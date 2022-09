Adrian Porumboiu, pledoarie pentru Ștefan Târnovanu: „Este cel mai bun portar pe care-l avem”. Exclusiv

Ștefan Târnovanu este cel mai bun portar din SuperLiga, în viziunea fostului patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu. Omul de afaceri a analizat evoluțiile jucătorului de la FCSB și a enunțat .

Adrian Porumboiu: „E o nebunie să nu-l bage Edi titular”

Fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu nu este un susținător al vicecampioanei FCSB, nici relația cu patronul roș-albaștrilor Gigi Becali nu este una cordială.

Cu toate acestea, fostul finanțator al defunctei FC Vaslui, face o pledoarie pentru , pe care îl consideră cel mai bun din SuperLiga și omul potrivit pentru echipa națională.

„E o nebunie să nu-l bage Edi pe Târnovanu în poartă! Este cel mai bun pe care-l avem. E portar de portar! Nu sunt eu un susținător al FCSB-ului, se știe, dar sunt obiectiv, e portar de clasă. Ce a greșit… se mai întâmplă. Se întâmplă oricărui portar, a greșit că n-a boxat mingea aia cu West Ham și a ieșit penalty, că a fost penalty… Dacă boxa, nu mai era, că lovea mingea, dar repet: orice portar mai greșește.

La Târnovanu greșelile sunt infime față de intervențiile salvatoare, a scos atâtea mingi de gol, e portar. Câte meciuri are la FCSB, câte gafe și câte goluri salvate? El a luat mai multe goluri din penalty decât din acțiune. Are omul statistica la el!”, a spus Adrian Porumboiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Porumboiu: „Are nebunia unui portar de clasă”

Adrian Porumboiu s-a declarat impresionat de calitățile pe care le are portarul vicecampioanei FCSB. De când a devenit numărul 1 în poarta roș-albaștrilor, Ștefan Târnovanu a adunat 12 meciuri în SuperLiga.

„Dintre toți, cel mai bun este clar Târnovanu. Are talie, are curaj, zboară din bară-n bară, iese bine pe centrări, se aruncă în bocancul adversarului, are nebunia necesară unui portar de clasă.

Dacă Andrei Vlad zicea Gigi Becali că e Messi al portarilor, ăsta cine-i? Pele? Maradona?. E portar de portar, are tot ce-i trebuie, mie-mi place tare mult. La vârsta lui, Tătărușanu, de exemplu, nu avea valoarea copilului ăsta, la vremea respectivă”, a punctat Porumboiu.

Fostul arbitru crede că selecționerul Edi Iordănescu ar face o greșeală dacă ar merge pe mâna lui Ionuț Radu. Fostul căpitan al naționalei de tineret este titular în Italia, dar echipa lui are mari probleme în campionat.

„N-ai cum să-l bagi pe Ionuț Radu… nu se poate compara cu Târnovanu… are enzima perdantului în el. Are o problemă clară. Nu ai voie să gafezi de atâtea ori. Când te aștepți mai puțin o prinde și-o bagă-n poartă… de fapt n-o prinde, aia e, și-o bagă-n poartă! Are câteva assisturi la golurile primite, ce să mai vorbim… Mie mi se pare în scădere cronică de la Europeanul U21 din 2019”

Are Edi o problemă dacă-l bagă în poartă. Eu l-am lăudat pe Edi, dar devine penibil dacă-l bagă pe Radu în poartă. Și Moldovan de la Rapid este peste el, este mai bun decât el. Adică dacă-l alegi pe Radu din cei trei, ai o problemă.

E păcat dacă Edi nu-l joacă pe Târnoveanu. I-am spus și lui Stoichiță: «Bă, voi sunteți nebuni?! Ăla-i portar portar! Jucați, bă, cu Târnovanu!». Chiar nu ne mai pricepem niciunul deloc? Suntem toți la grădiniță?! Mă rog, până la urmă este alegerea lor, cum și răspunderea rezultatelor este tot a lor”, a mai spus Porumboiu.