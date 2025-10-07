Adrian Porumboiu – Marius Șumudică, replici savuroase în direct: „La muncă, lasă televiziunile” / „Înființează echipa să o luăm de la capăt”

FCSB a reușit să se impună în fața Universității Craiova în etapa a 12-a din SuperLiga, scor 1-0. Deciziile lui Istvan Kovacs au stârnit mai multe controverse, iar Adrian Porumboiu a făcut o analiză completă a arbitrajului la FANATIK SUPERLIGA. În finalul intervenției, fostul patron de la FC Vaslui a avut un schimb de replici cu Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu – Marius Șumudică, replici savuroase în direct după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

După un început de sezon dezastruos în SuperLiga, FCSB a reușit să lege două victorii în campionat și astfel că s-a apropiat la cinci puncte de primul loc care asigură prezența în play-off. Campioana en-titre a primit nu mai puțin de trei penalty-uri în duelul cu Universitatea Craiova, dintre care unul a fost acordat după intervenția din camera VAR, iar un altul a fost anulat tot la semnalizarea arbitrajului video.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Fostul conducător de la FC Vaslui consideră că al treilea penalty era evident, iar centralul din Carei ar fi trebuit să acționeze în consecință.

ADVERTISEMENT

„E jenant pentru domnul Kovacs faptul că a intervenit Costreie de la VAR. Lasă faza cu primul penalty, dar al doilea penalty, sau al treilea, pe care l-a ratat Tănase, nu ai cum să nu îl vezi! Nu e deloc obturat, nu ai cum să nu îl vezi la momentul respectiv. Îl vezi și dacă ești pe muntele Everest, în vârful Himalaya… Vezi că fundașul desface mâinile și mingea se duce în corner”, a declarat Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu așteaptă revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică

În finalul intervenției de la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu, în stilul umoristic caracteristic, i-a solicitat lui Marius Șumudică să revină pe banca tehnică și să nu mai fie analist pentru FANATIK: „Încă ceva, la muncă, Șumi! Lasă televiziunile!”.

ADVERTISEMENT

Replica lui Marius Șumudică nu a întârziat să apară, iar antrenorul i-a transmis lui Adrian Porumboiu să reînființeze FC Vaslui, ca mai apoi să facă performanță împreună: „Înființează echipa aia, ca să o luăm de la capăt!”.

ADVERTISEMENT

, în perioada iulie – septembrie 2012. La acel moment, „Șumi” se afla pe banca tehnică preț de 13 meciuri, cu un bilanț de 4 victorii, 5 remize și 4 înfrângeri.

Cel mai important rezultat obținut în acel interval de timp este un remarcabil egal cu Inter Milano, pe Giuseppe Meazza, scor 2-2, în play-off-ul UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT