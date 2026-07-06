Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun: „Au strivit! Au intrat cu bocancii în sport”. Exclusiv

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este pe punctul de a ajunge în faza sferturilor de finală. SUA se vor duela cu Belgia în acest punct al competiției, însă o decizie a . Deși Folarin Balogun a primit un cartonaș roșu în partida din șaisprezecimi, acesta .

Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Porumboiu după ce FIFA a decis anularea cartonașului roșu primit de Balogun, cu mai puțin de 48 de ore înainte de meciul SUA – Belgia. Fostul mare arbitru s-a arătat uluit de decizia luată de administratorii competiției, susținând că influența banilor și a puterii a eclipsat total turneul final, deși astfel de momente nu ar trebui să apară în sport.

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„E un episod unic în istoria sportului! Sunt niște lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Vedem acum că s-a luat o astfel de decizie la cel mai înalt nivel, astfel că nu mai avem nimic de spus despre fotbalul nostru. Această decizie contravine tuturor regulilor de fair-play.

Această intervenție nu trebuia să aibă loc niciodată, a fost o intervenție foarte clară! Cartonașul roșu a fost acordat corect de arbitru, a fost un atac neregulamentar, cu talpa, din spate, iar Regulile Jocului sunt foarte clare. Dacă vine un președinte, indiferent care… Mă rog, a fost cel din SUA, care promovează fair-play-ul… Dar să anulezi o decizie a Comisiei care arbitrează CM… Această decizie arată că puterea și banii eclipsează competiția din punct de vedere organizatoric.

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Au strivit, au intrat cu bocancii în sport și nu trebuia să se implice președintele Infantino în treaba asta. Sunt lucruri care nu se pot explica, nu poți să intervii după ce s-a luat o decizie. Deciziile arbitrilor trebuie să rămână definitive!”, a declarat Adrian Porumboiu pentru FANATIK.

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Discurs dur la adresa lui Donald Trump

În continuare, Adrian Porumboiu a atacat în termeni duri lipsa de reacție din partea FIFA. Omul de afaceri e de părere că Gianni Infantino a fost de acord cu intervenția lui Donald Trump din cauza faptului că s-ar teme să nu treacă printr-o situație similară cu cea a lui Nicolás Maduro. Pentru a sintetiza totul, Porumboiu a transmis că decizia VAR de la cartonașul roșu a avut, de fapt, un „VAR” mai puternic, în persoana președintelui SUA.

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„O Curte Supremă ar trebui să ia o decizie clară în acest subiect. Decizia este clară acum, nu mai poate fi atacată, fiind vorba de o etapă. Vine președintele unei țări, vorbim de o țară care e mai mare și mai periculoasă decât oricare alta.

Au distrus o competiție și înseamnă că, până la urmă, banul face tot ceea ce poate să facă și în condiții total incorecte. Numai de sport și de fotbal nu poate fi vorba. Politicienii spun că n-au curaj să vorbească, că e marele Trump. Păi, mare Trump, fii de onoare și nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Ia-l pe Infantino… De ce te-ai băgat să rezolvi o fază care nu este de competența ta? Competența este numai și numai a arbitrului care a luat decizia corectă. Nu exista apel la această decizie, a fost o decizie foarte clară!

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FIFA arată deplorabil după această decizie! Le e frică la toți… Trump l-a luat pe Maduro în izmene, iar celor de la FIFA le e frică să nu îi ia și pe ei în chiloți. Când o competiție are reguli clare și se desfășoară sub niște norme care pleacă toate de la fair-play, nu ai cum să vii și să dai cu bâta în ea și să iei o asemenea decizie.

Decizia de a acorda roșu, după părerea mea, a fost corectă. A fost un atac din spate, era aproape de tendon. Nu există o eroare a arbitrului! Dacă era o eroare, aceasta era reglată de VAR. Nu trebuia să mai fie alt VAR, însă a trebuit să intervină un președinte, să arate că este cel mai tare. Cei din Belgia nu au ce să facă. Ei vor să doarmă liniștiți lângă neveste acasă, să nu îi ia din pat în timpul somnului. Trăim într-o lume în care banul, puterea și armele contează. ”, a mai spus Adrian Porumboiu.