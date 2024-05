Generația de Aur a fotbalului românesc, care a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994, a disputat meciul de adio împotriva celor de la Team World Stars,

Adrian Porumboiu, dezvăluiri incredibile despre absența sa de la meciul Generației de Aur: „M-a sunat Crăciunescu. N-a vrut Gică Popescu”

Printre numele mari care nu s-au aflat la meciul de adio al Generație de Aur, se numără și cel al lui Adrian Porumboiu. Desemnat în cinci rânduri „cel mai bun arbitru al României”, fostul central a fost lăsat pe dinafară chiar de Gică Popescu, cel ce a fost în trecut căpitanul Barcelonei.

În cadrul unei intervenții prin Skype la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se poate vedea live pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, a criticat decizia lui Gică Popescu de a nu-l invita și pe el la meciul cu Team World Stars.

„M-am pregătit mult timp, dar din păcate n-am prins echipa. Convocat am fost, dar s-au întâmplat niște lucruri. M-a sunat Crăciunescu ca să arbitrez la meciul Generației de Aur. Din păcate, Gică Popescu i-a spus că nu se poate să arbitrăm o repriză el și una eu. Asta a fost toată prezența mea la acel meci.

Una peste alta, a fost o atmosfera entuziasmantă. Un meci care e de povestit nepoților. Păcat că s-au întâmplat niște lucruri care nu au trebuit să se întâmple. Mi s-au părut deplasate delegările arbitrajului. E ca și cum te-ai duce la un concert de orchestră din Milano și cei de acolo ar fi acompaniați de Leo de la Strehaia și Adi de la Vâlcea.

Ei n-aveau ce căuta în lume asta. Generația de Aur trebuia să respecte arbitrii care i-au arbitrat. Nu sunt răutăcios, sunt doar obiectiv. Am un sentiment de nemulțumire pentru că am arbitrat toți jucătorii care au fost pe teren. Prezența mea acolo era oarecum obligatorie. M-am văzut dat la o parte. I-am respectat.

Prezența mea se impunea pe teren. S-au întâmplat lucruri care implică prea multă ipocrizie. Mi se părea normal să fiu și eu prezent acolo, măcar pentru o repriză. Am fost un arbitru corect, n-am avut niciun fel de discuții cu ei. N-am niciun fel de problemă, dar văd niște oameni plin de ură. Majoritatea au ajuns la o vârstă în care ar trebui să fie mai cumpătați”, a dezvăluit Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

„Sunt uluit față de Gică Popescu!”

În cadrul emisiunii care are premier pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, Adrian Porumboiu a continuat să aibă o reacție vehementă la adresa lui Gică Popescu.

Ba mai mult, Porumboiu a adus aminte de un episod întâmplat în anul 2012, când fostul patron al celor de la FC Vaslui a fost singurul om care l-a ajutat pe fostul fundaș al echipei naționale când lucrurile mergeau din ce în ce mai rău pentru acesta.

„Sunt uluit față de Gică Popescu! A fost un fotbalist pe care l-am admirat. O persoană pe care am respectat-o. Pare de domeniul absurdului. Nu poți să hotărăști tu, Gică Popescu, că nu am ce să caut la acel meci. L-am ajutat mai mult decât trebuia. În 2012, când nimeni nu avea încredere, eu am avut și l-am ajutat.

Nu pot să înțeleg. Am fost dat la o parte. Gică Popescu trebuia doar să-mi mulțumească și să recunoască că în fața lui a avut un adevărat domn. I-am bătut obrazul. Îmi vine greu. Am ajutat foarte multe persoane și nu s-au comportat nici măcar 2% la fel cu mine. Am avut niște stări de tristețe.

Aștepta și nepotul meu să mă vadă. Cred că m-am uitat doar 60 de secunde la meci. Nu aveam starea. Eu am arbitrat cele mai multe meciuri ale Generației de Aur. Eu trebuia să fiu acolo pentru că eram de-al lor. Eram din filmul ăla și am apărut la desene animate. E o mare decepție pentru mine omul Gică Popescu”, a mai spus fostul patron al celor de la FC Vaslui la FANATIK SUPERLIGA.

