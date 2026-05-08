Adrian Rus a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Istvan Kovacs la faza controversată din CFR Cluj – U Craiova: „Mi-a zis că dădea penalty”

CFR Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a 8-a din play-off, s-a încheiat la egalitate. Acest rezultat nu o ajută pe niciuna dintre formații, în contextul în care U Cluj se poate apropia de olteni la doar un punct în ierarhie, iar elevii lui Daniel Pancu sunt ca și ieșiți din lupta pentru titlu. Ce a declarat Adrian Rus despre duelul din Gruia.

Adrian Rus, verdict după cea mai controversată fază din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

În minutul 50 al întâlnirii, Adrian Rus a atins mingea cu cotul în careu. După o analiză de câteva minute din camera VAR, Istvan Kovacs a penalizat o poziție în afara jocului, . , fundașul oltenilor s-a arătat ușurat de faptul că s-a penalizat un offside, pentru că nu mai înțelege regulile hențului.

„Da, este un rezultat pe care nu ni-l doream. Adică am venit aici să câștigăm, dar ne pare rău. Ne pare rău pentru suporterii care au venit până aici. Dar, până la urmă, este un punct care probabil ne poate ajuta. Deci, mai degrabă o dezamăgire. Asta e răspunsul la întrebare. Nu neapărat un punct câștigat, cât două puncte pierdute.

După aceea am intrat peste domnul arbitru și a zis că, dacă nu era offside, cred că era penalty. Pentru că mi-am mărit aria. Însă, din câte știu eu, mâna mea era lipită de corp. Adică era puțin dificil. Nu mai înțeleg unde se termină mâna sau probabil reflexul pentru care măresc aria. E bine că a fost offside”, a declarat Adrian Rus, potrivit .

Oltenii, cu gândul la Cupa României

În continuare, fundașul central a mărturisit că toată concentrarea merge către finala Cupei României. Actul final va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Adrian Rus a amintit și de oboseala acumulată pe parcursul acestui sezon, Universitatea Craiova fiind angrenată în nu mai puțin de trei competiții în această stagiune.

„Cred că, în construcția noastră, am fost destul de dinamici. Nu știu dacă oboseala de pe final de campionat sau probabil căldura asta care ne-a lovit dintr-o dată, sau aerul de la Cluj a afectat evoluția. Dar trebuie să analizăm ceea ce am făcut rău, ceea ce am făcut bine și să ridicăm capul, pentru că în câteva zile avem finala Cupei.

Mi-aș dori să fie așa, să câștigăm trofeul. Miercuri sper să câștigăm. Vom fi foarte motivați. Este o finală. Bine, pentru noi, în play-off, toate au fost finale până acum și sper să o ținem pe aceeași linie, adică să nu pierdem”, a conchis Adrian Rus după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0/