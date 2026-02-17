Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Îl provoc public! Nu rezistă două ture!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Adrian Porumboiu au purtat un duel la distanță după Universitatea Craiova – FCSB 2-2, din ultima etapă din Cupa României. Fostul arbitru FIFA a transmis că nu a fost henț la Luca Băsceanu, iar în urma acestor declarații MM l-a numit „chibiț” pe omul de afaceri.

Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica

Mihai Stoica l-a numit „chibiț” pe Adrian Porumboiu după ce fostul arbitru FIFA a declarat că nu a fost henț la Luca Băsceanu la golul doi marcat de Universitatea Craiova în partida din Cupa României.

Adrian Porumboiu a reacționat după atacul lui MM și a transmis că nu recunoaște valoarea oficialului FCSB. Mai mult decât atât, fostul arbitru l-a provocat pe Mihai Stoica la un test Cooper, acesta fiind sigur că președintele roș-albaștrilor neputând să reziste la două ture de teren.

„Nici nu pot să-l numesc om de fotbal. A aruncat o vorbă aiurea. Sunt unii duși cu capul. A ajuns savantul să-mi spună că sunt chibiț. Dar nu-i este rușine?! Tirifliciule, am fost arbitru FIFA, de Champions League!

Oricine stă agățat de un club poate acum să jignească… Îmi tot spuneți de MM, dar habar nu am cine este MM. Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse, alți MM nu.

Îl provoc, însă, pe Stoica la testul Cooper și la oricare alt test. Nu cred că rezistă două ture. Este o provocare pe care i-o lansez acum, public”, a spus Adrian Porumboiu, la , în dialog cu Gabi Safta.

Ce a declarat Mihai Stoica despre Adrian Porumboiu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, , asta în contextul în care .

„Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică.

Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. E corect, jurnalistic și deontologic ce faci tu, dar ca să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a fost răspunsul oferit de Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.