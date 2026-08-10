Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite

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David Popovici vrea să îşi continue seria invincibilă la Campionatele Europene. Înotătorul român va participa la Paris în competiţiile de 100 şi 200 de metri liber, acolo unde este campion european şi mondial en-titre.

Adrian Rădulescu, despre cantonamentul lui Popovici cu Pan Zhanle

Înainte ca înotătorul român să intre , antrenorul Adrian Rădulescu a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre transformarea lui David Popovici, atât din punct de vedere fizic, cu 8 kg de masă musculară în plus faţă de Paris 2024, dar şi la nivel de mental, în condiţiile în care înotătorul şi-a propus să doboare noi recorduri mondiale.

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Antrenorul lui David Popovici a vorbit şi despre şi a anunţat obiectivul sportivului la Campionatele Europene de la Paris.

În primul rând aş vrea să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-a desfăşurat cantonamentul lui David Popovici cu Pan Zhanle? Care sunt plusurile unui astfel de cantonament? Se întâmplă foarte rar ca cei mai rapizi înotători să se antreneze împreună…

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– Pregătirea s-a desfășurat foarte bine în ultimele săptămâni. Pan și David au creat un context competitiv și aceasta a reprezentat un beneficiu pentru etapa precompetițională, atunci când vrei să obții cel mai ridicat standard tehnico-tactic și să reproduci elemente de cursă. Când cei mai rapizi indivizi se întâlnesc cu un scop comun, ceva bun va ieși.

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David Popovici, +8kg faţă de Paris 2024: „Kilogramele în plus de masă activă i-au permis să înoate mai repede”

Într-un interviu pentru MySwim Pro, David Popovici a dezvăluit că a trecut printr-o dezvoltare fizică după JO Paris 2024, având 8 kg de masă musculară în plus. Ce s-a schimbat în pregătire din acest punct de vedere?

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– Când a devenit recordmen mondial, David avea 18 ani și corpul lui era într-o etapă diferită. Inevitabil, acesta se maturizează și noi încercăm să găsim direcții care să-l mențină competitiv la vârful clasamentului și, de ce nu, la limite neatinse până acum. Kilogramele acestea în plus de masă activă i-au permis să înoate mai repede anumite segmente din curse în ultimele două sezoane și sperăm să-l facă din ce în ce mai rapid.

Pe lângă schimbarea fizică, am remarcat şi o schimbare de discurs la David Popovici. Dacă în trecut vorbea despre obiectivul de a înota cât mai repede fără să se gândească neapărat la rezultat, acum vorbeşte încrezător şi despre faptul că va mai bate recorduri mondiale în viitorul apropiat. Dumneavoastră cum percepeţi această schimbare?

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– Maturizarea nu este doar fizică, ci se petrece în alte direcții. De cinci ani concurează pentru primele locuri din clasament, a câștigat medalii la orice nivel, înotul a devenit profesia lui și cred că este un discurs firesc.

Se gândeşte David Popovici la JO de la Los Angeles 2028? „Nu îţi permiţi să rămâi în urmă”

Campionatele Europene de înot reprezintă cea mai importantă competiţie din acest an. Ca antrenor al lui David Popovici, ce vă propuneţi de la această competiţie?

– E simplu: curse cât mai bune.

De-a lungul timpului am observat că dozaţi foarte atent antrenamentele şi nivelul de efort pe care îl face David Popovici. În acest sens, obiectivul final îl reprezintă forma maximă la Jocurile Olimpice din 2028 sau fiecare competiţie în parte (Campionate Europene, Mondiale)?

– Vizăm forma maximă la toate competițiile de obiectiv din cadrul ciclului olimpic. Până la Los Angeles 2028 mai sunt doi ani în care toți competitorii vor face tot ce ține de ei ca să evolueze și nu-ți permiți să rămâi în urmă.