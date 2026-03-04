Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi”

Adrian Porumboiu, fără milă pentru Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga: „Fără să se supere, își merită soarta”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.03.2026 | 09:00
Adrian Porumboiu ironii maxime pentru Becali dupa ratarea playoffului Stiti cum e vorba aia Fara sa se supere Gigi
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Porumboiu, ironii pentru Gigi Becali și FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu a comentat ratarea play-off-ului din SuperLiga de către FCSB și a apreciat că este vorba despre un deznodământ meritat de către Gigi Becali, explicând bineînțeles și de ce a ajuns la această concluzie.

Cum a analizat Adrian Porumboiu ratarea play-off-ului din SuperLiga de către FCSB și Gigi Becali

Fostul finanțator de la FC Vaslui a vorbit în mod special despre faptul că patronul campioanei României tinde adesea să amestece lucrurile legate de fotbal cu cele referitoare la credință, chestiune care în viziunea sa nu ar trebui să se întâmple.

„Mare (n.r. surpriza ratării play-off-ului de către FCSB), dar știți cum e o vorbă, fiecare își merită soarta. Nu poți să te bazezi numai că, fără să se supere nimeni, nici Gigi, pe mine, că într-o zi stai cu mâna stângă în buzunar în loc să îl ții pe Dumnezeu și mâna dreaptă poate să fie diavolul, în buzunarul drept.

ADVERTISEMENT

Deci e greu, și aici trebuie să vezi bine ce faci și cum vorbești de Dumnezeu și de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Un credincios își vede de credința lui și nu îl amestecă, asta era chiar culmea, să mai intre Dumnezeu și pe terenul de fotbal și să stabilească cine iese campioană sau cine joacă, cine marchează.

ADVERTISEMENT
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu...
Digi24.ro
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul

Nu. Asta e o, mă rog, profanare a unor lucruri care nu trebuie să se producă. Au un lot bun de jucători, nu cel mai bun, au o echipă mare, condiții foarte bune. Mă rog, e treaba lor, e problema lor ce fac”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul

Gluma făcută de Adrian Porumboiu când a fost întrebat de când nu a mai vorbit cu Gigi Becali

Fostul arbitru și-a adus aminte cu această ocazie de un episod devenit rapid viral la momentul respectiv, mai exact de un dialog purtat de el cu Gigi Becali în direct la o televiziune în urmă cu mai mulți ani:

„Dacă ar fi să duc așa timpul într-o treabă din asta, să glumesc, ar trebui să vorbim despre secole (n.r. râde). Mai glumim. Îmi amintesc o fază de la televizor, când era cu mâinile pe piept și i-am spus să nu mai stea așa, să nu se obișnuiască. Și el mi-a răspuns că stă așa până când nu voi lua eu titlul.

ADVERTISEMENT

Eu nu l-am luat, dar nu îl iei nici tu anul ăsta, așa că poți să îți pui mâinile înapoi pe piept. Mai glumim, nu am niciun fel de treabă, nu am nimic personal, cum spun toți. Nu am de ce să fiu invidios pe Gigi. Gigi e cu viața lui, eu sunt cu viața mea.

Eu o duc bine, nu am treabă cu nicio persoană din lumea asta sau vreo problemă financiară, deci o duc foarte bine. De ce să am eu vreo treabă cu Gigi? Că sunt eu supărat pe succesul lui. Nu, Doamne, ferește! Nu am ce să am”. 

Cum a comentat Adrian Porumboiu ratarea play-off-ului de către FCSB

Oficial! Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Toate detaliile contractului. Update exclusiv
Fanatik
Oficial! Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Toate detaliile contractului. Update exclusiv
Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până...
Fanatik
Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până la 50%!”. Exclusiv
Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit în direct la adresa șefilor CCA: „Când am văzut,...
Fanatik
Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit în direct la adresa șefilor CCA: „Când am văzut, am crezut că e Al! Multe campioane, multe retrogradate au fost stabilite de arbitri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ionuț Chirilă a spus cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Valorile sunt...
iamsport.ro
Ionuț Chirilă a spus cine va câștiga SuperLiga în acest sezon: 'Valorile sunt foarte apropiate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!