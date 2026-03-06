Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Arbitrajul românesc este, chiar și astăzi, unul dintre domeniile cele mai scandaloase din fotbalul autohton. Ce răspuns a dat Adrian Porumboiu când a fost întrebat ce va face dacă Răzvan Burleanu îi va propune să preia șefia CCA.

Adrian Porumboiu a spus ce va face dacă Răzvan Burleanu îl va suna să îl pună șef la CCA

Cele mai recente meciuri din SuperLiga au readus arbitri în prim plan, însă din cauza deciziilor controversate și ale verdictelor eronate. Kyros Vassaras a ieșit în față să ofere explicații, însă lumea fotbalului românesc nu a fost convinsă.

Întrebat în direct dacă Răzvan Burleanu, președintele FRF, îl va contacta pentru a-i oferi rolul de șef la CCA, Adrian Porumboiu a oferit răspunsul pe loc.

„(n.r. – dacă vă sună Răzvan Burleanu să fiți șef la CCA?) Nu… Nu mă va suna. Nu pot să fiu președinte. Am o vârstă când nu mai pot să fiu visător. Nu are nicio logică. N-aș refuza o discuție cu el, dar, un răspuns ferm, nu mă interesează!”, a spus Adrian Porumboiu.

De ce a renunțat Adrian Porumboiu la șefia CCA după doar două săptămâni, de fapt

Ulterior, Adrian Porumboiu a scos scheleții din dulap, . Fostul arbitru FIFA a rememorat scurta sa experiență ca șef la CCA și a spus motivul pentru care a renunțat la post.

„Am fost șef la CCA două săptămâni. După un meci cu scandal… Rapid, la Bacău, unde arbitrul Marcel Savaniu, care acum e vicepreședintele CCA, a bușit meciul cum a vrut. La un moment dat, fiind și eu observator la acel joc, l-am chemat la Comisa de Disciplină.

L-am întrebat dacă a fost sunat de cineva să arbitreze. Îl sunase președintele FRF. L-am întrebat ce i-a spus, el mi-a răspuns că să arbitreze bine, dar să-i bage în mă-sa pe ț****** ăia de la Rapid. Și i-a băgat… După, a doua zi, m-am dus și le-am zis că am stat prea mult două săptămâni șef la arbitri, ajunge…”, a mai spus Porumboiu.

Viitorul sumbru pentru arbitrajul românesc anunțat de Adrian Porumboiu. „Nu există niciunul!”

Pe finalul intervenției sale, Adrian Porumboiu a vorbit despre viitorul arbitrajului românesc. Deși Porumboiu nu vede un înlocuitor capabil pentru Kyros Vassaras la conducerea CCA.

„Arbitrajul românesc nu a fost unul de râs, să spun așa. Au fost și oameni integrii, nu mulți, dar au fost. Îmi pare rău că nu este niciun arbitru român să devină șef CCA. Când am spus că nu este niciunul să îl înlocuiască pe Vassaras… îmi mențin părerea”, a mai spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.