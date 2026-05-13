Adrian Porumboiu știe unde se va face diferența în „dubla” U Cluj – Universitatea Craiova: „Ambele echipe au asta”

Adrian Porumboiu (75 de ani) a prefațat în cadrul emisiunii FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ cele două partide pe care Universitatea Craiova le va disputa în această săptămână contra lui U Cluj. Mai întâi, cele două echipe se vor întâlni miercuri la Sibiu în finala Cupei României, iar duminică vor juca pe „Ion Oblemenco” în campionat într-un meci care ar putea decide câștigătoarea titlului.

Adrian Porumboiu știe unde se va face diferența în „dubla” U Cluj – Universitatea Craiova

Fostul mare arbitru a refuzat să ofere un pronostic, fiind de părere că duelurile vor fi echilibrate. Acesta a subliniat însă faptul că gruparea din Bănie ar putea să profite de avantajul terenului propriu în meciul de campionat. „Ambele echipe sunt echilibrate, bune, își doresc din tot ce au mai bun din ei să câștige. Nu fac pronosticuri, nici oracol nu sunt, mă abțin. Ambele au un fotbal destul de bun, dar depinde de momentele de sclipire ale jucătorilor care sunt reprezentativi. Sunt jucători care pot fi decisivi în cele două meciuri.

Avantajul la meciul din campionat îl are Craiova, pentru că joacă acasă, în fața a 30.000 de spectatori, o atmosferă cu care nu știu câți dintre jucătorii de la Cluj sunt obișnuiți. Nu întotdeauna poate să fie decisiv, dar e un avantaj. Depinde de personalitate, de starea psihică a fiecărui jucător. Uitându-ne în istorie, ei au mai jucat acasă, cred că împotriva CFR-ului, cu titlul pe masă.

Noi facem doar speculații, dar unele dintre ele nu au acoperire atunci când dai de o echipă puternică, bine motivată. Vasluiul a jucat 3 meciuri la Craiova, din care unul cu stadionul plin, cu tot ce era acolo, și am câștigat cu 1-0. Într-o atmosferă incendiară”, a declarat Adrian Porumboiu, în cadrul unei intervenții la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ. .

Câte finale de Cupa României a arbitrat Adrian Porumboiu

Adrian Porumboiu s-a aflat la centru pentru trei finale de Cupa României, în decurs de doar 5 ani. Fostul mare arbitru a rememorat două dintre ele în cadrul emisiunii FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ: „Am arbitrat finala din 1994, când a pierdut Craiova cu 1-0 contra Gloriei Bistrița. Am mai arbitrat pe fostul 23 august Steaua cu Bistrița, a câștigat Steaua cu 3-1 (n.r. în 1996). Au fost mai multe finale în care am fost asistent”. .

Singura finală pe care Adrian Porumboiu nu a menționat-o este chiar prima pe care a arbitrat-o. Este vorba de cea din 1992, dintre Steaua și Politehnica Timișoara. Meciul disputat pe Stadionul Regie s-a decis la loviturile de departajare, scorul la finalul celor 120 de minute fiind 1-1. La penalty-uri, câștig de cauză a avut gruparea „roș-albastră”, care s-a impus cu 3-2.

