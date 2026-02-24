Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo”

Arbitrajul Iulianei Demetrescu din meciul FCSB - Metaloglobus 4-1 a fost apreciat de Adrian Porumboiu. În opinia fostului mare arbitru, aceasta e capabilă să conducă și un derby al campioanei cu Dinamo.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 19:30
Adrian Porumboiu lauda arbitrajul Iulianei Demetrescu A fost impecabila Ar putea sa arbitreze oricand FCSB Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Adrian Porumboiu de prestația arbitrei Iulianei Demetrescu la meciul lui FCSB. SUrsa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a delegat-o pe Iuliana Demetrescu (36 de ani) la meciul FCSB – Metaloglobus din etapa a 28-a de SuperLiga, scor 4-1. Aceasta a avut un meci fără mari probleme, deși la un moment dat a fost nevoită să acorde un cartonaș roșu. Adrian Porumboiu a lăudat-o pe tânăra arbitră și a spus că aceasta ar putea fi la centru și în meciuri mai complicate.

Ce spune Adrian Porumboiu despre prestația arbitrei Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo”

CCA a surprins în această etapă de SuperLiga și a delegat-o pe Iuliana Demetrescu la partida campioanei FCSB. Arbitrul cu ecuson FIFA nu a dezamăgit și s-a achitat bine de sarcini. Prestația sa bună a fost apreciată și de fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu.

ADVERTISEMENT

Acesta a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că arbitrajul acesteia de pe Arena Națională de luni seară a fost unul ”superb”. Porumboiu spune că aceasta ar putea să conducă fără emoții și meciuri cu o mult mai mare încărcătură, precum FCSB – Dinamo.

Un arbitraj superb (…). Am urmărit-o cu atenție, o domniță foarte isteață. Deciziile ei au fost impecabile. O gestică cât se poate de corectă și de nivelul unui arbitru internațional, de mare clasă.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Eu cred că ea poate să fie delegată la meciuri cu un grad de dificultate mult mai mare decât cel de ieri. Asigură o constanță prin respectarea și aplicarea exact a regulilor jocului. Una peste alta, o impresie foarte bună. S-a pregătit bine”, a spus Porumboiu.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Porumboiu spune că unii arbitrii mai experimentați ar trebui să ia lecții de la Iuliana Demetrescu

În opinia lui Adrian Porumboiu, unii arbitri din SuperLiga ar putea să ia lecții de plasament de la Iuliana Demetrescu. I-a enumerat aici pe Viorel Flueran și pe Andrei Chivulete. Sfatul fostului arbitru pentru șeful CCA.

Kyros Vassaras (n.r. șeful CCA) trebuie să o cheme la toate consfătuirile cu toți arbitrii din prima ligă. Să învețe (n.r. de la Demetrescu) Flueran, Chivulete și alții care nu știu ce e aia diagonală elastică, în așa fel încât să vezi fazele care sunt litigioase. Vorbim de acele faze care se petrec atât în suprafața de pedeapsă, cât și în alte zone ale terenului”, a spus Porumboiu. În ceea ce privește ciocnirea Iulianei Demetrescu cu Joao Paulo de la FCSB, Porumboiu spune că arbitrul nu a avut nicio vină.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB - Dinamo”

Ofri Arad, debut la FCSB! Mihai Stoica a dat verdictul: „Va face parte...
Fanatik
Ofri Arad, debut la FCSB! Mihai Stoica a dat verdictul: „Va face parte din coloana vertebrală a echipei”. Anunţă noi transferuri tari
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu...
Fanatik
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!”
Când poate să joace, de fapt, George Pușcaș pentru Dinamo. Toate detaliile transferului...
Fanatik
Când poate să joace, de fapt, George Pușcaș pentru Dinamo. Toate detaliile transferului și reacția imediată a lui Kopic
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
ULTIMATUM! Gigi Becali s-a lămurit de Ofri Arad după numai 45 de minute:...
iamsport.ro
ULTIMATUM! Gigi Becali s-a lămurit de Ofri Arad după numai 45 de minute: ”Nu e fotbalist!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!