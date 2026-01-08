Adrian Rus, declarații tari despre Gigi Becali și oferta FCSB: „Îl felicit că nu a plătit comision pentru mine! Aveam deja făcut transferul la Craiova!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Rus (29 de ani) a lămurit odată pentru totdeauna povestea transferului la Universitatea Craiova. Înainte să ajungă în Bănie, fundașul central a fost dorit și de FCSB. Tranzacția a picat, conform spuselor lui Gigi Becali, din cauza a 100.000 de euro, sumă care i-a fost cerută de un presupus agent.

Adrian Rus, mesaj neașteptat pentru Gigi Becali și FCSB

Adrian Rus a sosit la Universitatea Craiova pe 2 septembrie 2025. „Pe această cale o să clarific puțin așa. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Gigi Becali că nu a acceptat acel comision. Voi ați scris-o, presa din România, că nu aveam agent. Și așa era. Nu aveam agent. Dânsul a spus că agentul meu a cerut acel comision. Nu avea cum să vină de la mine că eu nu aveam agent. În ziua de azi sunt foarte mulți agenți (n.r. – ironic)

(n.r. – Ai aflat despre cine e vorba?) Da, am aflat. Dar nu e problemă pentru mine. Eu aveam deja transferul făcut, trebuia să semnez în următoarele ore la Craiova și nu mă prea interesat ce a spus Gigi Becali.

(n.r. – Dar cum s-a ajuns la FCSB?) Prin agentul respectiv. El m-a propus acolo. El și-a cerut comisionul. În fine, nu vreau să mai vorbesc. Pe această cale îl felicit pe domnul Gigi Becali că nu a dat acel comision. Știam oarecum că am fost propus acolo, dar nu știam nimic despre acel comision.

(n.r. – De ce ai rupt colaborarea cu Giovanni Becali?) Nu vreau să vorbesc despre asta. Acum sunt în discuții cu un agent italian. Nu vreau să vorbesc despre trecutul cu nea Giovanni. Îl respect și atâta tot”, a declarat Adrian Rus, în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Rus regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Adrian Rus a ajuns la Craiova din postura de jucător liber, după despărțirea de Pisa. El este unul dintre preferații fostului antrenor, Mirel Rădoi, cel care i-a fost și selecționer la naționala U21. „Pentru mine, Mirel Rădoi înseamnă foarte mult. Nu știu dacă aveam cariera asta dacă nu era dânsul. La U21 când am debutat cu dânsul nu prea mă știa multă lume în România. Vin de departe, din Satu Mare, jucasem în Ungaria. Îmi pare rău pentru dânsul că a plecat. Dar este fotbal. În fotbal sunt schimbări peste noapte. Nu le poți controla.

(n.r – Ai mai discuat cu el de atunci?)Nu, nu am mai discutat. Doar i-am dat un mesaj. Este fotbal și se pot petrece astfel de schimbări, iar grupul a reacționat destul de mine.

(n.r. – Cum este cu domnul Coelho? Un antrenor străin, care nu cunoaștea până acum campionatul României) E un antrenor foarte bun. Are ideile lui. Este profesionist. Ne cere exact ce vrea să lucreze cu noi, iar noi îi respectăm ideile și încercăm să le punem în practică”, a adăugat stoperul Universității Craiova.

Coșmarul de la Atena îi bântuie și acum pe olteni

La Craiova, Adi Rus a jucat 15 meciuri și a dat 1 gol. În ultimele două luni, el nu a mai putut evolua din cauza unei accidentări. Rus n-a fost pe teren nici la Atena, acolo unde oltenii au ratat dramatic calificarea în „primăvara” Conference League.

„În primul rând îmi doream să joc. Îmi doream să fiu sănătos și apoi să joc. Îmi doresc să ajut echipa când intru pe teren prin evoluțiile mele. Legat de Europa, îmi doream să mă calific mai departe în Europa. Din păcate nu am reușit și îmi pare rău.

(n.r. – Cum ai trăit meciul de la Atena?) Nici mie nu mi-a venit să cred. Nu pot să zic că am superstiții, dar până în minutul 88 nu m-am ridicat de pe canapea. Eram în fața TV. Nu am făcut deplasarea pentru că trebuia să fac recuperarea acasă cu staff-ul. Nu m-am ridicat de pe canapea până în minutul 88, când am mers până la baie și când m-am întors cei din Atena deja egalaseră. Îmi pare rău și sper să fie o experiență frumoasă și să învățăm din aceste lucruri.

(n.r. – V-a afectat acel eșec de la Atena? Și nu doar acel eșec, dar au fost și 5 rezultate împotriva voastră…) Avem un grup foarte unit. Și staff-ul dinainte și cel de acum au știut să ne controleze, să fie alături de noi. În jocul următor nu s-a văzut că ne-a afectat că am câștigat cu 5-0 meciul. Dar s-a simțit într-un fel. Ne doream mai mult, chiar ne doream să ne calificăm”, a mai spus Rus.

Ce șanse are U Craiova la titlu

Adrian Rus se gândește și la titlul de campion. Universitatea Craiova nu a mai terminat pe locul 1 din sezonul 1990-1991, când a făcut și eventul

„Obiectivul meu e să câștig fiecare meci în parte, apoi vom vedea unde vom afla. În adâncul inimii și eu îmi doresc titlul, dar suntem departe. Mai sunt foarte multe meciuri. Important e să luăm meci cu meci”, a transmis Rus.

Suntem prea departe să vorbim de titlu. Mai sunt multe etape. Îmi doresc să câștigăm fiecare meci în parte. Noi între noi nu vorbim de titlu. Noi luăm totul pas cu pas și vom vedea la final unde ne vom clasa” – Adrian Rus

La început de 2026, Adi Rus a avut și un mesaj pentru fanii Universității Craiova. „Să aibă răbdare, să fie alături de noi la fiecare partidă, să ne susțină și împreună vom face lucruri mărețe”, a conchis Rus.