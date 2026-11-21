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și se află în prezent în România, unde se recuperează după accidentarea suferită. Mijlocașul român a avut un dialog în direct cu Adrian Porumboiu, fostul său patron. Jucătorul i-a mulțumit încă o dată omului de afaceri pentru sprijinul oferit, mai ales în perioada în care s-a afirmat la FC Vaslui.

Adrian Porumboiu, mesaj deosebit pentru Nicolae Stanciu

Adrian Porumboiu, fostul finanțator al FC Vaslui, club la care Nicolae Stanciu a jucat între 2011 și 2013, a rămas un apropiat și un susținător vocal al mijlocașului, comentând activ și implicându-se în discuțiile despre el. Porumboiu a ținut legătura telefonic cu Stanciu în momentele complicate, inclusiv scurta sa aventură din Serie A, la Genoa, care nu i-a adus restartul dorit în carieră. Fostul patron din fotbalul românesc a intrat special în direct pentru a-i transmite un mesaj din suflet celui care , pentru a doua oară, și care în urma unui sezon de vis făcut în tricoul lui Dalian.

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„Sunt mulțumit că o mică, mică contribuție a fost și a mea la realizările sale. Mă bucur, a ajuns în vârful piramidei. Trebuie să aibă grijă în continuare și să rămână la acest nivel, mai are de jucat cel puțin 3 ani de zile. Este echilibrat, duce viață sportivă, are familie. A contat enorm că a jucat la Vaslui, transferasem niște jucători foarte buni. Când l-am adus pe Stanciu, după multe peripeții, care rămân confidențiale, un antrenor mi-a zis că l-am adus degeaba pe Stanciu, că nu-l joacă. Eu i-am zis că va juca, iar antrenorul va pleca. Până la urmă am avut dreptate. Antrenorul respectiv are o vârstă acum, nu văzuse în el un fotbalist. Puțini au avut încredere în el. Un copil cum a fost el să ajungă la un asemenea nivel, este o mare bucurie!”, a spus Adrian Porumboiu pentru canalul de

Nicolae Stanciu, recunoscător lui Adrian Porumboiu

Adrian Porumboiu l-a transferat pe Nicolae Stanciu la FC Vaslui în 2011, de la Unirea Alba Iulia, pe când jucătorul avea 18 ani. El a insistat ca mijlocașul să joace cât de mult se poate, în ciuda reticenței inițiale a antrenorului de atunci, Viorel Hizo, care avea dubii legate de fizicul fotbalistului. Nicolae Stanciu a ținut încă o dată să-i mulțumească fostului său patron și a spus cât de mult a contat ulterior în cariera sa faptul că, la Vaslui, a învățat doar de la fotbaliști de calibru precum Lucian Sânmărtean, Wesley Lopes, Mike Temwanjera, Marius Niculae sau Adailton Martins.

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„Ați avut un sprijin mare. Ceea ce am realizat se datorează și dânsului și șansei de a juca la Vaslui, unde am învățat de la Sânmărtean, Adailton, Wesley și toți cei care au fost acolo! La 18 ani, nu cred că alt copil are șansa să învețe de la asemenea fotbaliști și asta m-a ajutat pe parcurs. ”, a fost răspunsul lui Nicolae Stanciu, conform sursei menționate. Evoluțiile sale solide din campionat și din cupele europene au atras atenția campioanei de atunci, FCSB, care l-a transferat în vara anului 2013.