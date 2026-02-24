Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu (75 de ani) nu iartă și nu uită! Fostul patron de la FC Vaslui încă are amintiri negre din perioada în care moldovenii au pierdut titlul în dauna lui CFR Cluj. Porumboiu a dat vina pe Radu Petrescu, dar a lansat acuzații grave și la adresa lui Istvan Kovacs, Ovidiu Hațegan și Cristi Balaj.

Adrian Porumboiu dă vina pe Radu Petrescu pentru titlul pierdut de Vaslui în fața lui CFR Cluj

FC Vaslui a fost aproape să dea lovitura la finalul sezonului 2011-2012, atunci când a terminat pe locul 2 în Liga 1. Moldovenii au avut 70 de puncte, cu unul mai puțin decât campioana CFR Cluj. Fostul patron al Vasluiului, Adrian Porumboiu, pune ratarea titlului pe seama celebrului meci Vointa Sibiu – CFR Cluj 0-1, când Radu Petrescu a anulat în mod eronat un gol al gazdelor. „Centralul” bucureștean a fost protagonistul unui

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce se întâmplă cu arbitrajele? De ce guvernează haosul?) Nu e ceva sporadic. Nu au apărut acum astfel de faze. Ele sunt din neagra veșnicie a arbitrajului românesc. Sunt arbitri care au fost promovați fără să merite, sunt arbitri care au trântit un meci și mă refer aici la Radu Petrescu. Trebuia exclus pe viață. Lumea o să spună că sunt subiectiv, dar nu sunt.

Dacă vă uitați la meciul Voința Sibiu – CFR Cluj, când Sibiu dă gol, Beto dă cu piciorul în pământ, iar el a anulat golul, CFR Cluj a câștigat în acel an campionatul cu 71 de puncte și Vaslui s-a clasat pe locul 2 cu 70 de puncte. Lumea trece peste treaba asta. Vorbesc că eram finanțatorul acelei echipe și am fost văduviți de un arbitraj nostim, un arbitraj criminal. Știți ce ecuson avea Petrescu la meciul ăla? Avea ecusonul FRF. După un an și jumătate, și-a făcut omul treaba, i-au dat ecusonul FIFA. ‘Hai, domne, la furat, că noi vă apărăm, vă și promovăm!’ Asta s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Vaslui a pierdut campionatul. Asta e. Am investit 50.000.000 într-o echipă care era frumoasă și valoroasă, care putea face performanță. Sunt bani pierduți. Unul din jucători valoroși e în emisiune la dumneavoastră acum (n.r. – Aliuță)”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Care era „corpul de balet” al lui CFR Cluj

Adrian Porumboiu a continuat acuzațiile, atacurile îndreptându-se și în direcția a trei dintre cei mai importanți arbitri români. E vorba de șeful VAR, Ovidiu Hațegan, fostul arbitru FIFA, Cristi Balaj, și cel mai bun arbitru din SuperLiga, Istvan Kovacs.

„Problema este următoarea, că nu s-a oprit aici. A continuat cu acel meci U Cluj – CFR Cluj. S-a dat rejucare, nu trebuia, trebuia 0-3, 0-3, tot la un punct am pierdut campionatul față de CFR. Arbitrii ăia au fost ‘recompensați’. Ei vin dintr-un sistem în care făceau și ce făceau.

ADVERTISEMENT

Au fost arbitri care au pus umărul greu la vremea respectivă ca să ia campionate. Unul chiar mai vine și la dumneavoastră. Analizează arbitrajele. (n.r. – La Balaj vă referiți?) Da, la Balaj, la Kovacs, la Hațegan… (n.r. – Ce a făcut Balaj?) Ce a făcut Balaj? Era arbitru într-o gașcă, eu spun gașcă, nu trio. O gașcă cu Hațegan și cu Kovacs. Erau în trupa de balet a lui CFR Cluj. Nu erați în țară, erați plecați în altă parte?

Am jucat un meci cu Astra, la Ploiești, dacă scot caseta aceea, aș putea să spun că, păstrând proporțiile glumei, caseta cu Ceaușescu. Ne-a tocat de ne-a omorât. Până ne-a egalat. Era 1-0 pentru noi și ne-a egalat în minutul 97. Și a ajuns mare arbitru.

(n.r. – Care era trupa de balet?) Balaj, Hațegan și Istvan. Erau pentru CFR! Toată lumea spune că am ceva cu CFR! Păi am cu CFR! Acum, în partea a doua, nu s-au mai întâmplat lucrurile astea de când e Varga. Eu vorbesc de perioada în care avea și Vaslui echipă. Nu era Varga, dar a rămas moștenitorul tronului, Mureșan.

Dar s-au întâmplat lucruri peste care nu are sens să trecem. Mă jignesc tot felul de popândăi, dar eu vorbesc cu date și acțiuni reale care s-au întâmplat în arbitrajul românesc în perioada aceea. Probleme sunt evident că sunt meciuri, sunt înregistrate, sunt faze”, a adăugat fostul finanțator de la FC Vaslui.

Porumboiu – Paszkany, întâlnire de gradul 0 la Viena

CFR Cluj are 8 titluri de campioană, primele trei fiind câștigate cu Arpad Paszkany la timonă, marele rival al lui Adrian Porumboiu. „(n.r. – Cu Paszkany v-ați mai întâlnit vreodată?) Da. Eram cu copiii la Viena, la Marriott, cu întreaga familie. Și când să mergem la recepție în partea stângă era Paszkany. Nu am zis nimic, ne-am văzut fiecare de treabă. (n.r. – Nu v-ați salutat) Nu a fost cazul. Hotelul avea o înălțime prea mare, o amplitudine prea mare. Dar asta e situația. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aveau toată puterea. Toată puterea! Politică, servicii, tot! De acolo s-a dat ora exactă. Acum nu știu de unde se dă ora exactă, dar se dă și acum”, a conchis Porumboiu.

Replica lui Cristi Balaj după acuzațiile lui Adrian Porumboiu

Contactat de FANATIK, Cristi Balaj (54 de ani) a răspuns la acuzațiile făcute de Adrian Porumboiu. „M-a sunat și a rămas că o să ne întâlnim în București și o să povestim. Am acceptat, mai ales că sunt foarte liniștit și zen în ultimul timp. Clar are o rană mult prea adâncă din perioada în care a investit la Vaslui și a construit o echipă foarte bună.

În ceea ce mă privește, i-am dat ocazia să demonstreze în instanță și decizia judecătorului a fost clară în acest sens. Din păcate, se întâmplă să analizăm fazele ambigue și să avem opinii diferite, dar urăsc să îmi impună cineva să declar ceea ce dorește el”, a declarat Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.