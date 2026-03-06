Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv

Adrian Porumboiu a dat cărțile pe față. Ce va face în cazul în care Răzvan Burleanu îl va suna pentru a-l numi șef la CCA.
Mihai Dragomir
06.03.2026 | 18:30
Adrian Porumboiu sef la CCA Raspuns ferm al fostului mare arbitru daca va fi sunat de Razvan Burleanu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Porumboiu a spus ce răspuns îi va oferi lui Răzvan Burleanu dacă acesta va vrea să îl pună șef la CCA. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Arbitrajul românesc este, chiar și astăzi, unul dintre domeniile cele mai scandaloase din fotbalul autohton. Ce răspuns a dat Adrian Porumboiu când a fost întrebat ce va face dacă Răzvan Burleanu îi va propune să preia șefia CCA.

Adrian Porumboiu a spus ce va face dacă Răzvan Burleanu îl va suna să îl pună șef la CCA

Cele mai recente meciuri din SuperLiga au readus arbitri în prim plan, însă din cauza deciziilor controversate și ale verdictelor eronate. Kyros Vassaras a ieșit în față să ofere explicații, însă lumea fotbalului românesc nu a fost convinsă.

ADVERTISEMENT

Întrebat în direct dacă Răzvan Burleanu, președintele FRF, îl va contacta pentru a-i oferi rolul de șef la CCA, Adrian Porumboiu a oferit răspunsul pe loc.

„(n.r. – dacă vă sună Răzvan Burleanu să fiți șef la CCA?) Nu… Nu mă va suna. Nu pot să fiu președinte. Am o vârstă când nu mai pot să fiu visător. Nu are nicio logică. N-aș refuza o discuție cu el, dar, un răspuns ferm, nu mă interesează!”, a spus Adrian Porumboiu.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

De ce a renunțat Adrian Porumboiu la șefia CCA după doar două săptămâni, de fapt

Ulterior, Adrian Porumboiu a scos scheleții din dulap, la fel cum a făcut-o în cazul arbitrului Radu Petrescu. Fostul arbitru FIFA a rememorat scurta sa experiență ca șef la CCA și a spus motivul pentru care a renunțat la post.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

„Am fost șef la CCA două săptămâni. După un meci cu scandal… Rapid, la Bacău, unde arbitrul Marcel Savaniu, care acum e vicepreședintele CCA, a bușit meciul cum a vrut. La un moment dat, fiind și eu observator la acel joc, l-am chemat la Comisa de Disciplină. 

L-am întrebat dacă a fost sunat de cineva să arbitreze. Îl sunase președintele FRF. L-am întrebat ce i-a spus, el mi-a răspuns că să arbitreze bine, dar să-i bage în mă-sa pe ț****** ăia de la Rapid. Și i-a băgat… După, a doua zi, m-am dus și le-am zis că am stat prea mult două săptămâni șef la arbitri, ajunge…”, a mai spus Porumboiu.

ADVERTISEMENT

Viitorul sumbru pentru arbitrajul românesc anunțat de Adrian Porumboiu. „Nu există niciunul!”

Pe finalul intervenției sale, Adrian Porumboiu a vorbit despre viitorul arbitrajului românesc. Deși a anunțat cine este arbitrul român al momentului, Porumboiu nu vede un înlocuitor capabil pentru Kyros Vassaras la conducerea CCA.

„Arbitrajul românesc nu a fost unul de râs, să spun așa. Au fost și oameni integrii, nu mulți, dar au fost. Îmi pare rău că nu este niciun arbitru român să devină șef CCA. Când am spus că nu este niciunul să îl înlocuiască pe Vassaras… îmi mențin părerea”, a mai spus Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 75 de ani are în prezent Adrian Porumboiu
  • 1984 este anul în care începe să arbitreze în prima divizie din România
  • 1986 este anul când a devenit arbitru FIFA
  • 1997 este anul în care renunță la cariera de arbitru 
Ultimele detalii despre negocierile dintre Daniel Pancu şi CFR Cluj: „Există multe probleme...
Fanatik
Ultimele detalii despre negocierile dintre Daniel Pancu şi CFR Cluj: „Există multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Îl aşteptăm pe patron”
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe...
Fanatik
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”....
Fanatik
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele plecării lui Rădoi. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Daniel Pancu, 'mitraliat' de fiul legendei Rapidului: 'Nu a avut niciodată coloană vertebrală!...
iamsport.ro
Daniel Pancu, 'mitraliat' de fiul legendei Rapidului: 'Nu a avut niciodată coloană vertebrală! Vorbea cu Deac să meargă la CFR și apoi l-a dat afară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!