcut de fapt decât să „moștenească” un sistem care oricum era „putred” cu mult timp înainte de venirea lui.  „Eu m-am luat de Vassaras de multe ori, dar nu Vassaras… Vassaras moștenește un sistem pe care l-au folosit toți șefii de comisii din România, care au fost, mai puțin Igna. Ei apără arbitrii pentru că ei i-au făcut. Ei i-au crescut, ei i-au delegat, ei sunt… Aceleași metehne se întâmplă chiar la nivel de FIFA și de UEFA.

Deci nu este niciun fel de deosebire. Și FIFA, și UEFA își protejează arbitrii pentru că ei i-au selecționat, ei i-au delegat. Și atunci e o limpezire din asta, dar într-o apă din asta molâie. Nu e în regulă! Dar se întâmplă, așa că nu putem să ne luăm doar de Vassaras, că ar face numai Vassaras”, a spus inițial Adrian Porumboiu la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de Ovidiu Ioanițoaia la GSP. 

Cum i-ar fi cerut Mircea Sandu unui arbitru să îi dezavantajeze pe cei de la Rapid la un meci

În continuare, fostul arbitru a explicat de ce nu a dorit în principiu niciodată să fie președinte al CCA, chiar dacă la un moment dat a fost destul de aproape să fie numit în această poziție. Iar în acest sens a povestit un episod aparent de necrezut, cu Mircea Sandu, președintele FRF la acel moment, în prim-plan, dar și cu fostul arbitru Marcel Savaniu, în prezent vicepreședinte în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Concret, cel poreclit „Nașul” i-ar fi transmis atunci arbitrului să ia în mod intenționat decizii contrare celor de la Rapid cu ocazia unui meci jucat de giuleșteni la Bacău, folosind în acel context un limbaj pur și simplu incalificabil la adresa rapidiștilor: „Am fost cea mai lungă perioadă ca președinte al Comisiei de Arbitri: o săptămână! Am fost o săptămână și când am văzut ce s-a întâmplat după meciul ăla, care a fost Rapid la Bacău… Eram președintele Comisiei de Disciplină în cadrul Comisiei de Arbitri și l-am întrebat pe arbitrul meciului respectiv.

Acum e vicepreședinte la CCA, nu mi-e rușine să-i spun numele, Savaniu (nr. Marcel Savaniu). L-am întrebat dacă l-a sunat cineva înainte de meci. Până la urmă, a spus că l-a sunat Mircea Sandu. ‘Și ce ți-a spus Mircea Sandu?’. ‘Să arbitrezi, să fii atent și mai dă-i în mă-sa pe țiganii ăia de la Rapid!’. O săptămână am fost președinte și pe urmă m-am dus: ‘La revedere!’. Nu mă interesa și nici nu mă mai interesează”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
