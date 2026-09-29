Adrian Porumboiu i-a distrus pe criticii lui Gică Hagi: „Mizerabil! Frustrați care nu au făcut nimic în viață”

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Adrian Porumboiu (76 de ani) a sărit în apărarea lui Gică Hagi (61 de ani), care a fost criticat după eșecul suferit de echipa națională contra Bosniei, 2-4, în Liga Națiunilor. Fostul mare arbitru i-a „desființat” pe criticii selecționerului și a analizat meciul disputat luni seară pe Arena Națională.

Adrian Porumboiu, atac devastator la criticii lui Gică Hagi după România – Bosnia 2-4

Adrian Porumboiu e de părere că rezultatul partidei ar fi fost diferit dacă fanii români erau prezenți în tribune și a lansat un mesaj dur, adresat celor care l-au criticat pe Gică Hagi. „Jocul a fost destul de anost și din cauza tribunelor goale. Aveai impresia că este un meci de pregătire. A contat mult asta. Un public pătimaș, care te împingea de la spate la 1-2, 2-4. Altul era rezultatul dacă erau spectatori. Sunt descumpănit tare și m-au nemulțumit tare acești idioți care se iau de Hagi. Noi am avut 4-5 sportivi de mare performanță, care au dus România peste tot în lume.

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Unul dintre ei e Hagi. Un sportiv uriaș. Toți frustrații, care nu au făcut nimic în viața lor, se reped și scot borhotul din ei. Mizerabil! Hagi a fost, este și va rămâne un simbol. A greșit Hagi la vreun gol? Omul încearcă să facă, a venit cu toată disponibilitatea. Este marcă înregistrată la români. Ce ai valoros, dai cu piciorul în el. Cred că Hagi poate trece peste jignirile primite. Eu i-aș lua pe toți și i-aș întreba ce au făcut ei în viața lor. Ai fost bun de ceva?”, a declarat fostul mare arbitru, potrivit .

Adrian Porumboiu, atac la Răzvan Burleanu

Adrian Porumboiu susține că fanii români ar trebui să aibă răbdare cu . De asemenea, fostul mare arbitru nu l-a uitat pe președintele FRF, , pe care îl consideră principalul vinovat pentru situația actuală a fotbalului românesc. „Poți să ai păreri contrare, să spui că Hagi n-a fost inspirat, dar spune-o în mod decent.

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Dacă se uită acești critici în oglindă, se sparge. Hagi vrea să facă ceva, haideți să-l lăsăm. Dacă le dai mingea acestor critici, iau cuțitul și îl bagă în ea. Hagi a fost vârful a ceea ce poate înseamna un fotbalist român. Chiar și ca antrenor, a avut rezultate importante cu un club precum Viitorul, o echipă micuță și fără posibilități.

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Culmea, sunt oameni din fotbal care l-au criticat. Faceți și voi unu la mie din ceea ce a făcut Hagi și apoi comentați. Hagi a fost terfelit, dar ăștia suntem noi. Hagi trebuie respectat, punct! Cei care îl critică pe Hagi nu au pic de onoare să vorbească despre cel care conduce fotbalul românesc. Răzvan Burleanu este acolo și nimeni nu zice nimic. De când este el, fotbalul românesc merge cum merge. Toată lumea vorbește de Hagi, dar el nu are nicio vină”, a afirmat Adrian Porumboiu.