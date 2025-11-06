Sport

Adrian Rus, declarația serii despre Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

Adrian Rus a dat cea mai tare declarație după Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Cum l-a caracterizat fundașul central al oltenilor pe antrenorul Mirel Rădoi
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 01:04
Adrian Rus declaratia serii despre Mirel Radoi dupa Rapid Viena Universitatea Craiova 01
ULTIMA ORĂ
Adrian Rus, declarația serii despre Mirel Rădoi după Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. FOTO: sportpictures.eu
Adrian Rus (29 de ani) a fost integralist în Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1. Fundașul central a comentat partida din Austria, dar și eliminarea antrenorului Mirel Rădoi (44 de ani).

Adrian Rus, savuros după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Cât timp Mirel Rădoi e antrenor…”

Tehnicianul oltenilor a văzut două cartonașe galbene într-un interval de doar două minute. „Suntem foarte fericiți, a fost o victorie muncită. Cu această atitudine pe care am avut-o la Rapid am reușit. Am reușit să o menținem. Tot ce ne-a transmis Mister, am prins încredere.

Toată lumea trebuie săa aibă răbdare. Cu această atitudine e imposibil să nu apară rezultatele. Cât timp Mirel Rădoi e antrenor nu are cum Rapid Viena să fie agresivă decât noi.

Îl vedem cum se agită de pe margine, ne transmite o motivație. Îmi pare rău că a luat roșu. Mister mereu a fost adeptul construcției, să nu jucăm mingi lungi, dar cea mai importantă este atitudinea, să nu luăm gol. eu mă simt foarte bine, sunt din ce în ce mai bine.

Am avut o perioadă în care nu am jucat, în cantonamentul din Italia mă accidenteasem un pic, am avenit fără pregătire. Dar am vorbit cu Mister și a zis că mă pune el pe picioare”, a declarat Adrian Rus, după Rapid Viena – U Craiova 0-1.

Universitatea Craiova a urcat pe loc de play-off în Conference League

Universitatea Craiova are 4 puncte după primele trei etape din Conference League. În urma victoriei cu Rapid Viena, oltenii au urcat pe locul 20 în „faza ligii”, loc care duce în primăvara europeană.

Echipa lui Mirel Rădoi mai are însă de jucat trei partide pe tabloul principal, cu Mainz și cu Sparta Praga, acasă, și cu AEK Atena în deplasare.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
