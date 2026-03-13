Adrian Ropotan, moment special față de partenera sa de viață. Sunt împreună de 15 ani, dar gesturile de gentleman nu au fost lăsate deoparte

Adrian Ropotan a fost surprins având o atitudine galantă în raport cu soția sa, Raluca Ogică. Formează un cuplu ani buni și au un băiat pe nume Ivan.
Alexa Serdan
13.03.2026 | 23:59
Adrian Ropotan și Raluca sunt împreună de 15 ani. Sursa foto: Instagram.com
Fostul jucător de la Dinamo, Adrian Ropotan, a marcat un moment special față de partenera sa de viață. Cei doi sunt împreună de 15 ani, dar gesturile de gentleman nu au fost lăsate deoparte de sportivul în vârstă de 39 de ani.

Adrian Ropotan, atitudine galantă față de soția sa, Raluca

Adrian Ropotan este un fotbalist care s-a retras din activitate. A luat calea antrenoratului chiar la echipa la care a evoluat în urmă cu ani. După ce a fost numit tehnician și-a exprimat marea nemulţumire de la Dinamo U19.

Va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului. În afara meseriei sale, sportivul are o relație extraordinar de frumoasa cu partenera sa de viață. Raluca Ogică i-a devenit soție în mare secret, în urmă cu ceva vreme.

Au o relație de 15 ani, însă sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Fostul fotbalist a fost surprins având o atitudine galantă față de frumoasa șatenă, care este fiica lui Stelian Ogică. Acesta este supranumit „spaima loteriei”.

Fosta asistentă de la Acces Direct are parte de multă atenție din partea jumătății sale. Adrian Ropotan este un domn în adevăratul sens al cuvântului. Conform prosport.ro, îi deschide portiera mașinii de fiecare dată.

Acest lucru a fost observat la ieșirea dintr-un restaurant de lux de pe Calea Floreasca. Fostul jucător de la Dinamo, care a refuzat o funcție importantă în politică, este extrem de fericit alături de soția sa cu care are numeroase imagini în social media.

Mereu pozează într-un cuplu perfect alături de fiul lor, Ivan. Actualul antrenor a fost cumințit complet de frumoasa șatenă cu care are o legătură amoroasă de 15 ani. Au mare încredere unul în celălalt, deși episoadele de gelozie nu au lipsit.

Care e secretul relației dintre Adrian Ropotan și Raluca

Adrian Ropotan și Raluca Ogică sunt nedespărțiți de ani buni. Sunt mereu văzuți împreună și rar apar unul fără celălalt. Au parte de o frumoasă poveste de dragoste, șatena dezvăluind care este secretul legăturii amoroase.

„Lăsând la o parte iubirea, în primul rând respectul și încrederea unul în celălalt contează cel mai mult. Mergem înainte împreună. Avem aceeași viziune asupra vieții și am evoluat împreună.

Cred că cererea în căsătorie a fost cel mai frumos moment. De familie avem multe: ziua nunții, ziua în care s-a născut Ivan. Dar de cuplu… cred că la început era mai palpitant. Ne vedeam mai rar și atunci acumulam tot felul de emoții.

Momentan nu am traversat nicio perioadă dificilă. Mai tensionat puțin a fost momentul imediat după nașterea copilului, atunci a fost mai greu. Ne mai certam din lucruri banale, de la legănat, îmbrăcat copil”, a spus Raluca Ogică, pentru FANATIK.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
