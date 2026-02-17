Sport

Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Îl provoc public! Nu rezistă două ture!”

Adrian Porumboiu, dezlănțuit la adresa lui Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”. Fostul arbitru îl provoacă pe MM la un duel direct.
Iulian Stoica
17.02.2026 | 21:40
Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica dupa ce oficialul FCSB la numit chibit Il provoc public Nu rezista doua ture
SPECIAL FANATIK
Mihai Stoica, provocat de Adrian Porumboiu la un duel. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Adrian Porumboiu au purtat un duel la distanță după Universitatea Craiova – FCSB 2-2, din ultima etapă din Cupa României. Fostul arbitru FIFA a transmis că nu a fost henț la Luca Băsceanu, iar în urma acestor declarații MM l-a numit „chibiț” pe omul de afaceri.

Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica

Mihai Stoica l-a numit „chibiț” pe Adrian Porumboiu după ce fostul arbitru FIFA a declarat că nu a fost henț la Luca Băsceanu la golul doi marcat de Universitatea Craiova în partida din Cupa României.

ADVERTISEMENT

Adrian Porumboiu a reacționat după atacul lui MM și a transmis că nu recunoaște valoarea oficialului FCSB. Mai mult decât atât, fostul arbitru l-a provocat pe Mihai Stoica la un test Cooper, acesta fiind sigur că președintele roș-albaștrilor neputând să reziste la două ture de teren.

„Nici nu pot să-l numesc om de fotbal. A aruncat o vorbă aiurea. Sunt unii duși cu capul. A ajuns savantul să-mi spună că sunt chibiț. Dar nu-i este rușine?! Tirifliciule, am fost arbitru FIFA, de Champions League!

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Oricine stă agățat de un club poate acum să jignească… Îmi tot spuneți de MM, dar habar nu am cine este MM. Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse, alți MM nu.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

Îl provoc, însă, pe Stoica la testul Cooper și la oricare alt test. Nu cred că rezistă două ture. Este o provocare pe care i-o lansez acum, public”, a spus Adrian Porumboiu, la Radio Gold FM, în dialog cu Gabi Safta.

Ce a declarat Mihai Stoica despre Adrian Porumboiu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a evitat să intre într-o polemică cu Adrian Porumboiu, însă l-a numit pe fostul arbitru „chibiț”, asta în contextul în care Porumboiu a transmis că decizia lui Horațiu Feșnic de a nu acorda henț la Băsceanu în U Craiova – FCSB a fost corectă.

ADVERTISEMENT

„Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică.

Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. E corect, jurnalistic și deontologic ce faci tu, dar ca să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a fost răspunsul oferit de Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Ghinion teribil! A fost împrumutat până în vară, însă s-a accidentat după 6...
Fanatik
Ghinion teribil! A fost împrumutat până în vară, însă s-a accidentat după 6 minute și ratează tot restul sezonului
Tragedie! Un celebru rugbyst din Noua Zeelandă a anunțat moartea fiului său. De...
Fanatik
Tragedie! Un celebru rugbyst din Noua Zeelandă a anunțat moartea fiului său. De ce boală suferea copilul de 8 ani
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Fanatik
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici!...
iamsport.ro
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici! Pentru ce vrea finanțare: 'Acum sunt în negocieri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!