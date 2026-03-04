Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi”

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu a comentat ratarea play-off-ului din SuperLiga de către FCSB și a apreciat că este vorba despre un deznodământ meritat de către Gigi Becali, explicând bineînțeles și de ce a ajuns la această concluzie.

Cum a analizat Adrian Porumboiu ratarea play-off-ului din SuperLiga de către FCSB și Gigi Becali

Fostul finanțator de la FC Vaslui a vorbit în mod special despre faptul că patronul campioanei României tinde adesea să amestece lucrurile legate de fotbal cu cele referitoare la credință, chestiune care în viziunea sa nu ar trebui să se întâmple.

„Mare (n.r. surpriza ratării play-off-ului de către FCSB), dar știți cum e o vorbă, fiecare își merită soarta. Nu poți să te bazezi numai că, fără să se supere nimeni, nici Gigi, pe mine, că într-o zi stai cu mâna stângă în buzunar în loc să îl ții pe Dumnezeu și mâna dreaptă poate să fie diavolul, în buzunarul drept.

Deci e greu, și aici trebuie să vezi bine ce faci și cum vorbești de Dumnezeu și de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Un credincios își vede de credința lui și nu îl amestecă, asta era chiar culmea, să mai intre Dumnezeu și pe terenul de fotbal și să stabilească cine iese campioană sau cine joacă, cine marchează.

Nu. Asta e o, mă rog, profanare a unor lucruri care nu trebuie să se producă. Au un lot bun de jucători, nu cel mai bun, au o echipă mare, condiții foarte bune. Mă rog, e treaba lor, e problema lor ce fac”, a spus Adrian Porumboiu

Gluma făcută de Adrian Porumboiu când a fost întrebat de când nu a mai vorbit cu Gigi Becali

Fostul arbitru și-a adus aminte cu această ocazie de un episod devenit rapid viral la momentul respectiv, mai exact de un dialog purtat de el cu în direct la o televiziune în urmă cu mai mulți ani:

„Dacă ar fi să duc așa timpul într-o treabă din asta, să glumesc, ar trebui să vorbim despre secole (n.r. râde). Mai glumim. Îmi amintesc o fază de la televizor, când era cu mâinile pe piept și i-am spus să nu mai stea așa, să nu se obișnuiască. Și el mi-a răspuns că stă așa până când nu voi lua eu titlul.

Eu nu l-am luat, dar nu îl iei nici tu anul ăsta, așa că poți să îți pui mâinile înapoi pe piept. Mai glumim, nu am niciun fel de treabă, nu am nimic personal, cum spun toți. Nu am de ce să fiu invidios pe Gigi. Gigi e cu viața lui, eu sunt cu viața mea.

Eu o duc bine, nu am treabă cu nicio persoană din lumea asta sau vreo problemă financiară, deci o duc foarte bine. De ce să am eu vreo treabă cu Gigi? Că sunt eu supărat pe succesul lui. Nu, Doamne, ferește! Nu am ce să am”.