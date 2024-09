Adrian Porumboiu îl ironizează pe Gigi Becali: „Antrenorul principal mai obosește”. Cum explică startul slab de campionat al roș-albaștrilor

Adrian Porumboiu a făcut spectacol la FANATIK SUPERLIGA. , pe Hațegan, i-a desființat pe Kovacs și Rotaru, și s-a amuzat și pe seama lui Gigi Becali.

Adrian Porumboiu, declarații savuroase despre Gigi Becali: „Noaptea e mai greu așa”

Adrian Porumboiu l-a luat peste picior pe Gigi Becali, care e pe locul 12 în SuperLiga: „FCSB-ul trece prin transformări care sunt evidente. Acolo probabil că la o anumită oră și antrenorul principal mai obosește, mai clipicește… Noaptea e mai greu așa.

Au un lot cu care sigur vor ieși de acolo din zona aceea, cu toate că le vine greu cu două competiții să reziste. Sincer să fiu nu vor rămâne acolo și se vor bate la titlu”.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, a vorbit despre intențiile patronului FCSB: „Ultima oară la Fanatik SuperLiga a spus că vrea să pună un megafon la bază la Berceni și când ceva nu merge să întrerupă antrenamentul”. Adrian Porumboiu a replicat amuzat: „Nu m-ar surprinde”.

Gigi Becali vrea să comande antrenamentele FCSB-ului din pat: „Fac inteligență artificială”

Gigi Becali ia în calcul să conducă direct din Pipera antrenamentele FCSB-ului: „S-ar putea să măresc durata antrenamentelor. Iar o măresc, eu știu că la mine la echipă fotbalul e primesc, pasez, mă demarc, mă plimb. Așa a făcut U Cluj aseară, dacă nu faci așa mărim durată.

Există tehnologii, cer să văd pe televizor dacă pasează. Văd pe inteligența artificială și zic:«Încă un sfert de oră, pasă din prima la antrenamente». Comand de acasă, stau în pat și zic: «Oprește antrenamentul, nu s-a dat pasă, s-a făcut preluare și nu ai voie două atingeri».

Trebuie să repeți ca să pasezi din prima, repetiția se transformă în deprindere și deprinderea se transformă în fire. Când se apropie mingea de tine o pasezi la altul imediat, faci lucrurile natural.

Dacă nu faci așa îți opresc antrenamentul. Fac inteligență artificială, apare vocea mea direct cum s-au făcut două atingeri”, .

Florin Gardoș e șocat: „Mă gândesc că dacă voi profesa vreodată o voi face în altă țară”

: „Am fost la cursuri, am fost pe la Atletico, cu Soriano de la City Group și intră domnul Becali și zice că vrea să pună pauză la antrenamente

Am stat de luni până vineri, șase-șapte ore pe zi cu notițe. Am avut tot felul de specialiști, Soriano e CEO City Group și are City, Girona și așa mai departe. Mă gândesc că dacă voi profesa vreodată o voi face într-o altă țară, nu aici. Când vii în România ești trist, îți dai seama cât de mare e diferența”.

