Sport

Adrian Rus a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Istvan Kovacs la faza controversată din CFR Cluj – U Craiova: „Mi-a zis că dădea penalty”

Adrian Rus a oferit verdictul după cea mai controversată fază din meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Ce spune fundașul oltenilor despre decizia lui Istvan Kovacs.
Iulian Stoica
08.05.2026 | 23:29
Adrian Rus a dezvaluit discutia pe care a avuto cu Istvan Kovacs la faza controversata din CFR Cluj U Craiova Mia zis ca dadea penalty
ULTIMA ORĂ
Adrian Rus a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Istvan Kovacs la faza controversată din CFR Cluj - U Craiova. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a 8-a din play-off, s-a încheiat la egalitate. Acest rezultat nu o ajută pe niciuna dintre formații, în contextul în care U Cluj se poate apropia de olteni la doar un punct în ierarhie, iar elevii lui Daniel Pancu sunt ca și ieșiți din lupta pentru titlu. Ce a declarat Adrian Rus despre duelul din Gruia.

Adrian Rus, verdict după cea mai controversată fază din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

În minutul 50 al întâlnirii, Adrian Rus a atins mingea cu cotul în careu. După o analiză de câteva minute din camera VAR, Istvan Kovacs a penalizat o poziție în afara jocului, pentru că în alte circumstanțe ar fi acordat penalty. La finalul partidei, fundașul oltenilor s-a arătat ușurat de faptul că s-a penalizat un offside, pentru că nu mai înțelege regulile hențului.

ADVERTISEMENT

„Da, este un rezultat pe care nu ni-l doream. Adică am venit aici să câștigăm, dar ne pare rău. Ne pare rău pentru suporterii care au venit până aici. Dar, până la urmă, este un punct care probabil ne poate ajuta. Deci, mai degrabă o dezamăgire. Asta e răspunsul la întrebare. Nu neapărat un punct câștigat, cât două puncte pierdute.

După aceea am intrat peste domnul arbitru și a zis că, dacă nu era offside, cred că era penalty. Pentru că mi-am mărit aria. Însă, din câte știu eu, mâna mea era lipită de corp. Adică era puțin dificil. Nu mai înțeleg unde se termină mâna sau probabil reflexul pentru care măresc aria. E bine că a fost offside”, a declarat Adrian Rus, potrivit Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Oltenii, cu gândul la Cupa României

În continuare, fundașul central a mărturisit că toată concentrarea merge către finala Cupei României. Actul final va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Adrian Rus a amintit și de oboseala acumulată pe parcursul acestui sezon, Universitatea Craiova fiind angrenată în nu mai puțin de trei competiții în această stagiune.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

„Cred că, în construcția noastră, am fost destul de dinamici. Nu știu dacă oboseala de pe final de campionat sau probabil căldura asta care ne-a lovit dintr-o dată, sau aerul de la Cluj a afectat evoluția. Dar trebuie să analizăm ceea ce am făcut rău, ceea ce am făcut bine și să ridicăm capul, pentru că în câteva zile avem finala Cupei.

ADVERTISEMENT

Mi-aș dori să fie așa, să câștigăm trofeul. Miercuri sper să câștigăm. Vom fi foarte motivați. Este o finală. Bine, pentru noi, în play-off, toate au fost finale până acum și sper să o ținem pe aceeași linie, adică să nu pierdem”, a conchis Adrian Rus după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0/

România și-a asigurat medalia de bronz la Mondialul de tenis de masă! ”Tricolorele”,...
Fanatik
România și-a asigurat medalia de bronz la Mondialul de tenis de masă! ”Tricolorele”, victorie fabuloasă în sferturi. Misiune imposibilă pentru finală. Update
Istvan Kovacs, fază complicată în CFR Cluj – U Craiova. Oltenii, salvați de...
Fanatik
Istvan Kovacs, fază complicată în CFR Cluj – U Craiova. Oltenii, salvați de la VAR după un henț în careu comis de Rus
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 8-a din...
Fanatik
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii. Remiză în Gruia! Cum arată clasamentul
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!