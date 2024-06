Adrian Rus a vorbit după partida împotriva Ucrainei, fundașul român dezvăluind care a fost secretul victoriei „tricolorilor” în fața vecinilor.

Adrian Rus anunță marele atu al României la EURO 2024: „Cu 40.000 de suporteri în tribune e greu să ne învingă cineva!” Cum l-a motivat Edi Iordănescu

Fundașul celor de la Pafos a vorbit la conferința de presă a României despre victoria cu 3-0 în fața Ucrainei, Rus anunțând că el era optimist înaintea partidei. Internaționalul român a ținut să puncteze că nu îi este frică de vreun adversar de la EURO 2024.

„Victoria ne dă foarte multă încredere. Am văzut un pic din meciul Belgiei, pentru că am sărbătorit în vestiar după meci. A fost surprinzător rezultatul. Fotbalul este imprevizibil. Știm că am surprins o mulțime de oameni, chiar și pe voi. Dacă mie mi-ar fi zis cineva înaintea meciului că o să câștigăm cu 3-0 aș fi crezut. Eu nu aveam dubii legate de valoarea noastră. Am fost și la Euro U21 din 2019, am surprins pe multă lume și atunci. Eu sunt emotiv de felul meu, dar când întru pe teren am încredere totală, cu colegii mei alături știu că putem învinge, nu îmi e teamă de niciun adversar. Rămânem echilibrați, serioși. Trebuie să mergem mai departe uniți”, a declarat Adrian Rus la conferința de presă.

Internaționalul a dezvăluit care este „arma secretă” a „tricolorilor”, Adrian Rus afirmând că atât timp cât sunt 40.000 de supoerteri în tribune, e greu ca România să fie învinsă.

„Cu 40.000 de suporteri în tribune e greu să ne învingă cineva. E o victorie istorică, a două a României la un European. Mister Iordănescu a insistat și el să avem curaj, asta ne-a transmis. M-au emoționat atât de tare imnul, atmosfera de am făcut câteva sprinturi și nici nu îmi mai dădeam seama dacă eram obosit sau nu”, a completat Adrian Rus.

România este foarte aproape de calificare în optimile EURO 2024

Turneul final din Germania a început vineri, 14 iunie, prin partida . România a disputat primul meci la EURO 2024 luni, 17 iunie, „tricolorii” reușind să facă istorie.

Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au marcat în victoria . „Tricolorii” au făcut istorie, această victorie fiind doar a doua a României la un turneu final de Campionat European și totodată este cea mai clară victorie reușită vreodată la un turneu final.

Victoria de la turneul final a fost primită cu foarte mult entuziasm de către fanii români din țară, lumea ieșind în Piața Universității din București pentru a sărbători debutul perfect de la EURO 2024.

România se află pe prima poziție în clasamentul grupei E de la Campionatul European din Germania, . Băieții lui Edi Iordănescu mai au două meciuri în grupa de la EURO 2024, cu Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie), urmând cel mai probabil ca România să ajungă în faza optimilor turneului final.