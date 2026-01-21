Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu, discuție incredibilă cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare”

Ce a discutat Adrian Porumboiu cu Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat de mijlocașul român pe San Siro, contra lui AC Milan. Dialog de senzație între cei doi.
Adrian Baciu
21.01.2026 | 15:02
Adrian Porumboiu discutie incredibila cu Nicolae Stanciu dupa penaltyul ratat pe San Siro Tu nu ai vazut ca a facut groapa Deaia am dat tare
EXCLUSIV FANATIK
Ce au discutat Adrian Porumboiu și Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat de român cu AC Milan. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu nu va mai juca la Genoa. Mijlocașul român de 32 de ani a fost implicat într-un episod extrem de neplăcut la începutul lui ianuarie, când a ratat un penalty cu AC Milan, în ultimul minut al unui meci încheiat 1-1. Adrian Porumboiu a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce discuție a purtat cu fotbalistul de națională, după această nereușită.

Dialogul dintre Adrian Porumboiu și Nicolae Stanciu după penalty-ul incredibil ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare în minge”

Adrian Porumboiu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a vorbit cu Nicolae Stanciu după cele întâmplate în ultimele clipe ale meciului AC Milan – Genoa scor 1-1, de pe 8 ianuarie. Fostul mare arbitru spune că l-a întrebat pe Stanciu dacă nu a văzut „capcana” care i-a fost întinsă de un jucător de la Milan.

ADVERTISEMENT

Înainte de executarea loviturii de la 11 metri, Pavlovic a făcut o groapă lângă punctul cu var. Stanciu a recunoscut că a văzut asta și tocmai de aceea a lovit tare mingea. Din păcate pentru el, balonul s-a dus în peluză, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

„Acum, sâmbătă, l-am întrebat, băi, tu nu ai văzut că jucătorul de la Milan a tocat, a dat cu tocul ghetei în pământ și a făcut groapă. A văzut și taman de aceea îmi spunea că a dat tare în minge, iar mingea a luat o traiectorie care, mă rog, a fost nefericită pentru el. A dat tare în minge să o scoată din groapa pe care a făcut jucătorul lui AC Milan.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

(n.r. Nicu văzuse groapa făcută de Pavlovic?) Eu l-am întrebat și nu mai putea, că arbitrul era deja… El a fost ferm convins că o să lovească mingea tare, în direcția care… mă rog. A avut ghinion și acum s-au răzbunat toate pe el. Astea sunt trecătoare. Orice fotbalist care ratează penalty în situația respectivă.. dar nu în maniera să-l scoți din lot, mai ales că venea după accidentare. Nu a cerut el să bată penalty”, a spus Porumboiu.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte

Adrian Porumboiu nu înțelege de ce Rapid nu l-a transferat pe Nicolae Stanciu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al lui FC Vaslui, a mai punctat că a discutat cu Stanciu și despre viitorul jucătorului. S-a scris recent că mijlocașul ar ajunge din nou în China. Fostul mare arbitru internațional ar fi preferat să-l vadă pe Stanciu în Giulești. Ce îi reproșează acesta lui Dan Șucu.

„El are nevoie de meciuri. El, într-o lună-două, e numai bun. Dacă joacă. China e departe, până se acomodează, alte ore. El a mai jucat. Alte mecanisme care îți construiesc, îți ghidează spiritul pe care îl ai. Dar visul lui, mai ales că e căpitanul naționalei… se gândește la națională, să se califice.

ADVERTISEMENT

Stanciu vrea să joace. Copilul vrea să joace. Eu chiar regret că starea asta ne nepăsare și… Nu am înțeles, nu l-am înțeles pe Șucu și Rapid în cazul Stanciu. Pentru că ei nu au la Rapid fotbalist… aduc dinăștia de pe.. nu mai spun nimic. Și nu se pot compara cu Stanciu. Era pentru ei o oportunitate maximă ca să aducă un jucător super, super valoros. (n.r. poate nu e timpul pierdut) Ar fi ideal. Chiar i-aș felicita. Eu i-am spus: bă, tu ai un avantaj, că Rapidul, acum au același proprietar, vorbim de Genoa”, a mai declarat Porumboiu.

Adrian Porumboiu, discuție uluitoare cu Nicolae Stanciu după penalty-ul incredibil ratat pe San Siro: „Tu nu ai văzut că a făcut groapă?” / „De-aia am dat tare în minge”

Valeriu Iftime a distrus-o pe FCSB și l-a „înțepat” din nou pe Charalambous:...
Fanatik
Valeriu Iftime a distrus-o pe FCSB și l-a „înțepat” din nou pe Charalambous: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ține să faci fotbal cu antrenori visați”
Andrei Borza ar putea părăsi SuperLiga! Ultimele detalii despre un posibil transfer: „Mai...
Fanatik
Andrei Borza ar putea părăsi SuperLiga! Ultimele detalii despre un posibil transfer: „Mai așteptăm un meci sau două. Rapid trebuie să se miște repede”
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top...
Fanatik
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
MM Stoica l-a rugat insistent pe Becali să nu îl transfere pe Moruțan!...
iamsport.ro
MM Stoica l-a rugat insistent pe Becali să nu îl transfere pe Moruțan! Care este motivul pentru care nu îl vrea la FCSB
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte...
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR...
Jurnalul.ro
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și...
adevarul.ro
Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena...
unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş...
Observatornews.ro
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe...
as.ro
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui...
Libertatea.ro
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2%...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13...
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber....
RTV.NET
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!