Adrian Ropotan, detalii șocante despre accidentul echipei Dinamo 2: „Ăsta a fost norocul meu!”

ADVERTISEMENT

Pe 31 iulie 2026, fotbalul românesc a fost șocat de accidentul în care a fost implicat autocarul echipei secunde a lui Dinamo. În vehicul se aflau atât fotbaliști, cât și membri ai staffului, printre care și antrenorul Adrian Ropotan (40 de ani). Fostul fotbalist al „câinilor” s-a ales cu câteva răni grave în urma impactului și a povestit ce a simțit imediat după ce șoferul a pierdut controlul și s-a izbit violent de copac.

Detalii înfricoșătoare! Ce a simțit Adrian Ropotan imediat după accidentul de la Câmpulung

Adrian Ropotan s-a aflat în „autocarul groazei” pe data de 31 iulie și și cu o lovitură zdravănă în zona capului. La trei luni distanță de accident, antrenorul echipei secunde a celor de la Dinamo București a explicat cum a trăit acel moment, aflându-se chiar pe scaunul din spatele șoferului.

ADVERTISEMENT

„Când mă gândesc la accident am un amalgam de sentimente. Ceva ciudat, care nu cred că poți să-l exprimi. Sunt bucuros că sunt aici, în primul rând. Discuția este foarte delicată. Sunt niște sentimente pe care nu crezi că le vei trăi vreodată în viață. Spre surprinderea mea, am trecut foarte ușor peste acest eveniment. Mi-am îndreptat toată atenția spre ceilalți, voiam să știu că ei sunt OK și că putem trece peste acest eveniment împreună.

Am o tijă în mână, am o cicatrice pe unde mi-a ieșit osul. În momentul respectiv nu am realizat foarte bine situația. Am văzut că ceva este în neregulă, dar primul gând pe care l-am avut a fost să nu mă fi lovit la cap, pentru că am simțit că o arsură. Acolo m-am gândit să nu fie ceva grav. Mâna se recuperează, mai devreme sau mai târziu. Se va recupera, sper. Cu altă operație, dacă nu se calcifiază așa cum trebuie. Primul gând a fost la cap. Am pus mâna, am simțit că ceva nu e bine. În nebunia mea am băgat și mâna adânc pentru a vedea cât de gravă este situația.

ADVERTISEMENT

Mi-a fost tăiată doar pielea, nu am avut fracturat osul. Ăsta a fost norocul meu. M-a ajutat și Dumnezeu. Poate și reacția mea de moment, fiindcă am tras capul. Eu stăteam fix în spatele șoferului. Am pus mâna în față, m-am tras în lateral să-mi feresc capul. De-aia mi-a sărit și osul de la mână. Nu am avut nevoie de terapie, chiar dacă ni s-a pus la dispoziție. Copiii au fost, dar eu am simțit că nu este nevoie. Sunt destul de puternic în situații de genul. Nu m-a afectat, cât m-am gândit mai mult la repercusiunile asupra echipei, familiei. Eu am fost ultima persoană la care m-am gândit”, a declarat Adrian Ropotan la

ADVERTISEMENT

Ce l-a deranjat cel mai tare pe Adrian Ropotan după tragicul incident

Accidentul echipei secunde a lui Dinamo 2 s-a soldat cu două victime. Este vorba despre șoferul microbuzului și Constantin Covaciu, maseurul echipei. Omul din stafful lui Dinamo a decedat pe loc, iar conducătorul vehiculului, care avea o vârstă de 83 de ani, a decedat ulterior la Spitalul Floreasca. În primele ore de la accident au apărut informații cum că starea lui sau chiar că acesta și-ar fi pierdut viața în urma impactului, lucruri de care antrenorul lui Dinamo a fost foarte deranjat:

ADVERTISEMENT

„Pe mine m-a deranjat foarte mult ceea ce apărea în presă. Unele tabloide ziceau că am plecat dintre cei vii, altele că mă resuscitează, dar adevărul a fost altul. Impactul a fost puternic, am avut fractură deschisă, lovitura la cap a fost destul de dură, dar nu am fost resuscitat. Pentru familie a fost crunt, mai ales pentru soția mea, care este însărcinată”, a mai explicat Ropotan pentru sursa citată.

Care este situația fizică și psihică a tinerilor ce se aflau în autocar

În autocar se afla o parte din lotul echipei, iar din fericire tinerii nu au suferit răni care să le pună viața în pericol. Totuși, „Psihic și-au revenit toți. Au fost la câteva sesiuni cu un psiholog. Niciunul nu a revenit încă la antrenamente. Au fost destul de grav și ei. Fracturi de picioare, operații… cam 5 sunt afectați, dintre care unul singur are o recuperare mai grea.

ADVERTISEMENT

Accidentarea este la gleznă și este destul de dificilă, mai ales că are 17-18 ani. Este un fotbalist talentat, care s-a antrenat și cu echipa mare. Eu am încredere că toți vor deveni bărbați mai puternici. Vor trece peste acest episod, care li se va întipărit în minte. Îi văd dornici, implicați și puternici”, a mai spus antrenorul echipei Dinamo 2.