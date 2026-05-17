Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict la golul lui Assad şi eliminarea lui Mendy

ADVERTISEMENT

cu U Cluj. Oltenii au marcat de două ori în primele 10 minute ale meciului de pe „Ion Oblemenco”. David Matei a deschis scorul în minutul 3, iar Assad Al Hamlawi a dublat avantajul în minutul 9.

Oucasse Mendy a fost eliminat în minutul 42 al meciului cu Universitatea Craiova. Francezul a văzut primul galben foarte uşor după un fault la mijlocul terenului, iar în minutul 42 a fost eliminat după o intrare asupra lui Mora.

ADVERTISEMENT

Marcel Bîrsan, cel care deja fusese luat la ochi de jucătorii „şepcilor roşii”, a aşteptat aproximativ un minut până să îi arate al doilea cartonaş galben lui Oucasse Mendy, în condiţiile în care la astfel de faze protocolul arată că VAR nu are voie să intervină.

Adrian Porumboiu a clarificat şi această fază pentru FANATIK: „La Mendy primul cartonaş galben este dat absolut gratuit. Da, al doilea este „galben” fără discuţie, dar la un asemenea meci primul cartonaş galben nu ar fi trebuit să existe. Ce, îi dai aşa pentru o împingere? Dar, dincolo de această situaţie, a fost o mare diferenţă între cele două formaţii şi problema celor de la U Cluj este în primul rând jocul, nu arbitrajul”.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu, verdict în faza fierbinte din Craiova – U Cluj: „Este discutabil!”

Doar că la golul secund al oltenilor, „şepcile roşii” au protestat vehement pentru un presupus fault în atac. Assad l-a pus la pământ pe fundaşul lui U Cluj, dar să continue. Golul a fost confirmat şi la VAR.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a contactat pe fostul mare arbitru român, Adrian Porumboiu, care a analizat faza: „Am văzut o singură reluare. Nu mi s-a părut niciun motiv pentru care să dea fault în atac. După părerea mea este gol valabil. Nu a fost nimic în neregulă”, a dezvăluit fostul mare arbitru pentru publicaţia noastră. Ulterior, după ce a văzut mai multe reluări, Porumboiu a revenit cu completări:

ADVERTISEMENT

„Am văzut mai multe reluări şi ce pot să vă spun e că faza e discutabilă. Cred că trebuie analizată mai mult şi să vedem exact cine a ţinut primul. Pentru că vorbim de o ţinere reciprocă şi apoi de o împingere. Dar pentru mine, om care a văzut atâta fotbal, mi se pare inadmisibil tu, ca fundaş, să îi dai atâta câmp liber atacantului. Îl faultezi şi tu acolo”, a spus Porumboiu.

Oficialii lui U Cluj s-au revoltat înaintea meciului: „Unul dintre Kovacs sau Barbu trebuiau să conducă meciul”

Delegarea lui Marcel Bîrsan la Universitatea Craiova – U Cluj i-a supărat pe oficialii „şepcilor roşii”. Radu Constantea a declarat că la un astfel de meci ar fi trebuit delegat ori Istvan Kovacs, ori Marian Barbu, cei mai valoroşi arbitri din SuperLiga, în opinia oficialului de la U Cluj:

ADVERTISEMENT

„Am citit la dumneavoastră despre delegarea domnului Bîrsan şi nu aş vrea să comentez prea mult. Cred totuşi că ar trebui să fie o delegare care să nu creeze discuţii, nici înainte şi nici după partidă. În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei. Aşa că e important să nu avem aceste discuţii. Fără acele greşeli de arbitraj pe care noi şi marea majoritate le considerăm, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puţin.

Din punctul nostru de vedere eu cred că cei mai buni arbitri din România sunt Istvan Kovacs şi Marian Barbu. Unul dintre ei ar trebui să conducă meciul. Sunt cei mai buni arbitri la ora actuală, ţinând cont şi de evoluţiile pe care le-au avut în acest sezon”, a spus Constantea pentru FANATIK.