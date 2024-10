Adrian Porumboiu l-a văzut pe Dică în studioul Fanatik Superliga și i-a amintit un episod fabulos: „Știe cum a primit acel penalty! Nu avea caschetă când a sărit în piscină”

Adrian Porumboiu a fost unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc în anii 2000. Acesta a construit o echipă extrem de competitivă în Moldova și a fost foarte aproape de un titlu istoric în sezonul 2011-2012.

Adrian Porumboiu, amintire incredibilă cu Nicolae Dică

Porumboiu s-a retras de mulți ani din fotbalul românesc. Acum se ocupă de afacerile sale din zona Moldovei, însă uneori mai apare în spațiul mediatic pentru a comemora amintirile frumoase din perioada de glorie a Vasluiului.

, Adrian Porumboiu a intrat în direct și a profitat de ocazie pentru a povesti o întâmplare amuzantă care îl avea în prim-plan pe Nicolae Dică, prezent în studio.

Porumboiu a adus în discuție un meci memorabil dintre Steaua și FC Vaslui, în care bucureștenii au primit un penalty destul de controversat. Fostul număr unu de la Vaslui a lăsat să se înțeleagă că ar fi simulat. Fostul fotbalist a apreciat gluma și a râs împreună cu Porumboiu.

Adrian Porumboiu: „Nu am niciun motiv să fiu supărat pe ceva sau cineva”

„(N.r. Veți mai investi vreodată în fotbal?) Nu. Am alte preocupări acum. Nu. Am încă satisfacția că Vasluiul cam ciocănea Steaua și Dinamo. Nu prea luau puncte de la noi.

Dică nu știe cum a primit penalty-ul respectiv. Măcar nu avea caschetă când a sărit în bazin. Nici nu ne-am așezat bine în teren și s-a dat 11 metri. A fost o poveste urâtă. Nu vreau să îmi mai amintesc de ea. Nici nu am făcut un caz mare. Sunt amintiri. Nu are sens să mai vorbim. A fost un meci mizerabil, ce să mai vorbim. Până la urmă, Dică și-a făcut datoria și a marcat.

Când aduni lucrurile, nimeni nu este perfect în viață. Totuși, trebuie să faci mai multe lucruri pozitive decât negative. Eu o spun fără să fiu lipsit de modestie: la mine, lucrurile bune sunt cu plus. Sunt și minusuri, dar asta e viața.

Bucuriile sunt pe măsură. Cea mai mare bucurie pentru orice persoană din lumea asta are origini în familie. Eu sunt mai mult decât fericit. Am o familie frumoasă. Am nepoți studenți. Copiii sunt aranjați. Nu am niciun motiv să fiu supărat pe ceva sau cineva.

Toate fac parte din viața unui om. Important este însă să depășim momentele negative”, a declarat Adrian Porumboiu, fostul acționar de la FC Vaslui, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.