Adrian Porumboiu, un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu, după scenele de la alegerile FRF: „Așa ceva nu vezi nici într-o țară bananieră!”

Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o nouă reacție vehementă vizavi de Răzvan Burleanu (41 de ani), de data aceasta după ce președintele Federației Române de Fotbal a câștigat al patrulea mandat în frunte acestui for. Fostul finanțator de la FC Vaslui s-a arătat siderat de scenele petrecute miercuri în cadrul Adunării Generale cu ocazia alegerilor.

Ce a transmis Adrian Porumboiu după alegerile de la FRF

Mai exact, fostul arbitru s-a referit în mod special la momentul în care Ilie Drăgan, singurul contracandidat al lui Burleanu, nu a fost lăsat să vorbească și a fost nevoie inclusiv de intervenția firmei de pază angajate pentru acest eveniment pentru ca el să nu poată spune anumite lucruri, considerate incomode pentru cei prezenți.

Porumboiu a apreciat că acele imagini nu ar fi fost de acceptat nici măcar în timpul regimului comunist din România condus de dictatorul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, a făcut cu această ocazie o paralelă și între evenimentele de la alegerile FRF și ce se întâmplă deja de foarte mulți ani în Coreea de Nord, bineînțeles tot din perspectiva interzicerii dreptului la liberă exprimare în spațiul public.

„E mai rău acum pentru că Ceaușescu i-a dat voie lui Pârvulescu să vorbească. Atunci se purtau mai frumos cu cineva care avea o părere în plenara CC sau cum se chema. Am văzut și eu secvențele și sunt uluit. Așa ceva nu vezi nici într-o țară bananieră. Dacă spui de Phenian sau altceva îi jignim pe-ăia! Deci noi îi jignim fără niciun fel de discuție.

Cum s-au comportat parcă erau o juntă militară. Doar că n-aveau pistoale la ei. Ăștia din prima ligă trebuiau să iasă din sală. Pe ceilalți îi înțeleg că sunt vai de capul lor. Acolo nu era de stat, a fost o adunătură de resturi de oameni. Lasă-l să vorbească, ce crezi că poate să spună? A fost ca un meci amical în care unii au lovit fără niciun fel de scrupule într-un spirit de meritocrație”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Adrian Porumboiu despre Răzvan Burleanu

Ulterior, activitatea desfășurată de Răzvan Burleanu la FRF în toți acești ani, pe care a taxat-o din nou în termeni foarte duri: „Păcăliciul ăsta de Burleanu știe 10 cuvinte pe care le tot folosește. Leadership, mă pufnește râsul.

A venit cu corporație, nivel de guvernanță corporatistă. Cum justifică el banii ăia, 47 de milioane de euro?! Poate fi condus fotbalul ca o corporație, dar să fie corporație, nu așa”.

De ce crede Adrian Porumboiu că se va ajunge la Tribunalul București cu speța de la alegerile FRF

În continuare, fostul finanțator de la FC Vaslui a apreciat că sunt șanse destul de mari ca aceste alegeri de la FRF să fie anulate de către Tribunalul București, în cazul în care Ilie Drăgan va depune o sesizare în acest sens, întrucât Federația nu a făcut decât să își încalce propriul statut prin validarea acestui al patrulea mandat al actualului președinte în fruntea forului.

„Trecând peste toate, subiectul principal e că s-au bucurat degeaba și aceste alegeri nu vor avea nicio finalitate. În statutul FRF, la una din Adunările Generale referitoare la durata mandatelor unui președinte, deci a Măriei Sale, vodă călare ăsta, Burleanu, se precizează clar că e vorba de 3 mandate care au trecut.

Lucrurile astea sunt publice, se înregistrează. TAS nu poate să suspende aceste alegeri, dar se va judeca. Cea mai nimerită instanță este Tribunalul București, care va constata că n-au respectat propriul lor statut pe care chiar ei l-au semnat.

Deci domnul Ilie Drăgan are calitate procesuală și poate contesta în termen de 15 zile în instanță. Statutul este documentul de bază al unei federații, al unei societăți, aprobat de membrii instituției respective. Domnul Burleanu habar n-are. Nu merge retroactivitatea aici. În 2016 trecuseră deja 2 ani din primul mandat. L-a învățat prost cine i-a zis. Eu cred că această speță va fi tranșată de Tribunalul București. Și cu siguranță se va cere anularea acestui fenomenal scrutin. A vorbit despre populism. Păi el nu are absolut nicio expertiză ca om de fotbal. A fost 12 ani acolo și ce a făcut? Nici nu înțelege sensul la multe cuvinte”,