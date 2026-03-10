Adrian Ropotan şi marea nemulţumire după ce a devenit antrenor la Dinamo: “Durează şase ani de zile!”

ADVERTISEMENT

Adrian Ropotan este unul dintre foștii fotbaliști români care au luat calea antrenoratului după retragere. Fostul jucător a povestit cum a ajuns să fie antrenor, dar mai ales care a fost marele obstacol întâmpinat pe parcurs.

Adrian Ropotan a spus cu ce se ocupă în prezent

Ajuns la 39 de ani, Adrian Ropotan a lăsat de câțiva ani cariera de fotbalist profesionist în spate. El s-a retras în vara anului 2019, după ce evoluase ultima dată pentru Concordia Chiajna.

Acesta unde a povestit cu ce se ocupă în prezent. „Ropo”, așa cum a preferat tot timpul să i se spună, este tehnicianul grupei U19 de la Dinamo.

„Nimeni nu mă striga Adrian și atunci am rămas cu acest acest Ropo, de la Ropotan, care mie îmi place. Sună bine. Sunt de aproximativ, cred că trei luni de zile, antrenorul echipei de U19. Încercăm să să creștem jucători pentru pentru echipa a doua clubului și de ce nu pentru prima echipă.

Este un proces, să zic așa, de viitor. Avem avem copii care ar putea să facă pasul, dar cred eu că au nevoie de acest timp și această trecere, pentru că atunci când treci de la juniori la echipă de seniori este o etapă destul de importantă în viața unui fotbalist și trebuie să te adaptezi din toate punctele de de vedere”, a spus Ropotan inițial.

Cum a ajuns Adrian Ropotan antrenor, de fapt

După ce , Adrian Ropotan s-a menținut pe drumul fotbalului. Deși inițial nu și-a dorit să fie antrenor, treptat a ajuns să îndrăgească și chiar să adopte această meserie.

„Dacă mi se adresa această întrebare acum șapte ani de zile (n.r. – dacă vrea să se facă antrenor) clar îți transmiteam un nu categoric și spuneam nici nu vreau să mai aud. Eram poate obosit din toate punctele de vedere.

Voiam să iau o pauză la ceea ce înseamnă fotbalul, dar trăind și hrănindu-mă zi de zi cu acest fenomen nu am putut sta foarte mult departe de fotbal și atunci mi-am propus să-mi să-mi iau licențele și ard etapele așa cum trebuie. De la copii și juniori și ușor, ușor să mă duc către seniori.

Îmi place, mă regăsesc în acest fenomen, mă simt ca, să zic așa, ca peștele în apă și sper să să mă ridic poate la jumătate din cât am făcut în cariera de jucător. Îmi place, mă implic, mă dedic 100% și încerc să îmi clădesc viitorul ușor, ușor!”, a mai spus fostul fotbalist român.

Marea nemulțumire a lui Adrian Ropotan după ce a devenit antrenor la Dinamo

Ulterior, Adrian Ropotan a explicat pașii necesari pentru a deveni antrenor de fotbal cu acte în regulă. Fostul mijlocaș central s-a plâns de perioada lungă de timp necesară pentru îndeplinirea fiecărei etape și cât de importantă este prezența zilnică la cursuri atunci când ajungi la trepte mai înalte.

„Nu mi s-a părut normal și nu mi se pare nu mi se pare normal, dar ne adaptăm la orice fel de de chestie de genul acesta. E greu să termini viața de de jucător și să te apuci de cea de antrenor și să îți ia minim, să zicem, șase ani de zile. Pentru că, începând cariera de antrenor, tu trebuie să începi cu licența C în primul și în primul rând.

După care trebuie să o faci șase luni de zile, șase luni de zile trebuie să activezi. După care intervine licența B, un an de zile, un an de zile trebuie să activezi. Iarăși un an de zile licența A, un an de zile trebuie să ai echipă. După aceea trebuie să faci licența Pro care poate să dureze undeva și la doi ani de zile. Și atunci făcând un calcul simplu, ajungem la la un timp cam îndelungat, dar să nu mai punem că ar mai trebui să iei și carnetul de antrenor care durează și acela vreo doi ani de zile dacă n-ai facultate.

Aici este o problemă. În momentul în care începi licența C, cred că poți s-o începi în momentul în care tu activezi ca fotbalist. Când vorbim de licența B sau A, trebuie să să fii prezent zi de zi la cursuri în momentul în care ele sunt făcute și trebuie să ai prezență 100% și așa mai departe. Și oarecum ar trebui să nu mai activezi ca fotbalist, să te axezi doar pe ceea ce înseamnă cursul de antrenor”, a mai spus Adrian Ropotan la „FANATIK Dinamo”.