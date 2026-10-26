Adrian Porumboiu, fără milă la adresa vedetelor Rapidului: „Dobre, un figurant! Își dă cu ulei de cânepă”

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Adrian Porumboiu a urmărit derby-ul dintre FCSB și Rapid, câștigat de gazde cu 4-1 în etapa a 13-a din SuperLiga. Fostul patron de club din fotbalul românesc nu a avut milă de jucătorii lui Daniel Pancu. Porumboiu i-a luat la rost, începând cu Alexandru Dobre (28 de ani), cel de la care giuleștenii așteaptă mereu să facă difereneța.

Adrian Porumboiu i-a criticat pe rapidiști. Ce a spus despre Alexandru Dobre

Alexandru Dobre a jucat 60 de minute în derby-ul pierdut de Rapid în fața rivalei FCSB, lăsându-i locul în teren lui Vladan Bubanja. Vedeta giuleștenilor a fost luat în vizor de Adrian Porumboiu, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, mai ales într-un meci de un asemenea factură. Fostul patron de la FC Vaslui a spus, fără ocolișuri, că îl consideră pe fotbalist „un figurant”, criticându-i ulterior și aspectul. Însă printre „clienții” fostului conducător s-au aflat și alți jucători precum Moruțan sau Doumbia.

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„De exemplu, Dobre, mie mi se pare un figurant. În afară că-și dă cu ulei de cânepă, nu a arătat nimic. Moruțan, băiatul ăsta care a umblat pe la toate echipele, nimic, n-a putut să dea o pasă, să câștige un duel. Mai e și mijlocașul ala, Doumbia, care a început meciul cu o pasă perfectă pentru FCSB, când a ratat Cisotti. De unde i-o fi adus pe ăștia nu știu. Dacă tot aduci de afară, adu ceva mai bun decât ce ai pe aici. Știu ce vorbesc, am avut jucători străini de clasă la echipă”, au fost cuvintele lui Adrian Porumboiu, citat de

Alexandru Dobre poate pleca gratis de la Rapid

Eșecul usturător cu FCSB nu a fost suficient pentru Rapid. Giuleștenii au mai primit o veste neplăcută, iar subiectul principal este Alexandru Dobre, cel care rupsese seria de meciuri fără gol cu etapa trecută. FANATIK a aflat că oficialii din Giulești i-au propus o prelungire de contract cu un salariu mărit la 15.000 de euro, dar din partea jucătorului. El ar accepta o prelungire pentru un salariu de 20.000 de euro, însă acest scenariu se opune strategiei clubului.

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Ba mai mult, de la 1 ianuarie, Dobre ar putea să semneze cu orice echipă dorește un contract care ar urma să fie valabil de la 1 iulie, plecând astfel gratis din Giulești. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar o astfel de mutare este pe placul jucătorului care are o vastă experiență în străinătate deja (Bournemouth, Wigan, Dijon). la Rapid la început de sezon, prestațiile sale au fost tot mai slabe ulterior. El semnase cu formația de sub Podul Grant în octombrie 2024, după ce s-a despărțit de portughezii de la Famalicao.