Adrian Ropotan, analiză dură a situației de la Dinamo: “De la eșecul cu Lazio, lucrurile au luat-o la vale!” Exclusiv

a vorbit despre situația grea a „câinilor”, dar și despre perioada în care cucerea ultimul titlu de campion pentru alb-roșii sub comanda lui Mircea Rednic.

Dinamovistul i-a luat apărarea lui Deian Sorescu, care și și-a adus aminte de repercursiunile episodului în care a fost surprins alături de Torje și Pulhac în timp ce cântau . Toate acestea și multe altele într-un interviu marca FANATIK.

Interviu FANATIK cu Adrian Ropotan: „La Dinamo nu mai sunt jucători de la care cei tineri să învețe ceva!”

Fostul jucător al lui Dinamo nu a uitat de unde a plecat și visează la ziua în care se va întoarce în Ștefan cel Mare într-o funcție, poate chiar ca antrenor: „Eu am spus tot timpul că m-aș întoarce la Dinamo oricum, dar asta nu depinde de mine. Sunt multe de zis, dar prefer să nu mai vorbesc. Nu vreau să par ce nu sunt. O să rămân tot timpul dinamovist. Au fost și sunt acolo oameni care vor să își vadă de interesele lor. La Dinamo nu va fi niciodată liniște. Aștept să văd ce se întâmplă cu licențele. Am carnetul de antrenor pentru că am terminat facultatea și masterul. Vreau să mă înscriu la licență”.

Cu toate acestea, Ropotan e circumspect că Dinamo va putea să revină acolo unde a fost odată și să domine campionatul României: „Eu cred că orice dinamovist regretă ce se întâmplă acum la Dinamo. Am card DDB de foarte mult timp. Trebuie să trăim prezentul și să încercăm să ne gândim că pe viitor va fi altceva. Nu va mai la fel, dar sperăm că lucrurile o să se mai îndrepte. Probabil au fost niște oameni care au avut alte interese și sunt multe lucruri pe care lumea nu le știe. Dacă nu va veni un finanțator, Dinamo se va zbate să rămână în prima ligă. Să nu ne lovim iar de oameni care investesc doar pe foaie și care nu știu ce înseamnă Dinamo”.

Fostul fotbalist retras în 2019 își păstrează însă optimismul și e convins că Dinamo nu va dispărea niciodată indiferent de obstacolele pe care le va întâmpina: „E un moment foarte dificil pentru Dinamo și toți cei care sunt dinamoviști și vor să ajute Dinamo acum e momentul să o facă. Nu știu dacă Dinamo nu va mai exista. Și dacă va fi sub altă formă tot Dinamo va fi până la urmă. Nu cred că va muri niciodată”.

Adrian Ropotan, despre momentul în care a pornit decăderea lui Dinamo: „De la eșecul cu Lazio lucrurile au luat-o la vale”

Adrian Ropotan consideră că un moment crucial ratat de Dinamo a fost accederea în grupele Ligii Campionilor în fața celor de la Lazio, într-un moment în care Cristi Borcea sau Nicolae Badea investeau sume uriașe, iar salariile erau pe măsură, lucru explicat și de Marius Niculae .

„Erau jucători care câștigau foarte mulți bani, dar eram și jucători care câștigam cât cei din lotul actual. Era o discrepanță între salarii, dar și valoarea era altfel. Te antrenai lângă niște jucători de la care aveai ce să înveți, iar acum se merge pe o altă linie. Nu sunt jucători de la care cei tineri să se inspire sau să învețe ceva! Erau salarii foarte, foarte mari dar și cerințele erau la fel. A fost un hop acel eșec cu Lazio și de acolo lucrurile au luat-o la vale și s-au schimbat mai multe”.

Dinamovistul a fost rănit de înfrângerea umilitoare în fața celor de la FCSB, scor 6-0 și consideră că este o consecință normală a ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp la Dinamo, mai ales după ce „câinii” au rămas cu un om mai puțin pe teren după eliminarea lui Filip: „Am urmărit meciurile. Nu știu dacă era de așteptat înfrângerea cu Steaua, dar speram să văd altceva. Jocul s-a rupt de la eliminarea lui Filip și de acolo s-a văzut clar că Dinamo e depășită de situație. Acei copii care joacă nu știau exact cu ce se mănâncă un derby și presiunea e foarte mare. Scorul e foarte exagerat și e ceva ce nu credeam că se va putea întâmpla. Fotbalul te pedepsește când crezi că poți să te lupți cu cei mai mari cu lucruri mici”.

De ce are nevoie Dinamo pentru a renaște din cenușă

„La Dinamo ai nevoie de jucători care întradevăr au crescut în spiritul lui Dinamo și au luptat pentru Dinamo și știu exact ce înseamnă Dinamo. Una e să joci la liga a treia pentru Dinamo și alta e să vii la Liga 1. Sunt „n” exemple de jucători care au făcut performnața la U21, iar când au venit la naționala mare s-au lovit de alte lucruri.

Să nu gândim acuma că dacă au crescut la Dinamo vor face nu știu ce performanțe. E foarte greu. E nevoie de jucători cu experiență. Cred că Farul e cel mai bun exemplu. Se promovează jucătorii tineri, dar pe lângă ei sunt patru-cinci jucători cu experiență”.

Ropotan nu crede că Mircea Rednic poate face minuni: „Nu poți să faci față cu jucători neplătiți sau care nu au valoare”

Adrian Ropotan îl cunoaște foarte bine pe Mircea Rednic, antrenor cu care a lucrat la Dinamo în perioada 2006-2007, respectiv 2008-2009: „Nu punem la îndoiala valoarea lui Mircea Rednic, dar trebuie să mai ai și cu cine să faci performanță. Dacă vrei să aduci jucători trebuie să poți să îi plătești și cred că bugetul clubului e depășit în momentul de față. Jucătorii cunosc problemele care sunt acolo și pot refuza. Nu poți să faci față cu jucători neplătiți sau care nu au valoare de Dinamo”.

Fostul elev al „Puriului” consideră că Rednic va avea nevoie să aducă jucători de un alt calibru: „Mi-e greu să zic dacă ar accepta să vină. S-ar arunca într-un foc prea mea! L-aș vedea pentru că știe să se impună și îl cunosc foarte bine ca antrenor și caracter. Ar putea schimba ceva dar trebuie să aduci și jucători capabili la echipă”.

Ropotan a enumerat și cele mai importante calități ale lui Mircea Rednic și știe unde „Puriul” ar putea să schimbe rapid lucrurile în bine: „Am învățat foarte multe de la el. Știa să îți dea încredere, veneai de plăcere la antrenamente pentru că erau foarte plăcute și exersam exact ce aveam nevoie pentru meciuri. Pregătirea o face foarte bine. E foarte calculat și știe să te pregătească din punct de vedere fizci și tactic, cât și mental”.

Torje, singurul jucător care știe cu adevărat ce înseamnă Dinamo

Fostul coechipier al lui Ropotan a revenit la Dinamo, însă acesta consideră că „Piticul” nu poate face minuni singur pe teren: „Torje poate trage echipa după el, dar are nevoie de timp. Nu a jucat de ceva vreme și nu e un jucător care să se lupte singur. El poate să insufle ce a trăit la Dinamo în compania unor jucători mari.

Nu poți face performanță cu un jucător sau să te lupți. Dacă nu poți să aduci jucători, măcar oameni pe lângă echipă care să știe să vorbească despre Dinamo și să îi motiveze. Torje poate asta, dar nu știu dacă e de ajuns”.

Ropotan îi ia apărarea lui Deian Sorescu. Adevărul despre petrecerea cu Torje și Pulhac și maneaua dedicată Stelei

Deian Sorescu a fost surprins la o petrecere în timp ce dansa pe manele și arăta gesturi obscene către cameră, însă Adrian Ropotan a sărit în apărarea jucătorului, mai ales că și el a trecut printr-un moment asemănător.

„Sorescu s-a dus la o petrecere. Și? Cei care stau cu fundul în canapea nu merg la petreceri? Nu se distrează? Nu au și ei viață personală? Ce ar trebui să facem? Să stăm închiși în casă și să facem abdomene și flotări? Stai numai în cantonamente și când vrei să ieși nu ai voie! Înainte se întâmplau mult mai multe decât știe lumea, dar noi făceam și performanțe”.

Ropotan a dezvăluit că jucătorii de la Dinamo ieșeau cu acceptul conducerii și că fotbaliștii mai au nevoie de astfel de momente după ce își petrec mare parte din viață în cantonamente și la antrenamente: „Conducerea știa că ieșim în oraș, iar noi realizam că dacă facem asta trebuie să dăm de trei mai mult pe teren și la antrenamente. Eram jucători tineri și aveam nevoie de intimitate și să ne reculegem în alte chestii”.

Ropotan nu regretă acel incidente și consideră că ar trebui să se vorbească despre lucrurile importante pe care le-a făcut la Dinamo și nu despre acel episod: „În România se va exagera și toate lucrurile astea penibile vor prinde la public. Asta se cere și ăștia suntem. Dacă vii cu lucruri frumoase sunt trecătoare. Ce ține de domeniul scandalului se va aminti și peste 50 de ani. Așa suntem noi clădiți. Să trăim din amintiri și din lucruri care nu sunt importante”.

Ropotan, despre petrecerea cu Torje și Pulhac: „A fost doar o joacă și o glumă care a dus la extrem”

„De ce nu ne aducem aminte performanțele pe care le-am făcut noi la Dinamo sau câți bani s-au luat pe noi? De ce se vorbește în momentul de față de echipa aia de atunci? Că aveam valoare. Mi s-a reproșat mult timp după, dar eu știam ce a fost la acea petrecere și nu m-a interesat ce zice lumea din exterior.

La fel și acum. Prea puțin îmi pasă. Ce am făcut știu de ce am făcut. Când am greșit am recunoscut, iar acolo nu mi s-a părut o greșeală. A fost doar o joacă și o glumă care a dus la extrem și care va rămâne de acum încolo foarte mult timp!”

Cum s-ar putea întoarce Borcea la Dinamo și de ce Nicolae Badea va ajuta în continuare Dinamo

Adrian Ropotan îi cunoaște foarte bine pe Nicolae Badea și Cristi Borcea, cu care a avut o relație specială, însă e sigur că nu vor mai veni niciodată ca acționari majoritari la Dinamo: „Sunt sigur că Borcea nu se va mai întoarce niciodată la Dinamo! Că vor fi alți oameni în spatele lui sau care vor fi puși în față nu mai bag mâna în foc. Nu se va mai expune așa mult pentru Dinamo. Eu îl cunosc și știu exact ce simte el pentru Dinamo și cât suferă.

Ba mai mult, Ropotan sare în apărarea lui Nicolae Badea și îi condamnă pe cei care l-au contestat și i-au cerut să plece, iar acum îl vor înapoi la Dinamo: „Domnul Badea mereu va ajuta Dinamo. Vizibil sau nu, așa cum o fac și alții. Nu vor să mai intre în jocul ăsta periculos. Nici eu nu m-aș arunca din nou cu capul înainte dacă aș fi în locul lor. Aș fi mult mai calculat.

Nu mai sunt vremurile acelea când lucrurile mergeau de la sine. Dacă vii să bagi bani și ești înjurat, iar după zece ani spui ce bine era și de ce l-am înjurat pe ăla… Nimeni nu o să fie mulțumit niciodată! Asta e problema. Câștigam campionatul și eram înjurați. Azi și-ar dori să mai înjure și să câștigăm campionate, nu?”.

Ropotan: „Conta enorm când știai că ai un președinte ca Badea și Borcea. Jucătorii sunt acum plafonați pe toate planurile!”

După plecarea lui Borcea și Nicolae Badea, Ropotan consideră că Dinamo a pierdut foarte mult din forță și din liniștea la nivel financiar, administrativ și organizatoric: „Conta enorm când știai că ai un președinte ca Nicolae Badea și un acționar principal ca Borcea! Știai sigur că ai o stabilitate și îți vedeai doar de joc, nu te interesa nimic altceva și te gândeai doar la ce scor câștigi meciul.

Asta era gândirea noastră. Noi intram să dăm cât mai multe. Domnul Badea este un om care a fost alături de mine de la început până la sfârșit. Te ajuta tot timpul și am avut o relație mult mai specială.

Jucătorii sunt acum plafonați din toate puncte de vedere. Nu zic că nu au valoare, dar atunci nu mai câștigi nici ce era cu spaniolii pe foaie, nu ai nici rezultate care să te împingă de la spate, mai ai o ofertă și nu te lasă să pleci… Intri într-un con de umbră din care ieși cum poți. Ești la pământ și mai vin și alții care te ceartă și îți dau în cap, e greu să mai ieși de acolo. Dacă merge în linia asta e clar că poate să retrogradeze. Asta am zis și anul trecut. Dacă nu se schimbă ceva va fi foarte greu”, a spus Adrian Ropotan, fostul jucător al lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.