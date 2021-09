Adrian Porumboiu, enigmatic după ce Fanatik a prezentat raportul lui Istvan Kovacs: „S-a scos! Cu și fără ghilimele...”

, iar unul dintre momentele controversate ale partidei s-a consumat în minutul 37, când pentru un presupus fault asupra lui Valentin Gheorghe.

Deși din reluările tv nu se vede clar dacă Filip și-a lovit sau nu adversarul, însă Istvan Kovacs a fost foarte sigur pe el atunci când l-a trimis direct la vestiare. Centralul și-a motivat decizia prin faptul că dinamovistul a avut o „comportare violentă” și „și-a lovit adversarul în zona gâtului-feței, mingea fiind la o distanță de aproximativ 4-5 metri de zona impactului”, fiind dezvăluit în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, enigmatic după ce Fanatik a dezvăluit motivarea lui Istvan Kovacs la eliminarea lui Steliano Filip: „S-a scos!”

Fostul mare arbitru a aflat de la FANATIK motivul pentru care Istvan Kovacs l-a eliminat pe Steliano Filip și spune că afirmațiile centralului trebuie să fie confirmate și de analiza video a fazei.

„Trebuie verificată, văzută afirmația lui pe video. Dacă el susține că a văzut treaba asta, mai trebuie să fie confirmată de video. O fi avut el un unghi mai bun decât a văzut toată lumea la televizor, pe mai multe reluări, în care nu se observă nicio lovire, la niciun nivel, picioare, piept, gât, față…

ADVERTISEMENT

Eu aș fi sărit… aș fi fost mai dur cu Kovacs, dar când mă gândesc cât de necontrolat este Steliano Filip, este un jucător care are reacții dintr-astea imprevizibile, parcă i-aș da dreptate lui Kovacs.

Dacă el a văzut lovitura asta fiind la patru-cinci metri și a scris de ea în raport e logic să-i dăm dreptate. Dacă a văzut ce noi n-am văzut, n-ai ce să-i faci…”, a spus fostul mare arbitru în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Porumboiu susține că eliminarea a fost favorizată și de comportamentul lui Stelano Filip, recunoscut pentru ieșiri nesportive, iar astfel Istvan Kovacs are circumstanțe atenuante.

ADVERTISEMENT

„Decizia de a-l elimina pe Filip pare luată ușor, dar dacă arbitrul afirmă așa ceva sub semnătură și n-am văzut noi la televizor, poate n-a fost unghiul cel mai bun, asta este, trebuie crezut că au fost întrunite toate condițiile să dea cartonaș roșu.

Mai ales că este vorba de un jucător, hai să-i spun recidivist, recunoscut pentru ieșiri de genul ăsta… dacă era alt jucător, înclinam, poate, spre el și nu-l credeam pe Kovacs. Mă mir, însă, că dacă a văzut cotul ăsta al lui Filip, n-a văzut cotul lui Sorescu din repriza a doua, dar asta-i altă poveste.

Nu putem s-o ținem tot așa, că a greșit Kovacs… Mi-am exprimat o primă impresie că a greșit și am spus ce am văzut eu la televizor. Dar una este ce vedem la televizor, dintr-un anumit unghi care poate fi diferit de cel din care a văzut el faza, de la patru-cinci metri. Așa că s-a scos. Cu și fără ghilimele…”, a încheiat Adrian Porumboiu.



ADVERTISEMENT

Cum se apară Steliano Filip: „Jucătorul de la FCSB se ținea cu mâna de picior, cum să lovesc cu cotul?”

Imediat după ce a aflat de raportul lui Istvan Kovacs, dinamovistul de motivul invocat de central și și-a exprimat punctul de vedere în exclusivitate pentru FANATIK:

„Să te uiți pe reluări să vezi că jucătorul își pune mâna la picior ca și cum l-aș fi lovit. Cu piciorul! Păi cum să mă duc cu cotul? Nu aveam cum! Nu se poate așa ceva!”, a fost replica lui Steliano Filip.