Adrian Porumboiu nu e surprins de eşecul FCSB: “Mai e ceva care să te mire la echipa asta?” Cine e cel mai bun antrenor din SuperLiga, peste “supremul” Gigi Becali

Fostul patron de la FC Vaslui nu l-a uitat pe rivalul Gigi Becali, a cărui echipă a pierdut meciul cu Metaloglobus și astfel a adus prima victorie a formației din istorie în SuperLiga.

Ce spune Adrian Porumboiu de eşecul FCSB cu Metaloglobus

Adrian Porumboiu spune că nu mai este surprins de nimic când vine vorba de FCSB, nici de rezultatul rușinos care s-a înregistrat în ultima etapă de campionat.

„De ce să ne supărăm pe VAR dacă au intervenit și au reglat-o? Nu mai sunt la vârsta la care să fiu șocat de unele lucruri. Nu mai e nimic care să mă șocheze când vorbim de FCSB. La ce se întâmplă acolo, chiar mai e ceva șoc? Doar așa, să facem ceva spectacol. E într-o notă normală. Tocmai de aia e frumos fotbalul, dacă am știi dinainte că o echipă câștigă. De aia e îndrăgit de atâția oameni”, a declarat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e cel mai bun antrenor din SuperLiga! Verdict clar după Dinamo – Rapid 0-2

Fostul arbitru a văzut și derby-ul dintre Dinamo și Rapid, pe telefon, fiindcă a fost plecat din țară, însă pe lângă Marian Barbu, are și un alt remarcat. În ciuda eșecului suferit de „câini”, Zeljko Kopic este lăudat pentru modul în care a reușit să facă din formația alb-roșie una din cele mai bune din campionat.

„A fost un meci cu doi antrenori super. Îmi permit să fac o precizare, după opinia mea, în mod incontestabil, Kopic este cel mai bun antrenor care activează în prima ligă. E o părere, poate să fie contestată. O spun chiar după 0-2, care e un rezultat norocos pentru Rapid. Nu au fost cu nimic peste cei de la Dinamo.

Cu un lot care nu e extrem de valoros chiar joacă, un pressing, o posesie. Mie îmi place foarte mult ce joacă Dinamo. E altceva de antrenor. Bine, să nu-mi spuneți cel mai bun antrenor ar fi ‘supremult antrenor’ (n.r. se referă la Gigi Becali), ăsta, Kopic, chiar e antrenor. Mai glumim și noi (n.r. râde)”, a mai spus Adrian Porumboiu.

Care sunt echipele care se bat la titlu în SuperLiga

Printre echipele care se bat la titlu, , se numără Rapid și Craiova, însă FC Botoșani ar putea reprezenta surpriza sezonului. , pot să se implice în luptă, asta dacă rezultatele vor continua să fie la fel de bune.

„Sunt două echipe în suferință la Cluj. E extraordinar în fotbalul din România că arbitrajul nu se mai implică în stabilirea campioanei. Marea lor majoritate își văd de treabă și decid în funcție de ce se întâmplă pe teren. Nu pot să spună anumite echipe că au fost dezavantajate, nici CFR, nici U Cluj. Până la titlu mai e mult de jucat, uite, Botoșani face un joc foarte bun. Chiar îmi place. Sunt echipe de care credeam, că la cum s-a început campionatul, o să se distanțeze, cum a fost cazul Craiovei.

Mai e mult de jucat. Cred că depinde numai de cei la Botoșani cât o să o mai ducă. Dacă te uitai la începutul sezonului, spuneai că două echipe sunt condamnate, însă uite că și-au revenit. Csikszereda a bătut la Sibiu, la fel și Metaloglobus face puncte. Faci două, trei meciuri bune și imediat urci. E treaba celor de la CFR ce fac, nu mă bag eu în bucătăria lor, momentan se bat cu FCSB, acolo, pe locurile alea.

Pot urca repede, după 2-3 victorii, cred că vor reuși să prindă play-off. Cred că ar fi ceva frumos și să nu prindă. Ce, scrie pe fruntea lor că trebuie să fie în primele 6? Dacă nu joacă, asta e. Iuliu Mureșan e un om priceput, e un semn bun pentru ei, mai ales că a rămas și Răzvan Zamfir”, a conchis Adrian Porumboiu.