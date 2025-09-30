Adrian Porumboiu revine în forţă în SuperLiga: „Voi fi mai mult decât un susţinător!”. La ce echipă se implică financiar: „Am cheltuit 50 de milioane de euro!” Exclusiv

Adrian Porumboiu a condus timp de 10 ani destinele clubului FC Vaslui, însă în 2013 s-a retras oficial de la conducerea grupării. 12 ani mai târziu, omul de afaceri se implică din nou financiar la o grupare din Superligă. Este vorba despre , iar fostul mare arbitru a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre această situație.

Adrian Porumboiu revine în Superliga

Adrian Porumboiu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a purtat discuții cu patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime. Fostul mare arbitru a anunțat că va fi „mai mult decât un susținător” al grupării, iar acesta a lansat acuze dure la adresa celor de la .

„Discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime este clară, în sensul în care, prima dată mă declar mai mult decât un susținător al echipei FC Botoșani, care are un joc plăcut, care îi va permite în mod cert să intre în play-off și m-aș bucura. E partea asta a Moldovei care trebuie să scoată nasul sus. Dacă nu am putut eu, cu o echipă super, să iau campionatul… Poate, cine știe, Botoșaniul, de ce să ne mire. La fotbalul care se joacă în România la ora actuală, cu echipe galonate, care mai mult, în afară de galoanele respective, mai au și lucruri pe dedesubt, care sunt ascunse, e bine așa.

M-aș bucura ca Botoșaniul să fie în prim-planul Ligii 1 ca și clasament. Dacă se va menține poziția în clasament, cu echipele astea super galonate, cred că ar fi cel mai cinstit campionat care se desfășoară în România. Locul celor două mari campioane e acolo unde este acum. Eu știu mai multe despre cele două echipe și n-am spus niciodată în față niște lucruri care nu trebuiau să se petreacă în fotbalul nostru”, a afirmat Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

FC Botoşani, candidată la titlu: „De ce să nu poată? Se mai poate schimba roata”

FC Botoșani are 22 de puncte după 11 etape și ocupă momentan locul 2 în Superligă, la doar două lungimi în urma liderului Universitatea Craiova. Gruparea pregătită de Leo Grozavu este la egalitate cu Rapid și FC Argeș, însă are un golaveraj superior. Adrian Porumboiu e de părere că echipa ar putea să producă surpriza și să câștige titlul.

„(n.r. sunteți dispus să contribuiți financiar la această curățire a fotbalului românesc?) Nu, am cheltuit 50 de milioane și s-a curățit al dracului… Au fost tot felul de lucruri incorecte. Eu am tot dreptul să vorbesc despre fotbalul din România, pentru că am fost un arbitru care a activat aproape 14 ani în prima ligă și nicio echipă n-a îndrăznit și n-a reușit să mă corupă.

Pe de altă parte, am făcut o echipă frumoasă la Vaslui, am investit foarte mult. Dar nu se putea lua campionatul, pentru că erau prea multe aranjamente, prea mulți șmecheri, bani veniți din toate direcțiile. (n.r. poate să ia Botoșaniul campionatul?) De ce nu? De ce să nu ia Piteștiul? Sau Craiova. Trebuie să se mai schimbe roata”, a declarat omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA.

Porumboiu, discuţii cu Iftime: „Sunt încântat de ce joacă echipa!”

Adrian Porumboiu a clarificat și stadiul în care se află discuțiile sale cu Valeriu Iftime: „Am ceva discuții, dar nu e nimic concret până când nu te așezi la masă. Sunt încântat de ce joacă Botoșaniul acum, un fotbal frumos, un fotbal sănătos. Discuții pot exista, dar deocamdată nu e o decizie luată”, a afirmat fostul mare arbitru în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Porumboiu, acuze de blat în lupta la titlu: „Sunt lucruri care s-au petrecut”

Adrian Porumboiu a lansat acuze dure la adresa celor de la CFR Cluj cu privire la titlul câștigat în 2012. Atunci, „feroviarii” au depășit-o cu un punct pe FC Vaslui, meciul decisiv pentru titlu fiind un derby cu U Cluj, care s-a rejucat înainte de ultima etapă. „Rămân surprins că trăiți cu impresia că dumneavoastră n-ați putut să câștigați campionatul din cauza FCSB-ului sau Rapidului sau a altor echipe”, a afirmat Sabin Ilie, iar omul de afaceri a oferit un răspuns dur: „Greșești fundamental.

Atâtea aranjamente au fost, atâtea blaturi, atâtea lucruri incorecte cu arbitrii. Mă refer direct la CFR. Poate vă amintiți ultimul meci, când Vasluiul era campioană deja și s-a dat rejucare CFR cu U Cluj, 2-0, 2-2, a plonjat Kapetanos în careu, arbitrul de origine maghiară a dat 11 metri. Au fost multe altele. Dacă voi fi provocat, eu pot să aduc niște lucruri clare pe care nu le-am spus”.