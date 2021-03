Adrian Porumboiu, glume pe seama lui Alexandru Tudor: ”Vrea să-i ia locul lui Rasputin”

Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu s-a ținut de glume pe seama înfățișării din ultimul timp al lui Alexandru Tudor, dar a spus că acesta ar fi meritat să fie președintele CCA.

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, este de părere că fostul finanțator al Vasluiului și Ion Crăciunescu nu ar trebui să lipsească din organigrama Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Porumboiu este cunoscut ca un critic dur la adresa actualei conduceri din arbitrajul românesc și consideră că multe persoane de acolo au fost implicate în trecut în aranjarea meciurilor.

Alexandru Tudor, ținta glumelor lui Adrian Porumboiu

”Îi mulțumesc lui Justin, dar nu e cazul. Nu mă văd… Aceste lucruri le putea face mai demult președintele Federației. Dar dacă nu am ajuns la valoarea celor care compun comisia CCA acum… Pentru mine e târziu! Pentru Ion, nu știu. Eu nu mai am nicio tragere de inimă. În plus, eu și Ion nu suntem doriți acolo”, a declarat fostul finanțator al Vasluiului pentru gsp.ro.

”Eu l-aș fi văzut drept un foarte bun șef la CCA pe Alexandru Tudor. Dar acum nu știu ce face. Vrea să-i ia locul lui Rasputin… Nu am idee, nu știu ce face”, a glumit Adrian Porumboiu pe seama lui Alexandru Tudor.

”Merge în pelerinaj cu Gigi, foarte bine. Nu știu care duce toiagul și care duce măgarul. Dar Tudor avea tot dreptul să fie la șef la CCA. Și-a dedicat toată viața arbitrajului”, a mai spus fostul mare arbitru.

Conducătorii celor două foruri importante din fotbalul românesc se află în conflict și în ceea ce privește VAR-ul, cei de la LPF considerând că FRF blochează implementarea arbitrajului video.

Aproape după fiecare meci conducători de club din Liga 1 arată cu degetul către arbitrii și blamează prestațiile slabe ale acestora, iar una dintre țintele preferate este poreședintele C omisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Grecul a reacționat și a spus că în opinia sa este absolut normal ca arbitrii să greșească și apără deciziile celor pe care îi consideră expuși multor factori care le îngreunează munca.

