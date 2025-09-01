Adrian Porumboiu, replică ironică pentru Cristi Balaj după ce a fost eliminat de Colțescu: „Vezi cum e viața? Se întoarce roata!”

, a fost un meci cu de toate. Goluri, faze reclamate ca erori de arbitraj, lovituri de pedeapsă, eliminări și momente tensionate. Iar Cristi Balaj a primit o eliminare din partea lui Sebastian Colțescu, pe finalul primei reprize.

Adrian Porumboiu, ironii la adresa lui Cristi Balaj după eliminare: „Nu-ți produce pagubă, că ești doar angajat”

Totul s-a petrecut odată cu golul doi al ardelenilor în prelungirile primelor 45 de minute. Pe un atac al CFR-ului Mihai Popescu a intrat prin alunecare la Louis Munteanu. Reluările tv au arătat că a existat contact la faza respectivă. Acțiunea de atac a continuat și s-a finalizat cu golul lui Emerllahu pentru 2-1.

Președintele clujenilor, Cristi Balaj, se afla la marginea terenului și a făcut semn spre centralul întâlnirii că Mai exact, ar fi fost al doilea și ar fi însemnat automat eliminarea lui Mihai Popescu.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a comentat faza cu eliminarea lui Cristi Balaj. De menționat, că pe vremea în care Balaj era arbitru în activitate, iar Porumboiu patron la FC Vaslui, cei doi au avut mai multe momente tensionate, din cauza deciziilor luate de central.

„Ca să glumesc, e bine. Poate cu simpatie am văzut eliminarea lui Balaj.’Cristi, vezi cum e viața?! Când aveam echipă, m-ai tocat mai ceva ca pe tocătorul de rațe. Uite acum cum se întoarce roata. Dar ție nu-ți produce niciun fel de pagubă, că ești doar angajat”, l-a înțepat Adrian Porumboiu pe Cristi Balaj.

Adrian Porumboiu, după eliminarea lui Cristi Balaj: „A eliminat un spectator, nu?”

„(n.r. – când l-a văzut pe Balaj eliminat, și-a amintit de el însuși, pe vremea când patrona FC Vaslui) Mă gândeam, Cristi făcea niște jocuri la vremea aceea și cred că acum îi vin peste el. Totul în viață se nivelează. Nu rămân lucruri… Asta nu e cu ranchiună.

Balaj era trecut pe foaie? Nu poți să dai cuiva (n.r. – cartonaș roșu), că nu e sub jurisdicția regulilor jocului, dacă nu era trecut pe foaie. Era un spectator, nu? A eliminat un spectator”, a explicat Adrian Porumboiu.

Mihai Stoichiță: „Era culmea să îl ia oamenii de ordine”

„Era culmea să intervină oamenii de ordine. Pentru că un spectator, dacă se apropie de teren, intervin oamenii de ordine. Era culmea să îl ia oamenii de ordine…”, a intervenit și Mihai Stoichiță, spre amuzamentul celor din emisiune.

„Angajați de el!”, l-a completat Marius Mitran, prezent la rândul său în platoul FANATIK SUPERLIGA.

„Eu mai glumesc cu Cristi (n.r. – Balaj). N-are niciun fel de treabă, că am uitat toate… Dar asta a venit așa, de divertisment. Nu e amară, s-a dus. Dacă aș sta în gât cu atâta amărăciune, câte mi s-au întâmplat în vreo 10 ani cu echipa… Privesc lucrurile detașat”, a concluzionat Adrian Porumboiu.