Adrian Porumboiu îl arată cu degetul pe Șumudică după Rapid – FCSB 1-2. „Are cea mai mare vină. A făcut o echipă lăutărească”

„Alb-vișiniii” au avut o primă repriză foarte slabă, însă și-au revenit în a doua parte. Cu toate astea, giuleștenii nu au mai putut să revină de la o diferență de două goluri. Adrian Porumboiu este sigur că vina este în totalitate a lui Marius Șumudică, din cauza sistemului pe care l-a ales în startul meciului.

Adrian Porumboiu știe care este motivul jocului slab al Rapidului din prima repriză: „S-a dovedit a fi de toată jena”

Adrian Porumboiu l-a luat în colimator pe Marius Șumudică după ce a pierdut tactic, de o manieră clară, în prima repriză. FCSB a marcat de două ori în prima jumătate și, deși au jucat slab în a doua repriză, giuleștenii nu au mai putut să revină, iar scorul final a fost 2-1 pentru „roș-albaștrii”.

ADVERTISEMENT

Aflat prin legătură telefonică cu Horia Ivanovici și invitații săi, Adrian Porumboiu, fostul finanțator al echipei FC Vaslui, știe care a fost motivul eșecului lui Marius Șumudică și l-a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„Vreau să fac o remarcă. Pentru mine aceste lucruri sunt stupefiante. Rapidul a jucat într-un sistem pe care nu l-au jucat prea mult până acum, acesta cu trei fundași centrali. Dacă vă uitați la golurile marcate de FCSB, acest sistem a fost o pâine caldă pentru FCSB deoarece i-a prins pe toți în linie.

ADVERTISEMENT

Când joci cu trei fundași centrali nu joci niciodată cu ei în linie, drept dovadă cele două goluri au fost luate din cauza liniei de fundași centrali. Mijlocul terenului în prima repriză a aparținut în totalitate celor de la FCSB.

Din punct de vedere al registrului tehnico-tactic al lui Șumi, îmi pare rău de el și îmi pare rău că nu l-a întrebat nimeni: «băi, cum joci?» Acest sistem s-a dovedit a fi de toată jena, asta e părerea mea.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Spuneți că cea mai mare vină îi aparține lui Șumudică pentru acest eșec?) Categoric! A introdus în prima repriză o echipă lăutărească. În a doua și-a mai revenit. Jocurile se câștigă începând cu mijlocul terenului: cine domină, cine creează faze. Eu am rămas surprins când am văzut echipa cu trei fundași centrali”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, dezvăluiri savuroase din vremea când Marius Șumudică era antrenor la FC Vaslui

dar și pe a unor amintiri din vremea când Șumudică era antrenor la Vasluiul lui Porumboiu, fostul patron al echipei moldovene l-a ironizat pe actualul antrenor de la Rapid București:

„Am văzut că s-a autodeclarat cel mai bun antrenor (n.r. – Marius Șumudică), când are timp, să mai vină pe la Vaslui să mai ia meditații de la mine. Cum să joci cu FCSB, care au un mijloc foarte bun, cu 3 fundași centrali. (n.r. – Dumneavoastră îi făceați echipa lui Șumudică?) Da, la meciul cu Steaua (n.r.- FCSB), când i-am bătut. Era 1-0, Gigi a făcut o schimbare, eu am făcut două și am câștigat cu 2-1”, a povestit Adrian Porumboiu.

„Dar de ce să nu-l lăudam pe Șumudică că a adus echipa în play-off și aseară chiar putea să câștige meciul în a doua repriză”, a fost obiecția moderatorului Horia Ivanovici. „Una e să poată și una e să reușească. Problema este evidentă: un asemenea meci se pregătește cu o minuțiozitate excesivă. Nu poți să stai cu ăia trei în defensivă. Mijlocul a fost al celor de la FCSB. Ceea ce vi se pare dumneavoastră, că Șumudică a făcut o mutare bună, a fost de fapt un joc pe fondul oboselii celor de la FCSB. Se vede cu ochiul liber”, i-a răspuns Porumboiu moderatorului emisiunii FANATIK SUPERLIGA.