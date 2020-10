Adrian Porumboiu laudă un arbitru debutant în Liga 1. Dezvăluirile tatălui despre fiul Andrei Moroiță. Exclusiv. Video

Adrian Porumboiu a lăudat un tânăr arbitru, Andrei Moroiță, care a debutat „la centru” în prima ligă la meciul Viitorul – FC Argeș 2-2 din etapa 8.

Arbitrul ploieștean nu s-a arătat marcat de emoția debutului, a condus meciul cu fluier forte, a dictat fără… VAR două penalty-uri și o eliminare.

Nota bene, al doilea „var” l-a dat în minutul 92, când i-a a arătat și al doilea „galben”, implicit „roșu” lui Gabi Matei (FC Argeș), Andrei Ciobanu a transformat penalty-ul în gol și Viitorul a salvat un punct pe teren propriu.

Contactat de FANATIK, fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a avut numai cuvinte de laudă pentru prestația lui Andrei Moroiță.

„Nu sunt în postura numai să critic… atunci când este cazu, critic, nu iert pe nimeni… dar când a de lăudat, laud. Eu și la Hațegan am fost primul care am spus că va ajunge arbitru important. A mai rupt el ștacheta, dar uite că a ajuns sus de tot” – Adrian Porumboiu

„Totul e să-l delege acuma, să arbitreze meciuri din ce în ce mai tari. Nici ăsta de la Viitorul n-a fost un meci chiar ușor, au condus tot timpul oaspeții, a fost tensiune, un meci cu grad de dificultate. Să nu le fie teamă să-l pună la meciuri tari… Eu, la al șaselea sau al șaptelea meci în Divizia A, am arbitrat un Dinamo – Steaua, n-am fugit de răspundere” – Adrian Porumboiu

„Nu știu cât a mai arbitrat la ligile inferioare, dar am văzut ținută, alergare frumoasă, atletică, deplasare rapidă și, în consecință, mereu aproape de fază, stăpânire de sine, echidistanță, autoritar, decizii prompte, sigure și, mai ales, corecte, atât disciplinare, cât și tehnice, avantaje bine lăsate, cum spunea domnul Gherghe, Dumnezeu să-l odihnească, «îi cade fisa prompt»” – Adrian Porumboiu

„Este de urmărit, eu îl trec deja la rubrica de «consacrați» în comparație cu ce arbitraje avem în țară acum. Și dacă nu la zgârie nori sau avioane, la arbitri am «ochi» și «miros»” – Adrian Porumboiu

„Rar apar scântei de arbitri și merită evidențiate și încurajate. Mi-a plăcut tare mult acest Andrei Moroiță, dacă va fi serios îi prevăd o carieră foarte frumoasă. Are stofă să ajungă mare” – Adrian Porumboiu

Andrei Moroiță este fiul fostului boxer, acum antrenor în „nobila artă”, Ion Moroiță, dar „Nu pare băiat de antrenor de box, pare băiat de arbitru de fotbal”, spunea, râzând, Adrian Porumboiu.

FANATIK l-a contactat pe Ion Moroiță, tatăl lui Andrei, dedicat, și el, de-o viață sportului, „în sala de box de la 11 ani” după cum spune chiar el.

A început boxul la CS Petrolul, a boxat pentru Dinamo la începutul anilor ’80, a fost antrenor la lotul național de tineret mulți ani, ba chiar la lotul mare, la Jocurile Olimpice de la Bejing, în 2008. Acum, la 59 de ani, este în continuare „în colțul ringului” la dragostea dintâi, CS Petrolul.

De la Ion Moroiță am aflat „traseul” fiului Andrei în fotbal, început la Petrolul când avea doar 8 ani. Până la prima ligă, la Astra. Fundaș central.

„Și atunci, Cristi Nica, fostul arbitru asistent, din Ploiești și el, i-a zis că are calități să devină arbitru și Andrei s-a lăsat de fotbal și s-a făcut arbitru. Prin 2004 era asta…” – Ion Moroiță

Ion Moroiță știe ce înseamnă corectitudinea în sport, are la activ sute de meciuri de box și, după cum se știe, „tentațiile” unor câștiguri facile sunt mari în lumea „nobilei arte”…

De aceea, prima și cea mai importantă cerință a sa, când a aflat că andrei a dat ghetele cu crampoane pe fluierul de arbitru a fost ca acesta „să fie corect până în pânzele albe”.

„Prima și principala mea pretenție la el, i-am spus-o răspicat de la început când a hotărât să se facă arbitru, a fost să fie corect până în pânzele albe. Dacă nu ești corect, nu ești om. Eu am văzut la viața mea foarte multe meciuri, mulți arbitri, echipe mari, știu ce spun” – Ion Moroiță

Tatăl așteaptă demult debutul fiului la prima ligă pentru că are multe meciuri la Liga a II-a și a lăst o impresie bună tuturor celor care l-au văzut arbitrând.

„Andrei are multe meciuri în liga a doua, mă așteptam să promoveze mai demult. Eu nu sunt specialist în fotbal, eu sunt specialist în box, dar am întrebat și eu pe mai toată lumea cunoscută în fotbal și mi-au spus că Andrei are calități să ajungă un arbitru bun” – Ion Moroiță