Adrian Porumboiu îndeamnă la calm după România – Islanda 0-0: „E ușor să scoatem furcile și să-i măcelărim!”. Exclusiv

În urma acestei remize, România a fost devansată de Macedonia de Nord, care s-a impus în fața Armeniei, scor 5-0. Astfel că „tricolorii” se află pe locul 3 din grupa J, cu 14 puncte obținute după nouă meciuri jucate.

Adrian Porumboiu îndeamnă la calm după România – Islanda 0-0

susține că „tricolorii” au prestat un fotbal bun în fața Islandei, însă le-a lipsit norocul. Acesta îndeamnă la calm și consideră că nu ar trebui „atacată”, după rezultatul de joi.

„Dezamăgirea e mare, pentru că nu am reușit să marcăm. Am dominat, am pasat, dar n-am avut vârful de atac. Plus că am ratat și niște ocazii.

Rezultatul e cel nedorit, mai ales că eu am fost foarte optimist. E lipsă de șansă, până la urmă. Din bară în bară… șutul lui Hagi putea să fie gol. Am văzut că jucători, care trag foarte bine la poartă, au ezitat să tragă în meciul acesta. Au avut poziții de șut foarte bune perpendicular pe poartă. Islandezii jucau așa… nu aveau presiune, de aia le-au și ieșit pasele.

Haideți să vedem și partea bună a lucrurilor, că, totuși, au jucat un fotbal bun până în treimea adversă. Chiar au pasat bine. Dar, la fotbal, trebuie să ai și un pic de șansă”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Adrian Porumboiu: „E ușor să scoatem furcile și să-i măcelărim!”

„Dacă joacă așa Islanda în Macedonia, nu cred că pierde. Asta este! Dacă suntem acum toți negativiști… nu are niciun sens. Trebuie să privim cu realism. Islanda e o echipă bună. Nici de noi nu poți să spui că ne-am prezentat șchiopi la meciul acesta.

Sunt ferm convins că vor fi foarte multe analize toxice la adresa jucătorilor, dar nu mi se par corecte. Orice se poate întâmpla. Trebuie să fim cumpătați.

Hai să nu ne înecăm, că încă nu e apă. N-are sens, pentru că mai sunt șanse. Tănase mi-a plăcut foarte mult, a făcut ambele faze. Și Chiricheș mi-a plăcut.

Avem o echipă cu un nucleu destul de valoros. Dar n-a fost drept fotbalul, că n-am putu să dăm gol din poziții foarte clare. E cel mai ușor acum să înjurăm și să scoatem furcile și topoarele și să-i măcelărim”, a mai spus Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu: „Nu am avut al 12-lea jucător!”

În încheiere, Porumboiu a criticat decizia autorităților de a nu permite accesul spectatorilor la meciul cu Islanda.

„Nu am avut al 12-lea jucător. Aveam nevoie de el ca de aer. Cu 15-20.000 de spectatori, în tribune, le mai tremurau și ălora pletele. N-a vrut Arafat, dar tot el le dă ăstora, la Cluj, 150.000 la festivaluri. Dacă erau toți vaccinați, puteai să dai drumul”, a încheiat Adrian Porumboiu.