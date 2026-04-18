Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Dinamo București, Adrian Ropotan, a impresionat cu firea sa de familist. A postat o imagine rară cu soția sa, Raluca Ogică, și cu fiul lor, Ivan. Micuțul care s-a asortat de minune cu cei doi părinți a furat toate privirile oamenilor, cu toate că are numai 7 ani.

Cum arată băiatul lui Adrian Ropotan

Adrian Ropotan (39 ani) , mai ales în ceea ce privește cariera sportivă. Fostul mijlocaș al celor de la Dinamo a semnat de-a lungul anilor cu echipe de renume, dar întotdeauna familia a fost pe același palier cu dezvoltarea profesională. Are o relație de lungă durată.

ADVERTISEMENT

Cea care îi este alături este nimeni alta decât fiica lui Stelian Ogică. Raluca este o brunetă superbă care în urmă cu mai bine de 7 ani l-a făcut tată pentru prima oară. Cuplul are un băiat pe nume Ivan pe care încearcă să-l țină departe de lumina reflectoarelor, fiind destul de discreți în această privință.

Fostul fotbalist este mândru de fiul său cu care a postat recent o fotografie de milioane. Poza unică a fost realizată într-un lăcaș de cult, unde familia a mers să se roage. Îmbrăcați la patru ace și complet asortați cei trei au fost extrem de serioși atunci când au imortalizat momentul ce va dăinui pe veci.

ADVERTISEMENT

Ulterior, imaginea specială a fost distribuită de către Adrian Ropotan pe o rețea de socializare. Micuțul născut în decembrie 2018 i-a cucerit pe toți cu atitudinea sa, dar și cu stilul pe care-l afișează. Oamenii au reacționat în număr mare, majoritatea remarcând familia frumoasă pe care o are sportivul.

ADVERTISEMENT

„O familie frumoasă, frate”, „Wow, cât de frumoși sunteți” sau „Sănătate tineri buni părinți”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de , pe contul personal de Instagram. Gabi Bădălău a reacționat la rândul său, lăsând un emoticon în formă de inimă.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum a decurs relația dintre Adrian Ropotan și Raluca Ogică

Adrian Ropotan și frumoasa brunetă formează un cuplu de aproximativ 15 ani. Raluca Ogică i-a fost alături fotbalistului în multe dintre etapele profesionale prin care a trecut. O vreme lungă povestea lor de dragoste s-a consumat la distanță, dar acest lucru nu a fost o piedică în calea fericirii lor.

„Un an sau doi ani eu locuiam în România, el locuia în Rusia. Nu, nu mi-a fost frică (n.r. dacă se ajungea la despărțire pentru că aveau o relație la distanță). Eram tineri amândoi, nu ne-am făcut un scop din asta când ne-am cunoscut (n.r. să devină o familie), că gata ne căsătorim.

ADVERTISEMENT

Cumva, lucrurile au evoluat natural și de la sine. Am știut cum să gestionăm lucrurile. Ne-am oferit cumva puțină libertate, a venit din partea fiecăruia, și gelozia despre care vorbeam în doze destul de mici, nu devenea nimeni agasant. Nu era dusă la extrem”, spunea în urmă cu ceva vreme soția lui Adrian Ropotan, la .