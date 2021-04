Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit când a aflat că Istvan Kovacs arbitrează derby-ul U Craiova – FCSB: „Ori îi ajută, ori îi f..e”

Vestea că Istvan Kovacs a fost delegat să conducă la centru derby-ul U Craiova – FCSB, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1, l-a înfuriat la culme pe Adrian Porumboiu, în condițiile în care Gigi Becali solicitase, printr-o scrisoare adresată CCA, ca acesta să nu-i mai arbitreze niciodată echipa, de teamă că ar putea face în așa fel încât să favorizeze campioana en-titre, CFR Cluj.

„Sunt două lucruri: ori îi ajută pe ăștia, ori îi f..e. Le place scandalul. El acum nu-și mai permite să facă greșeli, dar poate să greșească omenește la o fază, n-are nici VAR-ul cu el”, a reacționat fostul „cavaler al fluierului”.

Partida se va disputa joi, 29 aprilie, la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Cu o victorie, trupa lui Marinos Ouzounidis ar ajunge la doar un punct în urma roș-albaștrilor și ar lua astfel o opțiune serioasă în lupta pentru titlu.

Gigi Becali: „Una peste alta, îmi convine, chiar dacă noi am cerut să nu ne mai arbitreze!”

Chestionat pe marginea acestui subiect, patronul FCSB-ului, și-a exprimat, însă, convingerea că arbitrul pe care l-a criticat de atâtea ori nu va mai greși din nou împotriva echipei sale.

„Ce să mai zic? Ce să mai facem? Vor să arate că ”Noi suntem stăpânii și facem ce vrem!” Nu avem ce să facem! Ei stăpânesc. Să facă Domnul dreptate! Ce a făcut Kovacs la meciurile cu CFR și cu Viitorul nu cred că el a vrut.

Dracii l-au pus! Un om nu poate face așa ceva. Poate acum îl luminează Dumnezeu și arbitrează bine. Și-apoi nici nu aveau pe cine să trimită! Mă așteptam într-un fel să-l delege pe Kovacs.

El, Hațegan și Feșnic sunt arbitri valoroși. Într-un fel sunt îndoit, dar mă și bucur… E bun, dar are momente în care i se întunecă mintea. Mă bucur într-un fel, că e un arbitru care are valoare.

Știu eu ce să zic? Decât un arbitru fără valoare, mai bine unul cu valoare. Dacă vrea să arbitreze corect… Ați văzut cum arbitrează în Champions League? Nu sunt supărat. Într-un fel, chiar îmi convine!

Măcar știu că e valoros. De ce ar arbitra el împotriva noastră? Nu are niciun interes! E onoarea lui în joc! Trebuie să demonstreze și să spună ”Nu am nimic cu voi! Atunci am fost întunecat, am greșit!”.

Are posibilitatea să arate că atunci a greșit! Mie îmi pare bine că l-au delegat. Eu am spus de ani de zile că e valoros. D-asta am fost și supărat că a greșit. Faza cu Camora nu am s-o uit niciodată în viața mea! Și după aceea, Miron sare la cap, unul dă cu capul în capul lui și se dictează penalty…

Deci una peste alta, îmi convine, chiar dacă noi am cerut să nu ne mai arbitreze! Eram supărați… Nu-ți convine ca la meciurile decisive să nu te arbitreze cineva de valoare”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.