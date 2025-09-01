Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu, replică ironică pentru Cristi Balaj după ce a fost eliminat de Colțescu: „Vezi cum e viața? Se întoarce roata!”

Adrian Porumboiu a comentat faza în care Cristi Balaj s-a ales cu o eliminare din partea arbitrului Sebastian Colțescu în partida CFR Cluj - FCSB 2-2.
Andrei David
01.09.2025 | 18:45
Adrian Porumboiu replica ironica pentru Cristi Balaj dupa ce a fost eliminat de Coltescu Vezi cum e viata Se intoarce roata
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Porumboiu, replică ironică pentru Cristi Balaj după ce a fost eliminat de Colțescu. Foto: colaj Fanatik

CFR Cluj – FCSB, încheiat 2-2 în etapa 8 de SuperLiga, a fost un meci cu de toate. Goluri, faze reclamate ca erori de arbitraj, lovituri de pedeapsă, eliminări și momente tensionate. Iar Cristi Balaj a primit o eliminare din partea lui Sebastian Colțescu, pe finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, ironii la adresa lui Cristi Balaj după eliminare: „Nu-ți produce pagubă, că ești doar angajat”

Totul s-a petrecut odată cu golul doi al ardelenilor în prelungirile primelor 45 de minute. Pe un atac al CFR-ului Mihai Popescu a intrat prin alunecare la Louis Munteanu. Reluările tv au arătat că a existat contact la faza respectivă. Acțiunea de atac a continuat și s-a finalizat cu golul lui Emerllahu pentru 2-1.

Președintele clujenilor, Cristi Balaj, se afla la marginea terenului și a făcut semn spre centralul întâlnirii că fundașul lui FCSB merita să primească un cartonaș galben. Mai exact, ar fi fost al doilea și ar fi însemnat automat eliminarea lui Mihai Popescu. Gesturile lui Balaj au fost observate de arbitrul asistent, care i-a atras atenția lui Colțescu. Iar centralul l-a eliminat pe Balaj.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a comentat faza cu eliminarea lui Cristi Balaj. De menționat, că pe vremea în care Balaj era arbitru în activitate, iar Porumboiu patron la FC Vaslui, cei doi au avut mai multe momente tensionate, din cauza deciziilor luate de central.

„Ca să glumesc, e bine. Poate cu simpatie am văzut eliminarea lui Balaj.’Cristi, vezi cum e viața?! Când aveam echipă, m-ai tocat mai ceva ca pe tocătorul de rațe. Uite acum cum se întoarce roata. Dar ție nu-ți produce niciun fel de pagubă, că ești doar angajat”, l-a înțepat Adrian Porumboiu pe Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al...
Digi24.ro
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”

Adrian Porumboiu, după eliminarea lui Cristi Balaj: „A eliminat un spectator, nu?”

„(n.r. – când l-a văzut pe Balaj eliminat, și-a amintit de el însuși, pe vremea când patrona FC Vaslui) Mă gândeam, Cristi făcea niște jocuri la vremea aceea și cred că acum îi vin peste el. Totul în viață se nivelează. Nu rămân lucruri… Asta nu e cu ranchiună.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră

Balaj era trecut pe foaie? Nu poți să dai cuiva (n.r. – cartonaș roșu), că nu e sub jurisdicția regulilor jocului, dacă nu era trecut pe foaie. Era un spectator, nu? A eliminat un spectator”, a explicat Adrian Porumboiu.

Mihai Stoichiță: „Era culmea să îl ia oamenii de ordine”

„Era culmea să intervină oamenii de ordine. Pentru că un spectator, dacă se apropie de teren, intervin oamenii de ordine. Era culmea să îl ia oamenii de ordine…”, a intervenit și Mihai Stoichiță, spre amuzamentul celor din emisiune.

ADVERTISEMENT

„Angajați de el!”, l-a completat Marius Mitran, prezent la rândul său în platoul FANATIK SUPERLIGA.

„Eu mai glumesc cu Cristi (n.r. – Balaj). N-are niciun fel de treabă, că am uitat toate… Dar asta a venit așa, de divertisment. Nu e amară, s-a dus. Dacă aș sta în gât cu atâta amărăciune, câte mi s-au întâmplat în vreo 10 ani cu echipa… Privesc lucrurile detașat”, a concluzionat Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu, SăGEțI către Cristi Balaj după ELIMINAREA din CFR Cluj - FCSB 2-2

Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj....
Fanatik
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din...
Fanatik
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra
A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al...
Fanatik
A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al lui Cristi Balaj: „Au inventat ăștia în arbitraj un termen…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dorinel Munteanu, revenire-șoc în fotbalul românesc?! Antrenorul a rupt tăcerea: 'Cea mai importantă...
iamsport.ro
Dorinel Munteanu, revenire-șoc în fotbalul românesc?! Antrenorul a rupt tăcerea: 'Cea mai importantă opțiune asta e!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!