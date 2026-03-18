Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Vasile Dîncu: „Bă, panaramo! Nu ți-e rușine? E ceva să fii prost și să recunoști”

Alex Bodnariu
18.03.2026 | 11:15
Reproșuri pentru Vasile Dîncu. Declarațiile despre Gigi Becali l-au costat serios
Scandalul din jurul Stelei continuă să aprindă spiritele în fotbalul românesc, iar ultimele declarații venite din zona politică au declanșat un nou val de reacții dure. Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării și un apropiat al fenomenului, a ieșit public și a vorbit despre blocajul echipei din Ghencea, susținând că situația ar avea legătură inclusiv cu influența lui Gigi Becali. Afirmațiile sale nu au rămas fără ecou.

Adrian Porumboiu, nemilos cu Vasile Dîncu

Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui, cunoscut pentru intervențiile sale tăioase, a reacționat imediat și a lansat un atac extrem de dur la adresa politicianului. Fostul arbitru internațional nu s-a ferit de cuvinte și a pus sub semnul întrebării atât competența, cât și autoritatea lui Dîncu în perioada în care ocupa o funcție-cheie în stat.

„Dîncu spune că el și toți PSD-iștii sunt niște neputincioși. În viața lui să nu mai vorbească de politică, pentru că și el a fost implicat alături de Burleanu. Asta denotă cât de slab este. Dacă lor le este frică de Gigi… te doare capul. Măcar să tacă, indiferent ce ar avea de spus. Dacă erai ministrul Apărării, aveai putere.”, a tunat Adrian Porumboiu.

Fostul finanțator a mers și mai departe și a subliniat că funcția de ministru al Apărării ar fi trebuit să ofere suficientă putere pentru a clarifica situația Stelei, dacă într-adevăr exista voință. În opinia sa, declarațiile lui Dîncu nu fac decât să confirme o lipsă totală de autoritate și asumare.

„Băi, panoramă de Dîncu ce ești, nu ți-e, bă, rușine să mai spui și asta? Poate e o calitate să fii prost, să recunoști. Cum adică? Era ministrul Apărării. Dacă era ministrul Apărării, ce vrea mai mult? Vine Gigi și vorbește de biserică, nu face farmece.”, a mai spus Adrian Porumboiu, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
