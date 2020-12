Adrian Porumboiu, extaziat de Octavian Popescu: „Coman, Moruțan, Man înmulțiți cu o sută nu au valoarea lui!” Exclusiv. Video

Adrian Porumboiu are ceva vechime în fotbal, din iarba bătătorită cu… fluierul în biroul patronului de echipă. „Ochiul” și experiența l-au făcut să remarce un fotbalist de la FCSB pe care îl consideră „Coman, Moruțan, Man înmulțiți cu o sută”!

Da, ați citit bine: „Coman, Moruțan, Man înmulțiți cu o sută nu ajung la valoarea lui!” spune Adrian Porumboiu. Șocant la prima vedere, ținând cont de faptul că jucătorii amintiți sunt considerați a fi printre vârfurile generației lor.

În exclusivitate pentru FANATIK, fostul mare arbitru a explicat de ce îl consideră, nici mai mult, nici mai puțin decât „cel mai mare jucător pe care îl va avea România în următorii ani” pe unul dintre puștii pe care FCSB a fost forțată să-i… forțeze ca titulari de pandemnia de COVID-19 care nu a ocolit nici echipa lui Gigi Becali.

La experiența unui om de și din fotbal ca Adrian Porumboiu să laude… ce să laude, mai bine spus să elogieze efectiv un fotbalist, și nu unul consacrat ci unul foarte, foarte tânăr este neobișnuit spre uimitor.

„Copilul” care l-a „dat pe spate”, scuzați expresia „de peluză”, pe fostul mare arbitru este Octavian George Popescu, mijlocașul-extremă stânga a lui FCSB. Care va împlini 18 ani pe 27 decembrie.

Transferat de la Universitatea Craiova în această vară, Octavian Popescu a fost inițial împrumutat în Liga a II-a, la Turris Turnu Măgurele, dar MM Stoica l-a convins pe Gigi Becali că puștiul este un mare talent care merită să fie în lotul primei echipe.

Nenorocirea de coronavirus SARS-CoV-2 i-a „făcut loc” în primul „11” prin absențele pe care le-a provocat, a debutat cu FC Argeș (3-0 la Giurgiu, etapa 4, pe 20 septembrie) și cu UTA (3-0) a jucat al doilea său meci ca titular la FCSB (după 90 de minute cu Poli Iași, 2-5 în „Copou”, în etapa 5).

În meciul cu echipa arădeană, sâmbătă, în ultima etapă, Octavian Popescu a fost printre cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun de pe teren, obținând, printre altele, lovitura de la 11 m care a dus la deschiderea scorului și descătușarea FCSB-ului spre victorie.

Este de amintit și penalty-ul, contestat dar acordat, obținut de Octavian Popescu cu Gaz Metan, la Mediaș (23 noiembrie, etapa 11), în minutul 90, care, transformat de Sergiu Buș, a adus victoria FCSB-ului.

Adrian Porumboiu este entuziasmat, chiar extaziat de Octavian Popescu, pe care îl consideră „un fotbalist de mare clasă”, chiar „un fenomen”!

„Pentru mine Octavian Popescu este un fenomen. Și am văzut și eu ceva jucători la viața mea, zic… Și n-am văzut până acum așa jucător la vârsta lui. Știe cu mingea, are niște «frâne» foarte bune, e fantastic”

„Am văzut sâmbătă, în meciul FCSB – UTA, cel mai mare jucător pe care îl va avea România în următorii ani. Octavian Popescu de la FCSB. Nu am văzut jucător la vârsta lui cu atâta personalitate, atâtea ruperi de ritm, atâtea driblinguri, atâta încredere, zici că are 30 de ani și el n-a împlinit 18!”

„La fel ca ei, și Octavian Popescu are scânteie, se vede că are geniu de fotbalist dacă ai ochi format în fenomen. De la Gică Hagi eu n-am mai văzut așa talent în România… Ce mai încolo-ncoace, copilul e fotbalist de fotbalist! Bravo lui și cui l-a descoperit!” (n.a. – antrenorul Marius Rotaru, la Urban Titu)

„Coman, Moruțan, Man înmulțiți cu o sută nu ajung la valoarea lui. Ăsta-i fotbalist de mare clasă. Repet, eu n-am văzut până acum așa jucător… așa copil talentat. Are tupeu… are tupeul jucătorului care știe ce are de făcut și știe că poate face asta. Când intră cu mingea la picior nu i-o iei decât cu fault”

„Are exact stilul lui Lucian Sănmărtean, dar, atenție, și ceva în plus: viteză. Lucian nu prea avea viteză. Copilul ăsta are și viteză, și calități… zici că joacă de-o viață, nu de trei, patru meciuri în prima ligă. Repet comparația: luați pe Coman, Moruțan și Man, înmulțiți cu o sută și nu dă valoarea lui ăsta mic…”

„Urmăriți-i jocul: dacă dă două, trei pase laterale. Pasa laterală dată cu latul e sufletul comerțului la fotbaliști, cel mai bun alibi de joc… Octavian Popescu joacă numai perpendicular, direct pe poartă, rar întoarce vreo minge doar ca să pună un coechipier în poziție de șut”

„Are dibăcia să dribleze, driblează în viteză, nu pe loc… Dribleur bun e și Fabbrini, dar după ce driblează pe unul se întoarce și se driblează și pe el însuși. Popescu ăsta se duce pe poartă, unu la unu îi poate face praf pe toți, îl opresc doar prin fault”

„Fără falsă modestie, cam am ochi la fotbaliști… Când a apărut Cămătaru râdeau toți «Ce să faci, bă, cu Haplea ăsta?» și le-am spus «Băi, fugiți, băi, de-aicea… Va fi fotbalist, are talie, are forță, are tot, vârf de vârf». Și anii mi-au dat dreptate…”

„Copilul ăsta, Octavian Popescu e fotbalist, dom’ne, e sclipitor! Te naști cu treaba asta, te perfecționezi, da, dar te naști cu treaba asta… Are stofă mare, stofă de stofă… O să vedeți ce ajunge copilul ăsta, cât va străluci în fotbal, țineți minte ce v-am spus eu acum. El o să aibă repede pețitori, nu ăilalți, Coman, Man…”

„Este cu cinci capete peste toți, când te uiți pe teren se vede ca un far printre lumânări, așa-l văd eu, când pune piciorul pe minge luminează jocul”

„Isteți au fost ăștia de la FCSB că l-au văzut, l-au adus în curtea lor și i-au dat drumul să joace. Copilul ăsta-i titular de drept, nu se mai pune niciun fel de discuție. E fotbalistul la care dai cu pălăria de pământ, nu doar ți-o scoți de pe cap!”