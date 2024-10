Adrian Porumboiu, la ora adevărului: care a fost cel mai mare regret ca arbitru și ca patron la FC Vaslui! „Eu n-am dat bani unor miniștri”

, iar fostul mare arbitru a dezvăluit motivul incredibil pentru care a ratat șansa să fie delegat la Campionatul Mondial din 1990 disputat în Italia.

Adrian Porumboiu putea să arbitreze la Campionatul Mondial unde Maradona a scris istorie: „E greu să îmi explic după atâția ani”

Adrian Porumboiu are un singur regret din postura de „cavaler al fluierului”: „Ca arbitru, cred că cel mai mare regret pe care-l am e când am fost convocat să arbitrez un Campionat European de juniori în Cipru și de acolo trebuia să fim selecționați doi arbitri pentru Campionatul Mondial din Italia.

Îmi amintesc că eram pe listă, arbitrasem un sfert de finală, Olanda – Germania și trebuia să arbitrez următorul meci. Seara, incredibil, am făcut o entorsă la gleznă. E greu să îmi explic după atâția ani și dimineață aveam glezna umflată și nu puteam să pun piciorul jos”.

Porumboiu nu înțelege nici în ziua de azi cum a reușit să se accidenteze cu cearșaful în pat: „Dacă mă accidenta vreo balerină mai era ceva… Glumesc, dar surprinzător. După aceea am plecat acasă că eram accidentat. De acolo probabil că au urmat alții la rând.

Eram într-un moment bun, o situație în care eram urmărit. Asta nu înseamnă că 100% ajungeam la Mondiale, dar eram arbitrul care conta la vremea aceea. Altele nu am ce să îmi reproșez”.

Adrian Porumboiu nu va uita niciodată cum a pierdut titlul: „Eu n-am dat bani”

echipa sa fost pur și simplu furată: „Ca patron probabil că titlul cu Vasluiul. Am intrat în fotbal și voiam cu toții să câștigăm. Unii cu mijloace corecte, alții cu mijloace mai puțin corecte și mai mult deocheate.

Unii au reușit, unii au dat bani, alții n-au dat bani. Eu n-am dat bani, n-am luat titlul, n-am aranjat nimic, n-am dat bani nici la unii miniștri și să îți facă praf afacerea. Dar ca să fiu foarte corect, cât făceau cei de la Ligă și de la federație sunt niște îngerași pe lângă politicieni, miniștri sau cei care conduc țara. Ca să avem un punct foarte clar de discuție”.

Acum însă știe că adevăratele jocuri se făceau în altă parte: „În fotbal se vorbea mai mult despre corupție, despre ce se întâmplă. Dincoace e mai greu pentru că sunt acoperiți bine și au puse peste ei tot felul de geamanturi și nu le intra apa spre casă”.

Regretă că s-a ales praful de FC Vaslui: „Nu trebuia să pice absolut niciodată sau să se desființeze”

Adrian Porumboiu concluzionează că proiectul său era sortit eșecului, fără nicio susținere din partea autorităților: „Asta a fost o parte din viață. Mi-am asumat această greșeală, că am vrut să investesc, să fac un fotbal mare într-un oraș mic, într-o situație în care nu aveam condițiile, nu aveam stadion, nu avea spectactori.

Credeam că pot trece peste aceste elemente, dar a fost un lucru greșit. Analizând la rece acum, asta e situația. Dar nu îmi pare rău pentru că am avut la vremea aceea una dintre cele mai frumoase echipe de fotbal, dar care nu conta ca echipă bună sau frumoasă.

Conta doar dacă aveai pile, puteai să corupi arbitri, puteai să corupi la federație, să ai aranjamente la Ligă, peste tot, și atunci luai campionate. Și așa s-a întâmplat.

Cu toate că erau cluburi care aveau fotbal profesionist față de ce se întâmplă acum. Pentru a fi într-un consens cu realitatea obiectivă, echipa asta pe care am format-o și unde am investit foarte mulți bani, nu trebuia să pice absolut niciodată sau să se desființeze.

Porumboiu: „S-a demonstrat că au furat bani”

Fostul finanțator al moldovenilor știe că a mai făcut o greșeală care l-a costat scump: „Aici iar îmi fac mea culpa. Am reușit la fotbal să îmi apropii oameni care trebuiau să stea la vreo 1.000 de kilometri de mine, dincolo de Ucraina, spre Moscova chiar. Și așa am pierdut o echipă.

S-a demonstrat că au furat banii, că nu știu ce, dar asta este altă treabă. Vina îmi aparține mie, dar sub nicio formă nu mi-am dorit ca acea echipă să nu mai funcționeze. Asta a fost să fie”.

