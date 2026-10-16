Adrian Porumboiu, dezvăluiri tari despre antrenorul-agresor: ”Nu este un țăran, a dat gol cu Zaragoza”. Atac la AJF Vaslui: ”Un milițian!”

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Într-o intervenție telefonică avută la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu a mărturisit că îl cunoaște pe antrenorul agresor și consideră că gestul acestuia a fost înfierat mult prea tare. În schimb, el l-a atacat virulent pe Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui, despre care a spus că este ”milițian”.

Reacția lui Adrian Porumboiu în cazul antrenorului agresor de la Vaslui

Fostul patron de la FC Vaslui a dezvăluit faptul că Mihăiță Lungu, antrenorul care , este nepotul unei cunoscute interprete de muzică populară și a povestit că și el și-a luat bătaie pe când era junior la FC Argeș.

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”Îl cunosc. Am văzut în presa locală ce a fost acolo, că ar fi strâns de gât un jucător. Gest care nu e de acceptat, dar foarte puțini știu că acel antrenor, Mihăiță Lungu, a fost jucător la Gloria Bistrița în prima ligă și chiar într-un meci cu Zaragoza a marcat golul bistrițenilor. Deci nu este un țăran de la Negrești.

Este nepotul cunoscutei soliste de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița. Este băiatul surorii acestei Matilda Pascal Cojocărița. E neplăcut că a ajuns să facă treaba asta, dar acum depinde cât de aproape a fost filmat. Nu-s de acord cu astfel de elemente, cu toate că bătăi din astea au luat mulți fotbaliști.

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Eram la juniorii lui FC Argeș, Dumnezeu să-l ierte pe nea Lenci Ianovschi, mie și la încă doi jucători, Marin Stănescu și Ariciu, Dumnezeu să-i ierte, nu mai trăiesc, ne-a tras o bătaie… de zici că ăsta l-a mângâiat când l-a strâns de gât. Nu că aș fi adeptul, dar până la urmă o bătăiță din asta nu strică dacă e cazul. Aici a fost alt context”, a declarat Adrian Porumboiu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Mihăiță Lungu, aproape de un transfer la FC Vaslui

Fostul mare arbitru a mărturisit că în trecut a vrut să-l aducă pe Mihăiță Lungu la FC Vaslui și știe că acesta provine dintr-o familie bună. În ceea ce-l privește pe președintele AJF Vaslui, Porumboiu l-a numit omul de încredere al lui Răzvan Burleanu.

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”Acum trebuie să vedem și ce a mers mai departe și ce a hotărât comisia. Eu nu știu ce a fost acolo, dar trebuie să spunem un lucru. Bogdan Gheorghiță ăsta, care e președintele AJF Vaslui, e mâna dreaptă și scutul de temut al lui Burleanu, este cel care numără voturile, care face ordinea. E milițian de origine. Și atunci vede lucrurile prin prisma unui milițian. Asta ca să aveți și treaba asta ca imagine.

Eu nu știu ce a fost acolo, dar nu l-a spânzurat, l-a strâns de gât nu cine știe ce. N-am văzut decât scandalul care a apărut după treaba asta. Dar pe Mihăiță îl știu destul de bine. Cochetam chiar la un moment dat să îl aducem la FC Vaslui. Un copil liniștit, dintr-o familie bună. Cine știe ce l-o fi apucat? Nu e primul, care greșește.

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E treaba lor ce fac, dar gestul nu-l aprob sub nicio formă. Dar vedeți că vine dintr-o familie bună, un copil crescut bine, educat bine, dar cine știe ce o fi. Vorbim de un nume care nu e așa de ici, de colo pentru Vaslui. E de comentat, dar nu atât de înfierat. La fotbal poți să ai o accidentare, să vină unul să lovească mai tare, aici antrenorul a greșit, dar nu să-l…”, a spus el.

Ce pedeapsă ar trebui să primească antrenorul agresor

După ce Bogdan Gheorghiță a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK că , Adrian Porumboiu a precizat că i se pare o sancțiune mult prea drastică.

”Prima dată te gândești ce a simțit copilul. Dar acum cred că copilul nu fuge de la fotbal. Aici și asta cu bătaia, nu e ruptă din rai, dar e ruptă din zonă. Nu vreau să fiu înțeles greșit că aprob gestul lui, nu. Gestul lui este inacceptabil, dar cred un pic s-a făcut o prezentare din asta. Habar n-am și am văzut doar o singură imagine.

Păi dacă a cerut Bogdan Gheorghiță (n.r. – excluderea din fotbal a lui Lungu), sigur că era ceva. Se va aproba, acolo lucrurile sunt clare. Nu e corect să-i ridice licența. Poate să fie suspendat, o amendă. Aia probabil că e meseria lui, nu știu ce cursuri a urmat ca antrenor. A fost un ton din ăsta așa, imediat de… Nu e primul caz. Și cu foști jucători mult mai mari decât puștiul respectiv”, a afirmat Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.