Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare”

Nicolae Stanciu nu va mai juca la Genoa. Mijlocașul român de 32 de ani a fost implicat într-un episod extrem de neplăcut la începutul lui ianuarie, când a ratat un penalty cu AC Milan, în ultimul minut al unui meci încheiat 1-1. Adrian Porumboiu a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce discuție a purtat cu fotbalistul de națională, după această nereușită.

Dialogul dintre Adrian Porumboiu și Nicolae Stanciu după penalty-ul incredibil ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare în minge”

Adrian Porumboiu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a vorbit cu Nicolae Stanciu după cele întâmplate în ultimele clipe ale meciului AC Milan – Genoa scor 1-1, de pe 8 ianuarie. Fostul mare arbitru spune că l-a întrebat pe Stanciu dacă nu a văzut „capcana” care i-a fost întinsă de un jucător de la Milan.

Înainte de executarea loviturii de la 11 metri, Pavlovic a făcut o groapă lângă punctul cu var. . Din păcate pentru el, balonul s-a dus în peluză, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

„Acum, sâmbătă, l-am întrebat, băi, tu nu ai văzut că jucătorul de la Milan a tocat, a dat cu tocul ghetei în pământ și a făcut groapă. A văzut și taman de aceea îmi spunea că a dat tare în minge, iar mingea a luat o traiectorie care, mă rog, a fost nefericită pentru el. A dat tare în minge să o scoată din groapa pe care a făcut jucătorul lui AC Milan.

(n.r. Nicu văzuse groapa făcută de Pavlovic?) Eu l-am întrebat și nu mai putea, că arbitrul era deja… El a fost ferm convins că o să lovească mingea tare, în direcția care… mă rog. A avut ghinion și acum s-au răzbunat toate pe el. Astea sunt trecătoare. Orice fotbalist care ratează penalty în situația respectivă.. dar nu în maniera să-l scoți din lot, mai ales că venea după accidentare. Nu a cerut el să bată penalty”, a spus Porumboiu.

Adrian Porumboiu nu înțelege de ce Rapid nu l-a transferat pe Nicolae Stanciu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu (75 de ani), și despre viitorul jucătorului. S-a scris recent că mijlocașul ar ajunge din nou în China. Fostul mare arbitru internațional ar fi preferat să-l vadă pe Stanciu în Giulești. Ce îi reproșează acesta lui Dan Șucu.

„El are nevoie de meciuri. El, într-o lună-două, e numai bun. Dacă joacă. China e departe, până se acomodează, alte ore. El a mai jucat. Alte mecanisme care îți construiesc, îți ghidează spiritul pe care îl ai. Dar visul lui, mai ales că e căpitanul naționalei… se gândește la națională, să se califice.

Stanciu vrea să joace. Copilul vrea să joace. Eu chiar regret că starea asta ne nepăsare și… Nu am înțeles, nu l-am înțeles pe Șucu și Rapid în cazul Stanciu. Pentru că ei nu au la Rapid fotbalist… aduc dinăștia de pe.. nu mai spun nimic. Și nu se pot compara cu Stanciu. Era pentru ei o oportunitate maximă ca să aducă un jucător super, super valoros. (n.r. poate nu e timpul pierdut) Ar fi ideal. Chiar i-aș felicita. Eu i-am spus: bă, tu ai un avantaj, că Rapidul, acum au același proprietar, vorbim de Genoa”, a mai declarat Porumboiu.