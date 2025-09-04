Adrian Porumboiu știe deja noua campioană din SuperLiga: „De data asta, nu le va mai scăpa titlul!”

Adrian Porumboiu (74 de ani) le frânge aripile mai multor pretendente la . Fostul patron de la FC Vaslui știe de acum cine va ieși campioană la finalul sezonului 2025-2026.

Cine va lua titlul în SuperLiga. Verdictul lui Adrian Porumboiu

Universitatea Craiova a primit vești excelente de la Adrian Porumboiu. Fostul arbitru FIFA e convins că oltenii vor ieși campioni în acest sezon. din sezonul 1990-1991, când Sorin Cârțu a făcut eventul cu alb-albaștrii.

După opt etape, Universitatea Craiova este pe locul 1, cu 20 de puncte, cu două mai multe decât Rapid. În schimb campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj sunt pe locurile 13, respectiv 14, ambele cu câte 6 puncte.

„Părerea mea e că de data asta au dat de o echipă foarte bună. Dacă Universitatea Craiova menține ritmul… Craiova joacă altceva! Vorbind de titlu, Craiova e greu de dat jos de acolo. Dar ei se mai bat și singuri între ei oltenii.

Dar cred de data nu le va mai scăpa titlul. E părerea mea”, a declarat Adrian Porumboiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Dacă ești în Europa, ești unde trebuie”

U Craiova are un parcurs excelent până acum și pe plan european. Echipa lui Mirel Rădoi s-a calificat în premieră pe tabloul principal UEFA Conference League.

„Parcursul european are valențe cât se poate de clare. Banii! Când joci pe bani și vin banii, și atmosfera și atitudinea jucătorilor, totul e diferit în mod favorabil. Că joci în Europa League sau Conference League, vin bani și joci și pentru un titlu de mândrie că ești în Europa. Dacă ești în Europa, ești unde trebuie. Nu ai ce să le faci”, a adăugat fostul arbitru FIFA.