Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo”

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a delegat-o pe Iuliana Demetrescu (36 de ani) la meciul FCSB – Metaloglobus din etapa a 28-a de SuperLiga, scor 4-1. Aceasta a avut un meci fără mari probleme, deși la un moment dat a fost nevoită să acorde un cartonaș roșu. Adrian Porumboiu a lăudat-o pe tânăra arbitră și a spus că aceasta ar putea fi la centru și în meciuri mai complicate.

Ce spune Adrian Porumboiu despre prestația arbitrei Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo”

CCA a surprins în această etapă de SuperLiga și a delegat-o pe Iuliana Demetrescu la partida campioanei FCSB. Arbitrul cu ecuson FIFA nu a dezamăgit și s-a achitat bine de sarcini. Prestația sa bună a fost apreciată și de fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu.

Acesta a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că . Porumboiu spune că aceasta ar putea să conducă fără emoții și meciuri cu o mult mai mare încărcătură, precum FCSB – Dinamo.

”Un arbitraj superb (…). Am urmărit-o cu atenție, o domniță foarte isteață. Deciziile ei au fost impecabile. O gestică cât se poate de corectă și de nivelul unui arbitru internațional, de mare clasă.

Eu cred că ea poate să fie delegată la meciuri cu un grad de dificultate mult mai mare decât cel de ieri. Asigură o constanță prin respectarea și aplicarea exact a regulilor jocului. Una peste alta, o impresie foarte bună. S-a pregătit bine”, a spus Porumboiu.

Porumboiu spune că unii arbitrii mai experimentați ar trebui să ia lecții de la Iuliana Demetrescu

din SuperLiga ar putea să ia lecții de plasament de la Iuliana Demetrescu. I-a enumerat aici pe Viorel Flueran și pe Andrei Chivulete. Sfatul fostului arbitru pentru șeful CCA.

”Kyros Vassaras (n.r. șeful CCA) trebuie să o cheme la toate consfătuirile cu toți arbitrii din prima ligă. Să învețe (n.r. de la Demetrescu) Flueran, Chivulete și alții care nu știu ce e aia diagonală elastică, în așa fel încât să vezi fazele care sunt litigioase. Vorbim de acele faze care se petrec atât în suprafața de pedeapsă, cât și în alte zone ale terenului”, a spus Porumboiu. În ceea ce privește ciocnirea Iulianei Demetrescu cu Joao Paulo de la FCSB, Porumboiu spune că arbitrul nu a avut nicio vină.

