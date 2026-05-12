Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde"

Adrian Porumboiu a pus, din nou, tunurile pe Kyros Vassaras. Fostul mare arbitru FIFA a contestat ultima ieșire publică a șefului CCA, care a explicat faza controversată din CFR - Craiova 0-0
Cristian Măciucă
12.05.2026 | 11:41
Adrian Porumboiu (75 de ani) a ieșit la atac. Fostul arbitrul internațional și patron al lui FC Vaslui a pus tunurile pe Kyros Vassaras (60 de ani). Președintele CCA a avut noi explicații hilare după ultima fază controversată din campionat, de la CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

Adrian Porumboiu pune tunurile pe Kyros Vassaras

Kyros Vassaras a încercat să explice motivul pentru care s-a dictat ofsaid la meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, scor 0-0. Dacă nu ar fi fost sancționați în afara jocului, ardelenii ar fi trebuit să primească penalty pentru un henț evident comis în propriul careu de Adrian Rus.

(n.r. – Cum vi s-au părut explicațiile domnului Vassaras la ultima fază controversată, acel ofsaid sau neofsaid de la CFR – Craiova?) În același ton. Vrea să scoată că toate deciziile care sunt date sunt corecte. A făcut o divagație, ca să fiu elegant în afirmație, cu softul respectiv. A luat creștetul capului la unul și la altul vârful genunchiului. E o fază litigioasă, e o fază greu de comentat. Nu mă pot pronunța dacă a fost sau nu ofsaid.

Cu toate ca recomandările IFAB spuneau înainte că o astfel de fază trebuie să o lași să curgă pentru a asigura cursivitatea jocului și plăcerea spectatorilor. Tehnologia asta e bună. Denotă și scoate în evidență o realitate strictă a regulilor jocului, numai că sunt dubii la softurile care dau semnale din camera VAR. 

(n.r. – Deci nici dumneavoastră nu vă puteți pronunța dacă a fost sau nu ofsaid) Păi nu ai cum. Cu liniile care se încalecă. Roșu, verde, albastru… Trebuie să fii un pic mai clar. Mai avea să calculeze după nu știu ce planetă, nu știu ce perpendiculară. Am văzut la alte TV, în alte campionate, sunt lucrurile clare. Trebuie să se introducă și la CCA, ca un arbitru, după ce vede o fază la VAR, să anunțe public ce s-a întâmplat, în 10 maxim 20 de secunde. Și lumea e lămurită într-un fel. Așa… E lăsat totul într-o coadă de pește”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

  • 2014 este anul în care Kyros Vassaras a fost numit în fruntea CCA

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
